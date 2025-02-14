https://crimea.ria.ru/20250214/dlya-chego-tramp-khochet-vernut-rossiyu-v-g8--mnenie-1144164929.html
Для чего Трамп хочет вернуть Россию в G8 – мнение
Для чего Трамп хочет вернуть Россию в G8 – мнение - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Для чего Трамп хочет вернуть Россию в G8 – мнение
Заявив о намерении вернуть Россию в G8, президент США Дональд Трамп преследует цель ослабить тандем РФ и Китая. Об этом заявил российский сенатор Алексей... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T07:58
2025-02-14T07:58
2025-02-14T07:58
дональд трамп
сша
россия
китай
алексей пушков
мнения
политика
внешняя политика
новости
g7
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/10/1137317239_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_36a71097d3fa4239190ed2332c3d5824.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Заявив о намерении вернуть Россию в G8, президент США Дональд Трамп преследует цель ослабить тандем РФ и Китая. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.По мнению Пушкова, вернув Россию в состав G8, Трамп рассчитывает ослабить ее партнерство с Китаем, подрыв мирового потенциала которого является главной целью нынешнего американского президента.В этой ситуации украинский кризис, сблизивший Россию и Китай, для Трампа "не более чем помеха для его планов", полагает сенатор."Не сильно нужна Штатам война – лишняя головная боль, мешающая заняться более важными делами. И эту "головную боль", мешающую "большой игре в большую политику", ему необходимо устранить", - заключил Пушков.Накануне Дональд Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в состав "Большой семерки", чтобы она вновь стала G8. Глава Белого дома назвал исключение РФ ошибкой бывшего американского лидера Барака Обамы."Большая восьмерка" — международный форум ведущих стран мира, который появился в 1997 году, когда Россию пригласили участвовать в заседаниях "Большой семерки". В группу также вошли Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.Как заявлял Путин, участники "Группы семи" даже после присоединения России и формирования "Большой восьмерки" часто собирались старым составом для обсуждений, в том числе по поводу Москвы.После присоединения Крыма в 2014 году Россию отстранили от участия в объединении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стала неперспективной: почему Трамп вешает Украину на плечи ЕвропыПутин поговорил с Трампом - чего ожидать Зеленскому"Мир потрясен": как СМИ оценили разговор Путина и Трампа
сша
россия
китай
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/10/1137317239_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_2bfd70cd95baf6990b753b9c348c0171.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, россия, китай, алексей пушков, мнения, политика, внешняя политика, новости, g7
Для чего Трамп хочет вернуть Россию в G8 – мнение
Трамп хочет вернуть Россию в G8 с целью отдалить Москву от Пекина – сенатор Пушков
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Заявив о намерении вернуть Россию в G8, президент США Дональд Трамп преследует цель ослабить тандем РФ и Китая. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.
"Трамп мыслит по-крупному: он считает, что, исключив Россию из "Большой восьмерки", Запад бросил ее в объятия Китая. Это усилило Китай и укрепило российско-китайский тандем, сделав из этих двух великих держав союзников. А это, в свою очередь, противоречит интересам США", - написал политик в своем Telegram-канале.
По мнению Пушкова, вернув Россию в состав G8, Трамп рассчитывает ослабить ее партнерство с Китаем, подрыв мирового потенциала которого является главной целью нынешнего американского президента.
В этой ситуации украинский кризис, сблизивший Россию и Китай, для Трампа "не более чем помеха для его планов", полагает сенатор.
"Не сильно нужна Штатам война – лишняя головная боль, мешающая заняться более важными делами. И эту "головную боль", мешающую "большой игре в большую политику", ему необходимо устранить", - заключил Пушков.
Накануне Дональд Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в состав "Большой семерки"
, чтобы она вновь стала G8. Глава Белого дома назвал исключение РФ ошибкой бывшего американского лидера Барака Обамы.
"Большая восьмерка" — международный форум ведущих стран мира, который появился в 1997 году, когда Россию пригласили участвовать в заседаниях "Большой семерки". В группу также вошли Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.
Как заявлял Путин, участники "Группы семи" даже после присоединения России и формирования "Большой восьмерки" часто собирались старым составом для обсуждений, в том числе по поводу Москвы.
После присоединения Крыма в 2014 году Россию отстранили от участия в объединении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: