https://crimea.ria.ru/20250214/dlya-chego-tramp-khochet-vernut-rossiyu-v-g8--mnenie-1144164929.html

Для чего Трамп хочет вернуть Россию в G8 – мнение

Для чего Трамп хочет вернуть Россию в G8 – мнение - РИА Новости Крым, 14.02.2025

Для чего Трамп хочет вернуть Россию в G8 – мнение

Заявив о намерении вернуть Россию в G8, президент США Дональд Трамп преследует цель ослабить тандем РФ и Китая. Об этом заявил российский сенатор Алексей... РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T07:58

2025-02-14T07:58

2025-02-14T07:58

дональд трамп

сша

россия

китай

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политика

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g7

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Заявив о намерении вернуть Россию в G8, президент США Дональд Трамп преследует цель ослабить тандем РФ и Китая. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.По мнению Пушкова, вернув Россию в состав G8, Трамп рассчитывает ослабить ее партнерство с Китаем, подрыв мирового потенциала которого является главной целью нынешнего американского президента.В этой ситуации украинский кризис, сблизивший Россию и Китай, для Трампа "не более чем помеха для его планов", полагает сенатор."Не сильно нужна Штатам война – лишняя головная боль, мешающая заняться более важными делами. И эту "головную боль", мешающую "большой игре в большую политику", ему необходимо устранить", - заключил Пушков.Накануне Дональд Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в состав "Большой семерки", чтобы она вновь стала G8. Глава Белого дома назвал исключение РФ ошибкой бывшего американского лидера Барака Обамы."Большая восьмерка" — международный форум ведущих стран мира, который появился в 1997 году, когда Россию пригласили участвовать в заседаниях "Большой семерки". В группу также вошли Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.Как заявлял Путин, участники "Группы семи" даже после присоединения России и формирования "Большой восьмерки" часто собирались старым составом для обсуждений, в том числе по поводу Москвы.После присоединения Крыма в 2014 году Россию отстранили от участия в объединении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стала неперспективной: почему Трамп вешает Украину на плечи ЕвропыПутин поговорил с Трампом - чего ожидать Зеленскому"Мир потрясен": как СМИ оценили разговор Путина и Трампа

сша

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, россия, китай, алексей пушков, мнения, политика, внешняя политика, новости, g7