Британия и США обсудили участие Зеленского в переговорах
Британия и США достигли согласия по поводу участия Зеленского в переговорах
20:22 14.02.2025 (обновлено: 17:27 15.02.2025)
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Великобритания и Соединенные Штаты пришли к мнению, что лидер киевского режима Владимир Зеленский должен принимать участие в мирных переговорах. Об этом по итогам всречи с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом заявил глава британского МИД Дэвид Лэмми.
"Мы разделяем мнение, что необходимо добиться прочного мира… (Между нами - ред.) было согласие, что Зеленский и украинцы должны быть частью этой сделки, достигнутой путем переговоров", - сказал Лэмми в интервью агентству Рейтер в кулуарах Мюнхенской конференции.
Профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло ранее в интервью РИА Новости Крым высказывал мнение, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине пройдут между Россией и США без участия Зеленского, которого просто поставят перед фактом.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что переговоры следует вести с легитимным президентом Украины. Поскольку Владимир Зеленский уже не имеет президентских полномочий, он не может подписывать соглашения между Россией и Украиной
12 февраля Владимир Путин и Дональд Трамп провели 1,5-часовой телефонный разговор, во время которого в том числе обсудили ситуацию на Украине. Путин выступил за устранение первопричин конфликта. После разговора с российским лидером Трамп также связался с главой киевского режима Владимиром Зеленским, после чего объявил, что этот разговор "прошел очень хорошо", и что Зеленский якобы тоже хочет мира.
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