https://crimea.ria.ru/20250214/armiya-rossii-nanesla-14-gruppovykh-udarov-po-vazhnym-obektam-na-ukraine-1144173675.html

Армия России нанесла 14 групповых ударов по важным объектам на Украине

Армия России нанесла 14 групповых ударов по важным объектам на Украине - РИА Новости Крым, 14.02.2025

Армия России нанесла 14 групповых ударов по важным объектам на Украине

Российские военные нанесли 14 групповых ударов по важным объектам на Украине, цели ударов достигнуты. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T13:46

2025-02-14T13:46

2025-02-14T13:46

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

украина

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли 14 групповых ударов по важным объектам на Украине, цели ударов достигнуты. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне российские силы нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий военно-промышленного комплекса Украины, производящим беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, новости сво