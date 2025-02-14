https://crimea.ria.ru/20250214/minus-tri-punkta-bpla-i-mostoukladchik-boi-v-kurskoy-oblasti-za-sutki-1144177604.html

Минус три пункта БПЛА и мостоукладчик: бои в Курской области за сутки

Минус три пункта БПЛА и мостоукладчик: бои в Курской области за сутки - РИА Новости Крым, 14.02.2025

Минус три пункта БПЛА и мостоукладчик: бои в Курской области за сутки

Потери украинской армии в Курской области за сутки составили более 290 военнослужащих. Поражены огнем три пункта управления беспилотниками и склад боеприпасов,... РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T15:23

2025-02-14T15:23

2025-02-14T15:23

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

всу (вооруженные силы украины)

новости

министерство обороны рф

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134463698_0:0:3178:1789_1920x0_80_0_0_0005f45646922be9d41cdf74d2059a2f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Потери украинской армии в Курской области за сутки составили более 290 военнослужащих. Поражены огнем три пункта управления беспилотниками и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.Бойцы группировки войск "Север" наносили поражение противнику в районах Гоголевка, Гончаровки, Гуево, Суджи и еще девяти сел. Отражены две контратаки противника.Авиация и артиллерия наносила дары по живой силе и технике ВСУ в районе 13 сел в Курской области, а также в Басовке, Беловодах, Веселовке, Журавке и Ободах в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 6 0500 военнослужащих, 363 танка, 264 боевые машины пехоты, 215 бронетранспортеров, 1872 боевые бронированные машины, 1974 автомобиля, 439 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня и сотни единиц другой техники.В Донецкой народной республике военнослужащие российской армии освободили два села – Дачное и Зеленое поле. Российские военные нанесли 14 групповых ударов по объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, а также объектам военно-промышленного комплекса Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области отразили контратаку ВСУ – уничтожены 270 боевиковХроники СВО: Армия России продолжает ломать оборону противника Водяное Второе в ДНР перешло под контроль России

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, всу (вооруженные силы украины), новости, министерство обороны рф, новости сво