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Мюнхенская конференция по безопасности – главные заявления по Украине - РИА Новости Крым, 14.02.2025
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Мюнхенская конференция по безопасности – главные заявления по Украине
Мюнхенская конференция по безопасности – главные заявления по Украине - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Мюнхенская конференция по безопасности – главные заявления по Украине
С 14 по 16 февраля в Мюнхене проходит конференция по безопасности, в рамках которой участники обсудят в первую очередь вопрос урегулирования конфликта на... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T18:53
2025-02-14T18:58
новости
сша
джей ди вэнс
украина
европейский союз (ес)
политика
германия
мюнхенская конференция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. С 14 по 16 февраля в Мюнхене проходит конференция по безопасности, в рамках которой участники обсудят в первую очередь вопрос урегулирования конфликта на Украине. Главные заявления, которые прозвучали сегодня в ходе дискуссии, РИА Новости Крым собрали в этом материале.Будет ли встреча США, России и УкраиныПредставителей России на Мюнхенской конференции не будет, официальных приглашений в РФ не получали, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Однако накануне президент США Дональд Трамп заявил, что такая встреча планируется на полях Мюнхенской конференции. Позже он сообщил, что США, Россия и Украина проведут встречу в Саудовской Аравии через неделю.При этом глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, проинформировал журналистов, что представители РФ не получали аккредитацию от организаторов конференции, но он "не может исключать" возможности такой встречи.Заявления СШАВице-президент США Джей-Ди Вэнс США заявил в интервью Wall Street Journal, что результат переговоров по урегулированию конфликта на Украине удивит многих."Думаю, что из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей", — сказал он.По данным автором публикации, Вэнс предложил перезапустить отношения с Москвой, если стороны достигнут успешного соглашения по украинскому вопросу. Однако в случае негативного сценария Вэнс не исключил отправки американских войск в зону конфликта.В ходе мюнхенской конференции Вэнс заявил, что главная опасность для Европы – это не Россия и не Китай, а она сама."Россия и Китай - не главные угрозы для Европы, опасность - внутри нее самой, добавил он, упомянув отмену выборов в Румынии и подобную угрозу в самой Германии.Оценки европейских политиковГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на полях Мюнхенской конференции встретилась с Владимиром Зеленским и пообещала ускорить работу по вступлению Украины в ЕС, сообщает РИА Новости.Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Выступая на конференции, заявил, что новые власти в Вашингтоне "не уважают" сложившиеся правила и формы партнёрства в Европе."Очевидно, что новая американская администрация придерживается мировоззрения, которое сильно отличается от нашего, которое не проявляет никакого уважения к установленным правилам, к партнерствам, которые развивались в течение длительного времени. Мы не можем этого изменить. Мы должны принять это, и мы с этим справимся", - заявил Штайнмайер.При этом важно не допустить, чтобы мировоззрение новой американской администрации стало главенствующим в мире, подчеркнул он.Генсек НАТО о членстве в альянсе УкраиныЧленство в НАТО никогда не было обещано Украине при заключении мирного соглашения, заявил генсек Марк Рютте. По его мнению, переговоры должны "сконцентрироваться на устойчивом мире"."Мы должны обеспечить Украине лучшую позицию перед началом переговоров, в которых она будет участвовать… Это (вопрос о членстве в НАТО и гарантиях безопасности – ред.) будет частью мирного соглашения… Мы обсуждаем здесь лучший путь, чтобы гарантировать устойчивый и продолжительный мир… но Украине никогда не обещали, что это будет частью", - сказал он на полях Мюнхенской конференции по безопасности.Заявления ЗеленскогоГлава киевского режима Владимир Зеленский заявил в ходе общения с журналистами на полях Мюнхенской конференции, что если Украина рискует не войти в НАТО, то ей следует обеспечить полуторамиллионную армию. Причем вооружить ее должен Запад, подчеркнул он.Европа без СШАВ ходе Мюнхенской конференции вице-президент США Джей-Ди Вэнс может заявить о массовом выводе американских сил из Европы. Об этом журналистам сказал глава форума Кристоф Хойсген.В итоге конференции станет ясно, что европейцы должны в вопросах безопасности полагаться только на себя, подчеркнул он.В подтверждение этого мнения Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС должны увеличить свои оборонные расходы "на сотни миллиардов в год".Ранее военный эксперт и политолог, заведующий отделом института стран СНГ Владимир Евсеев заявил в интервью РИА Новости Крым, что президент США Дональд Трамп хочет сократить расходы США на содержание НАТО и переложить на Европу послевоенное восстановление Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поговорил с Трампом - чего ожидать Зеленскому"Мир потрясен": как СМИ оценили разговор Путина и ТрампаПочему Штаты не уведомили союзников о переговорах Трампа и Путина
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новости, сша, джей ди вэнс, украина, европейский союз (ес), политика, германия, мюнхенская конференция
Мюнхенская конференция по безопасности – главные заявления по Украине

На Мюнхенской конференции по безопасности прозвучали важные заявления по Украине

18:53 14.02.2025 (обновлено: 18:58 14.02.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. С 14 по 16 февраля в Мюнхене проходит конференция по безопасности, в рамках которой участники обсудят в первую очередь вопрос урегулирования конфликта на Украине. Главные заявления, которые прозвучали сегодня в ходе дискуссии, РИА Новости Крым собрали в этом материале.

Будет ли встреча США, России и Украины

Представителей России на Мюнхенской конференции не будет, официальных приглашений в РФ не получали, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Это политизированное и странное решение было принято уже несколько лет назад. Соответственно, представителей министерства иностранных дел, как и других официальных российских структур и органов не будет, это я точно могу сказать", - сказала она в ходе брифинга.
Однако накануне президент США Дональд Трамп заявил, что такая встреча планируется на полях Мюнхенской конференции. Позже он сообщил, что США, Россия и Украина проведут встречу в Саудовской Аравии через неделю.
При этом глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, проинформировал журналистов, что представители РФ не получали аккредитацию от организаторов конференции, но он "не может исключать" возможности такой встречи.

Заявления США

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс США заявил в интервью Wall Street Journal, что результат переговоров по урегулированию конфликта на Украине удивит многих.
"Думаю, что из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей", — сказал он.
По данным автором публикации, Вэнс предложил перезапустить отношения с Москвой, если стороны достигнут успешного соглашения по украинскому вопросу. Однако в случае негативного сценария Вэнс не исключил отправки американских войск в зону конфликта.
В ходе мюнхенской конференции Вэнс заявил, что главная опасность для Европы – это не Россия и не Китай, а она сама.
"Россия и Китай - не главные угрозы для Европы, опасность - внутри нее самой, добавил он, упомянув отмену выборов в Румынии и подобную угрозу в самой Германии.

Оценки европейских политиков

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на полях Мюнхенской конференции встретилась с Владимиром Зеленским и пообещала ускорить работу по вступлению Украины в ЕС, сообщает РИА Новости.
"Европа поддерживает вас на пути к справедливому и прочному миру с надежными гарантиями безопасности. Мы продолжим оказывать Украине постоянную и стабильную поддержку и ускорим работу по вступлению в ЕС", - написала она в соцсети X.
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Выступая на конференции, заявил, что новые власти в Вашингтоне "не уважают" сложившиеся правила и формы партнёрства в Европе.
"Очевидно, что новая американская администрация придерживается мировоззрения, которое сильно отличается от нашего, которое не проявляет никакого уважения к установленным правилам, к партнерствам, которые развивались в течение длительного времени. Мы не можем этого изменить. Мы должны принять это, и мы с этим справимся", - заявил Штайнмайер.
При этом важно не допустить, чтобы мировоззрение новой американской администрации стало главенствующим в мире, подчеркнул он.

Генсек НАТО о членстве в альянсе Украины

Членство в НАТО никогда не было обещано Украине при заключении мирного соглашения, заявил генсек Марк Рютте. По его мнению, переговоры должны "сконцентрироваться на устойчивом мире".
"Мы должны обеспечить Украине лучшую позицию перед началом переговоров, в которых она будет участвовать… Это (вопрос о членстве в НАТО и гарантиях безопасности – ред.) будет частью мирного соглашения… Мы обсуждаем здесь лучший путь, чтобы гарантировать устойчивый и продолжительный мир… но Украине никогда не обещали, что это будет частью", - сказал он на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Заявления Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в ходе общения с журналистами на полях Мюнхенской конференции, что если Украина рискует не войти в НАТО, то ей следует обеспечить полуторамиллионную армию. Причем вооружить ее должен Запад, подчеркнул он.
"То есть, это соответствующее оружие НАТО и соответствующее количество наших украинских воинов. Что это за количество? Я вам говорю цифры, которые мы понимаем со всеми военными. Это будет армия в 1,5 млн", — сказал он.

Европа без США

В ходе Мюнхенской конференции вице-президент США Джей-Ди Вэнс может заявить о массовом выводе американских сил из Европы. Об этом журналистам сказал глава форума Кристоф Хойсген.
"Я предполагаю, что сегодня вице-президент США также объявит, что большая часть войск США будет выведена из Европы, что Европа должна взять на себя задачи по своей защите", - сообщил Хойсген в интервью радиостанции Deutschlandfunk.
В итоге конференции станет ясно, что европейцы должны в вопросах безопасности полагаться только на себя, подчеркнул он.
В подтверждение этого мнения Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС должны увеличить свои оборонные расходы "на сотни миллиардов в год".
Ранее военный эксперт и политолог, заведующий отделом института стран СНГ Владимир Евсеев заявил в интервью РИА Новости Крым, что президент США Дональд Трамп хочет сократить расходы США на содержание НАТО и переложить на Европу послевоенное восстановление Украины.
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НовостиСШАДжей Ди ВэнсУкраинаЕвропейский Союз (ЕС)ПолитикаГерманияМюнхенская конференция
 
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