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Двенадцать населенных пунктов в двух районах Крыма обесточены

Двенадцать населенных пунктов в двух районах Крыма обесточены - РИА Новости Крым, 14.02.2025

Двенадцать населенных пунктов в двух районах Крыма обесточены

Девять населенных пунктов Белогорского района и три - Ленинского обесточены в пятницу из-за аварии, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T16:57

2025-02-14T16:57

2025-02-14T17:06

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отключение электроэнергии в крыму

отключение электроэнергии

гуп рк "крымэнерго"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Девять населенных пунктов Белогорского района и три - Ленинского обесточены в пятницу из-за аварии, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".В Ленинском районе аварийные отключения произведены в населенных пунктах Ленинское, Марфовка и Фонтан.В местах аварий сейчас работают аварийные бригады. Планируемое время восстановления электроснабжения - три часа.Ялта и поселок Массандра в пятницу также частично оставались без электроснабжения из-за аварии. Плановые отключения 14 октября произведены по ряду улиц в Симферополе и в Белогорске, Симферопольском, Белогорском и Сакском районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда достроят новую подстанцию в КоктебелеТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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