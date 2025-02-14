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Морской пассажирский транспорт в Севастополе остановился
Морской пассажирский транспорт в Севастополе остановился - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Морской пассажирский транспорт в Севастополе остановился
В Севастополе днем в пятницу остановлено движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T12:56
2025-02-14T12:56
2025-02-14T12:56
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паромы и катера в севастополе
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе днем в пятницу остановлено движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Причину остановки транспорта в ведомстве не уточнили. Рейд в Севастополе периодически перекрывают из соображений безопасности или же из-за непогоды.В пятницу в Севастополе осадков нет, но усилился южный ветер до 15 метров в секунду.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Морской пассажирский транспорт в Севастополе остановился
В Севастополе закрыли рейд