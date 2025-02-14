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Морской пассажирский транспорт в Севастополе остановился

Морской пассажирский транспорт в Севастополе остановился - РИА Новости Крым, 14.02.2025

Морской пассажирский транспорт в Севастополе остановился

В Севастополе днем в пятницу остановлено движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T12:56

2025-02-14T12:56

2025-02-14T12:56

севастополь

паромы и катера в севастополе

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе днем в пятницу остановлено движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Причину остановки транспорта в ведомстве не уточнили. Рейд в Севастополе периодически перекрывают из соображений безопасности или же из-за непогоды.В пятницу в Севастополе осадков нет, но усилился южный ветер до 15 метров в секунду.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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