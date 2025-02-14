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Минус три пункта БПЛА и мостоукладчик: бои в Курской области за сутки - РИА Новости Крым, 14.02.2025
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Минус три пункта БПЛА и мостоукладчик: бои в Курской области за сутки
Минус три пункта БПЛА и мостоукладчик: бои в Курской области за сутки - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Минус три пункта БПЛА и мостоукладчик: бои в Курской области за сутки
Потери украинской армии в Курской области за сутки составили более 290 военнослужащих. Поражены огнем три пункта управления беспилотниками и склад боеприпасов,... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T15:23
2025-02-14T15:23
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
всу (вооруженные силы украины)
новости
министерство обороны рф
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Потери украинской армии в Курской области за сутки составили более 290 военнослужащих. Поражены огнем три пункта управления беспилотниками и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.Бойцы группировки войск "Север" наносили поражение противнику в районах Гоголевка, Гончаровки, Гуево, Суджи и еще девяти сел. Отражены две контратаки противника.Авиация и артиллерия наносила дары по живой силе и технике ВСУ в районе 13 сел в Курской области, а также в Басовке, Беловодах, Веселовке, Журавке и Ободах в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 6 0500 военнослужащих, 363 танка, 264 боевые машины пехоты, 215 бронетранспортеров, 1872 боевые бронированные машины, 1974 автомобиля, 439 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня и сотни единиц другой техники.В Донецкой народной республике военнослужащие российской армии освободили два села – Дачное и Зеленое поле. Российские военные нанесли 14 групповых ударов по объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, а также объектам военно-промышленного комплекса Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области отразили контратаку ВСУ – уничтожены 270 боевиковХроники СВО: Армия России продолжает ломать оборону противника Водяное Второе в ДНР перешло под контроль России
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Новости
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РИА Новости Крым
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, всу (вооруженные силы украины), новости, министерство обороны рф, новости сво
Минус три пункта БПЛА и мостоукладчик: бои в Курской области за сутки

В Курской области уничтожили три пункта управления дронами ВСУ и мостоукладчик

15:23 14.02.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов разведывательно-десантно-штурмового батальона "Волки"
Подготовка бойцов разведывательно-десантно-штурмового батальона Волки - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Потери украинской армии в Курской области за сутки составили более 290 военнослужащих. Поражены огнем три пункта управления беспилотниками и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
"Уничтожены БМП, два бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, 14 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, четыре миномета, зенитный ракетный комплекс и мостоукладчик, а также три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов", - говорится в сообщении.
Бойцы группировки войск "Север" наносили поражение противнику в районах Гоголевка, Гончаровки, Гуево, Суджи и еще девяти сел. Отражены две контратаки противника.
Авиация и артиллерия наносила дары по живой силе и технике ВСУ в районе 13 сел в Курской области, а также в Басовке, Беловодах, Веселовке, Журавке и Ободах в Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 6 0500 военнослужащих, 363 танка, 264 боевые машины пехоты, 215 бронетранспортеров, 1872 боевые бронированные машины, 1974 автомобиля, 439 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня и сотни единиц другой техники.
В Донецкой народной республике военнослужащие российской армии освободили два села – Дачное и Зеленое поле. Российские военные нанесли 14 групповых ударов по объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, а также объектам военно-промышленного комплекса Украины.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиМинистерство обороны РФНовости СВО
 
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