https://crimea.ria.ru/20250214/minus-tri-punkta-bpla-i-mostoukladchik-boi-v-kurskoy-oblasti-za-sutki-1144177604.html
Минус три пункта БПЛА и мостоукладчик: бои в Курской области за сутки
Минус три пункта БПЛА и мостоукладчик: бои в Курской области за сутки - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Минус три пункта БПЛА и мостоукладчик: бои в Курской области за сутки
Потери украинской армии в Курской области за сутки составили более 290 военнослужащих. Поражены огнем три пункта управления беспилотниками и склад боеприпасов,... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T15:23
2025-02-14T15:23
2025-02-14T15:23
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
всу (вооруженные силы украины)
новости
министерство обороны рф
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134463698_0:0:3178:1789_1920x0_80_0_0_0005f45646922be9d41cdf74d2059a2f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Потери украинской армии в Курской области за сутки составили более 290 военнослужащих. Поражены огнем три пункта управления беспилотниками и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.Бойцы группировки войск "Север" наносили поражение противнику в районах Гоголевка, Гончаровки, Гуево, Суджи и еще девяти сел. Отражены две контратаки противника.Авиация и артиллерия наносила дары по живой силе и технике ВСУ в районе 13 сел в Курской области, а также в Басовке, Беловодах, Веселовке, Журавке и Ободах в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 6 0500 военнослужащих, 363 танка, 264 боевые машины пехоты, 215 бронетранспортеров, 1872 боевые бронированные машины, 1974 автомобиля, 439 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня и сотни единиц другой техники.В Донецкой народной республике военнослужащие российской армии освободили два села – Дачное и Зеленое поле. Российские военные нанесли 14 групповых ударов по объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, а также объектам военно-промышленного комплекса Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области отразили контратаку ВСУ – уничтожены 270 боевиковХроники СВО: Армия России продолжает ломать оборону противника Водяное Второе в ДНР перешло под контроль России
курская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134463698_447:0:3178:2048_1920x0_80_0_0_0ccd7bf15e94d498c66b4c9e23366be0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в курской области после нападения всу, курская область, всу (вооруженные силы украины), новости, министерство обороны рф, новости сво
Минус три пункта БПЛА и мостоукладчик: бои в Курской области за сутки
В Курской области уничтожили три пункта управления дронами ВСУ и мостоукладчик
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Потери украинской армии в Курской области за сутки составили более 290 военнослужащих. Поражены огнем три пункта управления беспилотниками и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
"Уничтожены БМП, два бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, 14 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, четыре миномета, зенитный ракетный комплекс и мостоукладчик, а также три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов", - говорится в сообщении.
Бойцы группировки войск "Север" наносили поражение противнику в районах Гоголевка, Гончаровки, Гуево, Суджи и еще девяти сел. Отражены две контратаки противника.
Авиация и артиллерия наносила дары по живой силе и технике ВСУ в районе 13 сел в Курской области, а также в Басовке, Беловодах, Веселовке, Журавке и Ободах в Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 6 0500 военнослужащих, 363 танка, 264 боевые машины пехоты, 215 бронетранспортеров, 1872 боевые бронированные машины, 1974 автомобиля, 439 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня и сотни единиц другой техники.
В Донецкой народной республике военнослужащие российской армии освободили
два села – Дачное и Зеленое поле. Российские военные нанесли 14 групповых ударов
по объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, а также объектам военно-промышленного комплекса Украины.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: