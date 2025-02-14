Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - очередь растет - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250214/krymskiy-most-seychas---ochered-rastet--1144179970.html
Крымский мост сейчас - очередь растет
Крымский мост сейчас - очередь растет - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Крымский мост сейчас - очередь растет
Перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края проезда ждут более 90 автомашин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T16:24
2025-02-14T16:26
крым
новости крыма
логистика
транспорт
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/02/1129754557_0:1145:1964:2250_1920x0_80_0_0_8ca123d802e0496ce61e57fec8a09fa3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края проезда ждут более 90 автомашин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь начала формироваться в пятницу к 14 часам, тогда проезда ожидали 20 авто. Однако спустя час затруднений уже не было.С начала года Крымском мосту был введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики. Основанием для этого стал указ президента России Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, в том числе решение антитеррористической комиссии Темрюкского района, распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении "желтого" уровня террористической угрозы в крае, Темрюкском районе и на Крымском мосту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поток транспорта по сухопутному коридору превысил трафик Крымского мостаСкоростная магистраль от Крыма до Питера: в Госдуме оценили строительство"Горбатый" мост в Симферополе могут отремонтировать раньше срока
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/02/1129754557_0:805:1964:2278_1920x0_80_0_0_87a797869a6209c90ab5f21c2d40f37d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, логистика, транспорт, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
Крымский мост сейчас - очередь растет

Очередь на Крымский мост сейчас насчитывает 93 авто

16:24 14.02.2025 (обновлено: 16:26 14.02.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края проезда ждут более 90 автомашин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 16:00 со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Тамани стоят 93 авто", - говорится в сообщении.
Очередь начала формироваться в пятницу к 14 часам, тогда проезда ожидали 20 авто. Однако спустя час затруднений уже не было.
С начала года Крымском мосту был введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики. Основанием для этого стал указ президента России Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, в том числе решение антитеррористической комиссии Темрюкского района, распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении "желтого" уровня террористической угрозы в крае, Темрюкском районе и на Крымском мосту.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Поток транспорта по сухопутному коридору превысил трафик Крымского моста
Скоростная магистраль от Крыма до Питера: в Госдуме оценили строительство
"Горбатый" мост в Симферополе могут отремонтировать раньше срока
 
КрымНовости КрымаЛогистикаТранспортСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТП
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:34Атака на регионы РФ и заявления Келлога в Мюнхене: главное за день
20:45Крымские термы: эксперт оценил потенциал на севере полуострова
20:22Ледяной шторм разрушил пляж в Таганроге
20:10В Севастополе разрабатывают собственные нейросети
19:37В Крыму предложили украинцам поменять гражданство вместе с территорией
19:04Крымский мост сейчас - очередь растет
18:56Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися
18:37Келлог пообещал урегулировать украинский конфликт за 180 дней
18:03В Крыму количество жалоб на мошенников выросло в 4 раза
17:46Европы не будет за столом переговоров по Украине – Келлог
17:22Покушение на Аксенова и опасные роды в Крыму: топ новостей недели
16:48Защитники земли русской: вывод советских войск из Афганистана
16:16Сколько стоит откупиться от украинских военкомов – названы "тарифы" ТЦК
15:53Вывод войск из Афганистана – в Крыму почтили память россиян
15:46В Крыму дорожные подрядчики попали в "черный список" за плохой ремонт
15:21Украинцы не хотят выборов: Зеленский призвал несогласных уехать из страны
15:08В Судаке появился "Мемориал славы"
14:45Женщина взорвала сотрудников ТЦК в Николаеве
14:29Отбиты три атаки врага: в Курской области уничтожены еще 280 боевиков ВСУ
14:10Севастополец забил семейную пару соседей кирпичом
Лента новостейМолния