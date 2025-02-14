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Два города и три района в Крыму обесточат в пятницу - РИА Новости Крым, 14.02.2025
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Два города и три района в Крыму обесточат в пятницу
Два города и три района в Крыму обесточат в пятницу - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Два города и три района в Крыму обесточат в пятницу
Более полусотни улиц в Симферополя и такое же количество в Белогорске в пятницу на весь день останутся без света из-за плановых ремонтных работ на сетях... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T07:26
2025-02-14T07:26
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Более полусотни улиц в Симферополя и такое же количество в Белогорске в пятницу на весь день останутся без света из-за плановых ремонтных работ на сетях компании "Крымэнерго". Также света не будет по ряду адресов в Симферопольском, Белогорском и Сакском районах. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.По данным компании, в крымский столице электричество отключат на 52 улицах. Света не будет в период с 8 до 17 часов.В Симферопольском районе в это же время частично без света останутся села Мирное, Укромное, Совхозное, Комсомольское, Журавлевка, Софиевка, Перевальное, Краснолесье, Дубки, Ключи, Молочное, Урожайное, а также поселок городского типа Гвардейское.В Белогорском районе электроэнергию на весь рабочий день выключат в населенных пунктах Еленовка, Родники, Мелехово, Русское, Богатое, Лечебное, Мичуринское, Белая Скала, Мироновка, Головановка, Ольховка, Пчелиное, Красноселовка, Цветочное, Трубенко. В самом Белогорске также на будет света более, чем по 50 улицам. В Сакском районе частично обесточат села Орехово и Червоное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установятТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за годКогда достроят новую подстанцию в Коктебеле
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Два города и три района в Крыму обесточат в пятницу

"Крымэнерго": Симферополь, Белогорск и три района Крыма обесточат из-за ремонтов

07:26 14.02.2025
 
© Пресс-служба администрации СимферополяРемонт и замена ламп уличного освещения в Симферополе
Ремонт и замена ламп уличного освещения в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Более полусотни улиц в Симферополя и такое же количество в Белогорске в пятницу на весь день останутся без света из-за плановых ремонтных работ на сетях компании "Крымэнерго". Также света не будет по ряду адресов в Симферопольском, Белогорском и Сакском районах. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
По данным компании, в крымский столице электричество отключат на 52 улицах. Света не будет в период с 8 до 17 часов.
В Симферопольском районе в это же время частично без света останутся села Мирное, Укромное, Совхозное, Комсомольское, Журавлевка, Софиевка, Перевальное, Краснолесье, Дубки, Ключи, Молочное, Урожайное, а также поселок городского типа Гвардейское.
В Белогорском районе электроэнергию на весь рабочий день выключат в населенных пунктах Еленовка, Родники, Мелехово, Русское, Богатое, Лечебное, Мичуринское, Белая Скала, Мироновка, Головановка, Ольховка, Пчелиное, Красноселовка, Цветочное, Трубенко. В самом Белогорске также на будет света более, чем по 50 улицам. В Сакском районе частично обесточат села Орехово и Червоное.
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КрымГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии в КрымуЭлектроэнергияОтключение электроэнергииНовости Крыма
 
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