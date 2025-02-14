https://crimea.ria.ru/20250214/krymskiy-most-seychas---ochered-rastet--1144179970.html
Крымский мост сейчас - очередь растет
Крымский мост сейчас - очередь растет - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Крымский мост сейчас - очередь растет
Перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края проезда ждут более 90 автомашин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T16:24
2025-02-14T16:24
2025-02-14T16:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края проезда ждут более 90 автомашин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь начала формироваться в пятницу к 14 часам, тогда проезда ожидали 20 авто. Однако спустя час затруднений уже не было.С начала года Крымском мосту был введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики. Основанием для этого стал указ президента России Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, в том числе решение антитеррористической комиссии Темрюкского района, распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении "желтого" уровня террористической угрозы в крае, Темрюкском районе и на Крымском мосту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поток транспорта по сухопутному коридору превысил трафик Крымского мостаСкоростная магистраль от Крыма до Питера: в Госдуме оценили строительство"Горбатый" мост в Симферополе могут отремонтировать раньше срока
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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Крымский мост сейчас - очередь растет
Очередь на Крымский мост сейчас насчитывает 93 авто
16:24 14.02.2025 (обновлено: 16:26 14.02.2025)