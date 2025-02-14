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Мирный житель погиб в Белгородской области при атаке ВСУ

Мирный житель погиб в Белгородской области при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 14.02.2025

Мирный житель погиб в Белгородской области при атаке ВСУ

В Белгородской области в результате сброса взрывчатки с украинского беспилотника на жилой дом погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T08:18

2025-02-14T08:18

2025-02-14T08:18

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате сброса взрывчатки с украинского беспилотника на жилой дом погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, в Кукуевке от атак беспилотников различные повреждения получили семь частных домовладений. В домах выбиты окна, посечены фасады, кровли, надворные постройки и заборы. Также повреждены четыре автомобиля.Атакам дронов подверглось и село Долгое. От ударов выбиты окна, повреждены кровли и фасады в трех частных домах. Также осколками посечены три легковых автомобиля, трактор и объект торговли.Минобороны РФ сообщило, что в ночь на пятницу силы противовоздушной обороны сбили над регионами РФ 50 беспилотников. 41 БПЛА уничтожен и перехвачен над территорией Белгородской области, 5 – над Воронежской областью и еще четыре беспилотника сбили над территорией Ростовской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области в результате удара ВСУ погибла женщинаВСУ нанесли ракетный удар по центру Макеевки – есть жертвыВСУ ударили по рынку и жилым кварталам Горловки – ранены семь человек

белгородская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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