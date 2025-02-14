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Две сестры вернулись к маме в Россию с Украины - РИА Новости Крым, 14.02.2025
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Две сестры вернулись к маме в Россию с Украины
Две сестры вернулись к маме в Россию с Украины - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Две сестры вернулись к маме в Россию с Украины
Еще одна семья смогла воссоединиться – в Россию с территории Украины вернулись к маме две дочери. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T12:48
2025-02-14T12:50
мария львова-белова
общество
россия
украина
новости
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семья
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Еще одна семья смогла воссоединиться – в Россию с территории Украины вернулись к маме две дочери. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.Девочки смогли встретиться с мамой в Минске, помощь в воссоединении семьи оказал Катар — взаимодействие с украинской стороной, транспортные и другие расходы, сопровождение детей и их близких. Помогал в этой работе Международный Комитет Красного Креста и представители профильных ведомств. добавила Львова-Белова. 31 января шесть семей с детьми специальным бортом Министерства обороны были возвращены из Сирии в Россию. Домой вернулись 16 россиян, сообщала уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.В 2024 году аппарату уполномоченной по правам ребенка удалось вернуть в семьи десятки украинских детей. Так, в феврале при посредничестве Катара к родственникам в регионы Украины вернулись 11 детей, в мае – еще шестеро ребят.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь детей воссоединятся со своими семьями на УкраинеВ Крыму назначили нового уполномоченного по правам ребенкаС Украины вернули детей в Россию после 2,5 лет разлуки
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мария львова-белова, общество, россия, украина, новости, дети, семья
Две сестры вернулись к маме в Россию с Украины

С Украины в Россию вернулись двое детей – Львова-Белова

12:48 14.02.2025 (обновлено: 12:50 14.02.2025)
 
© ТГ-канал Мария Львова-БеловаДве сестры, находившиеся на Украине, вернулись к маме в Россию
Две сестры, находившиеся на Украине, вернулись к маме в Россию
© ТГ-канал Мария Львова-Белова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Еще одна семья смогла воссоединиться – в Россию с территории Украины вернулись к маме две дочери. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"В последние годы девочки жили у бабушки с дедушкой на Украине, мама работала в России и регулярно их навещала. Однако после начала СВО приехать за дочками женщина уже не смогла", - рассказала она в Telegram.
Девочки смогли встретиться с мамой в Минске, помощь в воссоединении семьи оказал Катар — взаимодействие с украинской стороной, транспортные и другие расходы, сопровождение детей и их близких. Помогал в этой работе Международный Комитет Красного Креста и представители профильных ведомств. добавила Львова-Белова.
"Всего при нашем содействии 17 детей из 11 семей воссоединились с близкими в России и 95 детей из 75 семей воссоединились с близкими на Украине и в других странах", - подчеркнула омбудсмен.
31 января шесть семей с детьми специальным бортом Министерства обороны были возвращены из Сирии в Россию. Домой вернулись 16 россиян, сообщала уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.
В 2024 году аппарату уполномоченной по правам ребенка удалось вернуть в семьи десятки украинских детей. Так, в феврале при посредничестве Катара к родственникам в регионы Украины вернулись 11 детей, в мае – еще шестеро ребят.
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Мария Львова-БеловаОбществоРоссияУкраинаНовостидетисемья
 
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