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Для чего Трамп хочет вернуть Россию в G8 – мнение - РИА Новости Крым, 14.02.2025
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Для чего Трамп хочет вернуть Россию в G8 – мнение
Для чего Трамп хочет вернуть Россию в G8 – мнение - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Для чего Трамп хочет вернуть Россию в G8 – мнение
Заявив о намерении вернуть Россию в G8, президент США Дональд Трамп преследует цель ослабить тандем РФ и Китая. Об этом заявил российский сенатор Алексей... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T07:58
2025-02-14T07:58
дональд трамп
сша
россия
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алексей пушков
мнения
политика
внешняя политика
новости
g7
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Заявив о намерении вернуть Россию в G8, президент США Дональд Трамп преследует цель ослабить тандем РФ и Китая. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.По мнению Пушкова, вернув Россию в состав G8, Трамп рассчитывает ослабить ее партнерство с Китаем, подрыв мирового потенциала которого является главной целью нынешнего американского президента.В этой ситуации украинский кризис, сблизивший Россию и Китай, для Трампа "не более чем помеха для его планов", полагает сенатор."Не сильно нужна Штатам война – лишняя головная боль, мешающая заняться более важными делами. И эту "головную боль", мешающую "большой игре в большую политику", ему необходимо устранить", - заключил Пушков.Накануне Дональд Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в состав "Большой семерки", чтобы она вновь стала G8. Глава Белого дома назвал исключение РФ ошибкой бывшего американского лидера Барака Обамы."Большая восьмерка" — международный форум ведущих стран мира, который появился в 1997 году, когда Россию пригласили участвовать в заседаниях "Большой семерки". В группу также вошли Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.Как заявлял Путин, участники "Группы семи" даже после присоединения России и формирования "Большой восьмерки" часто собирались старым составом для обсуждений, в том числе по поводу Москвы.После присоединения Крыма в 2014 году Россию отстранили от участия в объединении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стала неперспективной: почему Трамп вешает Украину на плечи ЕвропыПутин поговорил с Трампом - чего ожидать Зеленскому"Мир потрясен": как СМИ оценили разговор Путина и Трампа
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РИА Новости Крым
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дональд трамп, сша, россия, китай, алексей пушков, мнения, политика, внешняя политика, новости, g7
Для чего Трамп хочет вернуть Россию в G8 – мнение

Трамп хочет вернуть Россию в G8 с целью отдалить Москву от Пекина – сенатор Пушков

07:58 14.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкФлаг России в Пекине
Флаг России в Пекине - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Заявив о намерении вернуть Россию в G8, президент США Дональд Трамп преследует цель ослабить тандем РФ и Китая. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.
"Трамп мыслит по-крупному: он считает, что, исключив Россию из "Большой восьмерки", Запад бросил ее в объятия Китая. Это усилило Китай и укрепило российско-китайский тандем, сделав из этих двух великих держав союзников. А это, в свою очередь, противоречит интересам США", - написал политик в своем Telegram-канале.
По мнению Пушкова, вернув Россию в состав G8, Трамп рассчитывает ослабить ее партнерство с Китаем, подрыв мирового потенциала которого является главной целью нынешнего американского президента.
В этой ситуации украинский кризис, сблизивший Россию и Китай, для Трампа "не более чем помеха для его планов", полагает сенатор.
"Не сильно нужна Штатам война – лишняя головная боль, мешающая заняться более важными делами. И эту "головную боль", мешающую "большой игре в большую политику", ему необходимо устранить", - заключил Пушков.
Накануне Дональд Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в состав "Большой семерки", чтобы она вновь стала G8. Глава Белого дома назвал исключение РФ ошибкой бывшего американского лидера Барака Обамы.
"Большая восьмерка" — международный форум ведущих стран мира, который появился в 1997 году, когда Россию пригласили участвовать в заседаниях "Большой семерки". В группу также вошли Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.
Как заявлял Путин, участники "Группы семи" даже после присоединения России и формирования "Большой восьмерки" часто собирались старым составом для обсуждений, в том числе по поводу Москвы.
После присоединения Крыма в 2014 году Россию отстранили от участия в объединении.
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