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Как СМИ и соцсети помогают вскрывать нарушения закона в Крыму
Как СМИ и соцсети помогают вскрывать нарушения закона в Крыму - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Как СМИ и соцсети помогают вскрывать нарушения закона в Крыму
В Крыму по материалам СМИ за год провели 400 проверок, треть изложенных фактов подтвердилась. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал прокурор республики... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T10:40
2025-02-14T10:40
2025-02-14T11:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В Крыму по материалам СМИ за год провели 400 проверок, треть изложенных фактов подтвердилась. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал прокурор республики Олег Камшилов.По его словам, информацию о проблемных ситуациях правоохранители получают не только напрямую от заявителей и из СМИ, но и при мониторинге соцсетей.По каждому подобному сигналу прокуратура организует проверку и дает оценку в случае, если есть нарушения закона. Особенное внимание уделяется сведениям, которые касаются инвалидов, ветеранов, детей и других категорий граждан, которые нуждаются в особой защите со стороны государства.Полное интервью прокурора Крыма Олега Камшилова читайте на РИА Новости Крым 14 февраля в 12.00.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, прокуратура республики крым, происшествия, сми, олег камшилов, эксклюзивы риа новости крым
Как СМИ и соцсети помогают вскрывать нарушения закона в Крыму
Прокурор Крыма Камшилов: по материалам СМИ за год провели 400 проверок
10:40 14.02.2025 (обновлено: 11:28 14.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В Крыму по материалам СМИ за год провели 400 проверок, треть изложенных фактов подтвердилась. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал прокурор республики Олег Камшилов.
По его словам, информацию о проблемных ситуациях правоохранители получают не только напрямую от заявителей и из СМИ, но и при мониторинге соцсетей.
"Во-первых, мы получаем информацию не только из публикаций крупных информационных изданий, но и ежедневно мониторим соцсети. Зачастую там появляются публикации от простых граждан, которых волнуют те или иные вопросы. Мы моментально реагируем, и такая работа ведется круглосуточно", - рассказал он.
По каждому подобному сигналу прокуратура организует проверку и дает оценку в случае, если есть нарушения закона. Особенное внимание уделяется сведениям, которые касаются инвалидов, ветеранов, детей и других категорий граждан, которые нуждаются в особой защите со стороны государства.
"Если говорить о цифрах, то порядка 400 прокурорских проверок мы провели по информациям, размещенным в СМИ, и в 30 процентах случаев - это более 150 фактов – данные подтверждались. То есть граждане получили реальную защиту со стороны прокуратуры", - отметил он.
Полное интервью прокурора Крыма Олега Камшилова читайте на РИА Новости Крым 14 февраля в 12.00.
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