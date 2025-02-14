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Британия и США обсудили участие Зеленского в переговорах - РИА Новости Крым, 15.02.2025
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Британия и США обсудили участие Зеленского в переговорах
Британия и США обсудили участие Зеленского в переговорах - РИА Новости Крым, 15.02.2025
Британия и США обсудили участие Зеленского в переговорах
Великобритания и Соединенные Штаты пришли к мнению, что лидер киевского режима Владимир Зеленский должен принимать участие в мирных переговорах. Об этом по... РИА Новости Крым, 15.02.2025
2025-02-14T20:22
2025-02-15T17:27
новости
мюнхенская конференция
владимир зеленский
политика
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Великобритания и Соединенные Штаты пришли к мнению, что лидер киевского режима Владимир Зеленский должен принимать участие в мирных переговорах. Об этом по итогам всречи с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом заявил глава британского МИД Дэвид Лэмми.Профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло ранее в интервью РИА Новости Крым высказывал мнение, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине пройдут между Россией и США без участия Зеленского, которого просто поставят перед фактом.Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что переговоры следует вести с легитимным президентом Украины. Поскольку Владимир Зеленский уже не имеет президентских полномочий, он не может подписывать соглашения между Россией и Украиной12 февраля Владимир Путин и Дональд Трамп провели 1,5-часовой телефонный разговор, во время которого в том числе обсудили ситуацию на Украине. Путин выступил за устранение первопричин конфликта. После разговора с российским лидером Трамп также связался с главой киевского режима Владимиром Зеленским, после чего объявил, что этот разговор "прошел очень хорошо", и что Зеленский якобы тоже хочет мира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атомные технологии в руках Зеленского несут угрозу миру - ЗахароваВ Белом доме допускают отправку военных США на УкраинуСтала неперспективной: почему Трамп вешает Украину на плечи Европы
https://crimea.ria.ru/20250214/myunkhenskaya-konferentsiya-po-bezopasnosti--glavnye-zayavleniya-po-ukraine-1144187568.html
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новости, мюнхенская конференция, владимир зеленский, политика, украина
Британия и США обсудили участие Зеленского в переговорах

Британия и США достигли согласия по поводу участия Зеленского в переговорах

20:22 14.02.2025 (обновлено: 17:27 15.02.2025)
 
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Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Великобритания и Соединенные Штаты пришли к мнению, что лидер киевского режима Владимир Зеленский должен принимать участие в мирных переговорах. Об этом по итогам всречи с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом заявил глава британского МИД Дэвид Лэмми.
"Мы разделяем мнение, что необходимо добиться прочного мира… (Между нами - ред.) было согласие, что Зеленский и украинцы должны быть частью этой сделки, достигнутой путем переговоров", - сказал Лэмми в интервью агентству Рейтер в кулуарах Мюнхенской конференции.
Профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло ранее в интервью РИА Новости Крым высказывал мнение, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине пройдут между Россией и США без участия Зеленского, которого просто поставят перед фактом.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что переговоры следует вести с легитимным президентом Украины. Поскольку Владимир Зеленский уже не имеет президентских полномочий, он не может подписывать соглашения между Россией и Украиной
12 февраля Владимир Путин и Дональд Трамп провели 1,5-часовой телефонный разговор, во время которого в том числе обсудили ситуацию на Украине. Путин выступил за устранение первопричин конфликта. После разговора с российским лидером Трамп также связался с главой киевского режима Владимиром Зеленским, после чего объявил, что этот разговор "прошел очень хорошо", и что Зеленский якобы тоже хочет мира.
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