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Мирный житель погиб в Белгородской области при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 14.02.2025
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Мирный житель погиб в Белгородской области при атаке ВСУ
Мирный житель погиб в Белгородской области при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Мирный житель погиб в Белгородской области при атаке ВСУ
В Белгородской области в результате сброса взрывчатки с украинского беспилотника на жилой дом погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T08:18
2025-02-14T08:18
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате сброса взрывчатки с украинского беспилотника на жилой дом погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, в Кукуевке от атак беспилотников различные повреждения получили семь частных домовладений. В домах выбиты окна, посечены фасады, кровли, надворные постройки и заборы. Также повреждены четыре автомобиля.Атакам дронов подверглось и село Долгое. От ударов выбиты окна, повреждены кровли и фасады в трех частных домах. Также осколками посечены три легковых автомобиля, трактор и объект торговли.Минобороны РФ сообщило, что в ночь на пятницу силы противовоздушной обороны сбили над регионами РФ 50 беспилотников. 41 БПЛА уничтожен и перехвачен над территорией Белгородской области, 5 – над Воронежской областью и еще четыре беспилотника сбили над территорией Ростовской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области в результате удара ВСУ погибла женщинаВСУ нанесли ракетный удар по центру Макеевки – есть жертвыВСУ ударили по рынку и жилым кварталам Горловки – ранены семь человек
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РИА Новости Крым
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96
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Мирный житель погиб в Белгородской области при атаке ВСУ

В Белгородской области мужчина погиб в результате сброса взрывчатки с беспилотника на дом

08:18 14.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате сброса взрывчатки с украинского беспилотника на жилой дом погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Кукуевка случилось самое страшное — в результате сброса взрывного устройства с беспилотника по частному домовладению погиб мужчина. Выражаю самые искренние соболезнования всем родным и близким погибшего", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, в Кукуевке от атак беспилотников различные повреждения получили семь частных домовладений. В домах выбиты окна, посечены фасады, кровли, надворные постройки и заборы. Также повреждены четыре автомобиля.
Атакам дронов подверглось и село Долгое. От ударов выбиты окна, повреждены кровли и фасады в трех частных домах. Также осколками посечены три легковых автомобиля, трактор и объект торговли.
Минобороны РФ сообщило, что в ночь на пятницу силы противовоздушной обороны сбили над регионами РФ 50 беспилотников. 41 БПЛА уничтожен и перехвачен над территорией Белгородской области, 5 – над Воронежской областью и еще четыре беспилотника сбили над территорией Ростовской области.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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