https://crimea.ria.ru/20250214/krymskiy-most-seychas---so-storony-tamani-podrosla-ochered-1144175153.html

Крымский мост сейчас - со стороны Тамани подросла очередь

Крымский мост сейчас - со стороны Тамани подросла очередь - РИА Новости Крым, 14.02.2025

Крымский мост сейчас - со стороны Тамани подросла очередь

На Крымском мосту со стороны Краснодарского края выросла очередь автомобилей на проезд. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T14:16

2025-02-14T14:16

2025-02-14T14:32

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

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крым

тамань

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Краснодарского края выросла очередь автомобилей на проезд. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе."По состоянию на 14:00, со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Тамани находятся 20 транспортных средств", - говорится в сообщении.С начала года Крымском мосту был введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики. Основанием для этого стал указ президента России Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, в том числе решение антитеррористической комиссии Темрюкского района, распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении "желтого" уровня террористической угрозы в крае, Темрюкском районе и на Крымском мосту.Проезд машин по транспортному переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Власти республики обращают внимание на то, что транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и аэропорт Пулково свяжут скоростной трассой – ХуснуллинКрымский участок трассы "Новороссия" расширят до 4-х полосПоток транспорта по сухопутному коридору превысил трафик Крымского моста

крымский мост

крым

тамань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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