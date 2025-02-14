https://crimea.ria.ru/20250214/kak-smi-i-sotsseti-pomogayut-vskryvat-narusheniya-zakona-v-krymu-1144168294.html

Как СМИ и соцсети помогают вскрывать нарушения закона в Крыму

Как СМИ и соцсети помогают вскрывать нарушения закона в Крыму - РИА Новости Крым, 14.02.2025

Как СМИ и соцсети помогают вскрывать нарушения закона в Крыму

В Крыму по материалам СМИ за год провели 400 проверок, треть изложенных фактов подтвердилась. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал прокурор республики... РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T10:40

2025-02-14T10:40

2025-02-14T11:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В Крыму по материалам СМИ за год провели 400 проверок, треть изложенных фактов подтвердилась. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал прокурор республики Олег Камшилов.По его словам, информацию о проблемных ситуациях правоохранители получают не только напрямую от заявителей и из СМИ, но и при мониторинге соцсетей.По каждому подобному сигналу прокуратура организует проверку и дает оценку в случае, если есть нарушения закона. Особенное внимание уделяется сведениям, которые касаются инвалидов, ветеранов, детей и других категорий граждан, которые нуждаются в особой защите со стороны государства.Полное интервью прокурора Крыма Олега Камшилова читайте на РИА Новости Крым 14 февраля в 12.00.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, прокуратура республики крым, происшествия, сми, олег камшилов, эксклюзивы риа новости крым