https://crimea.ria.ru/20250214/dve-sestry-vernulis-k-mame-v-rossiyu-s-ukrainy-1144171091.html

Две сестры вернулись к маме в Россию с Украины

Две сестры вернулись к маме в Россию с Украины - РИА Новости Крым, 14.02.2025

Две сестры вернулись к маме в Россию с Украины

Еще одна семья смогла воссоединиться – в Россию с территории Украины вернулись к маме две дочери. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам... РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T12:48

2025-02-14T12:48

2025-02-14T12:50

мария львова-белова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Еще одна семья смогла воссоединиться – в Россию с территории Украины вернулись к маме две дочери. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.Девочки смогли встретиться с мамой в Минске, помощь в воссоединении семьи оказал Катар — взаимодействие с украинской стороной, транспортные и другие расходы, сопровождение детей и их близких. Помогал в этой работе Международный Комитет Красного Креста и представители профильных ведомств. добавила Львова-Белова. 31 января шесть семей с детьми специальным бортом Министерства обороны были возвращены из Сирии в Россию. Домой вернулись 16 россиян, сообщала уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.В 2024 году аппарату уполномоченной по правам ребенка удалось вернуть в семьи десятки украинских детей. Так, в феврале при посредничестве Катара к родственникам в регионы Украины вернулись 11 детей, в мае – еще шестеро ребят.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь детей воссоединятся со своими семьями на УкраинеВ Крыму назначили нового уполномоченного по правам ребенкаС Украины вернули детей в Россию после 2,5 лет разлуки

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария львова-белова, общество, россия, украина, новости, дети, семья