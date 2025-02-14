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Морской пассажирский транспорт в Севастополе остановился - РИА Новости Крым, 14.02.2025
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Морской пассажирский транспорт в Севастополе остановился
Морской пассажирский транспорт в Севастополе остановился - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Морской пассажирский транспорт в Севастополе остановился
В Севастополе днем в пятницу остановлено движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T12:56
2025-02-14T12:56
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
морской транспорт
общественный транспорт
городская среда
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе днем в пятницу остановлено движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Причину остановки транспорта в ведомстве не уточнили. Рейд в Севастополе периодически перекрывают из соображений безопасности или же из-за непогоды.В пятницу в Севастополе осадков нет, но усилился южный ветер до 15 метров в секунду.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, городская среда, новости севастополя
Морской пассажирский транспорт в Севастополе остановился

В Севастополе закрыли рейд

12:56 14.02.2025
 
© Telegram Дептранс СевастополяКатера в Севастополе
Катера в Севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе днем в пятницу остановлено движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - сказано в сообщении профильного департамента.
Причину остановки транспорта в ведомстве не уточнили.
Рейд в Севастополе периодически перекрывают из соображений безопасности или же из-за непогоды.
В пятницу в Севастополе осадков нет, но усилился южный ветер до 15 метров в секунду.
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СевастопольПаромы и катера в СевастополеТранспортМорской транспортОбщественный транспортГородская средаНовости Севастополя
 
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