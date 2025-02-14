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Двенадцать населенных пунктов в двух районах Крыма обесточены - РИА Новости Крым, 14.02.2025
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Двенадцать населенных пунктов в двух районах Крыма обесточены
Двенадцать населенных пунктов в двух районах Крыма обесточены - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Двенадцать населенных пунктов в двух районах Крыма обесточены
Девять населенных пунктов Белогорского района и три - Ленинского обесточены в пятницу из-за аварии, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T16:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Девять населенных пунктов Белогорского района и три - Ленинского обесточены в пятницу из-за аварии, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".В Ленинском районе аварийные отключения произведены в населенных пунктах Ленинское, Марфовка и Фонтан.В местах аварий сейчас работают аварийные бригады. Планируемое время восстановления электроснабжения - три часа.Ялта и поселок Массандра в пятницу также частично оставались без электроснабжения из-за аварии. Плановые отключения 14 октября произведены по ряду улиц в Симферополе и в Белогорске, Симферопольском, Белогорском и Сакском районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда достроят новую подстанцию в КоктебелеТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций
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РИА Новости Крым
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Двенадцать населенных пунктов в двух районах Крыма обесточены

"Крымэнерго": Белогорский и Ленинский районы Крыма частично обесточены из-за аварий

16:57 14.02.2025 (обновлено: 17:06 14.02.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Девять населенных пунктов Белогорского района и три - Ленинского обесточены в пятницу из-за аварии, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
"Белогорский район. Населенные пункты Белогорск, Синекаменка, Мелехово, Русское, Богатое, Лечебное, Мичуринское, Яблочное, Земляничное", - перечислили в пресс-службе.
В Ленинском районе аварийные отключения произведены в населенных пунктах Ленинское, Марфовка и Фонтан.
В местах аварий сейчас работают аварийные бригады. Планируемое время восстановления электроснабжения - три часа.
Ялта и поселок Массандра в пятницу также частично оставались без электроснабжения из-за аварии. Плановые отключения 14 октября произведены по ряду улиц в Симферополе и в Белогорске, Симферопольском, Белогорском и Сакском районах.
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