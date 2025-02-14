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Армия России нанесла 14 групповых ударов по важным объектам на Украине - РИА Новости Крым, 14.02.2025
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Армия России нанесла 14 групповых ударов по важным объектам на Украине
Армия России нанесла 14 групповых ударов по важным объектам на Украине - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Армия России нанесла 14 групповых ударов по важным объектам на Украине
Российские военные нанесли 14 групповых ударов по важным объектам на Украине, цели ударов достигнуты. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T13:46
2025-02-14T13:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли 14 групповых ударов по важным объектам на Украине, цели ударов достигнуты. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне российские силы нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий военно-промышленного комплекса Украины, производящим беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, новости сво
Армия России нанесла 14 групповых ударов по важным объектам на Украине

Минобороны: ВС России нанесли 14 групповых ударов по важным объектам Украины за неделю

13:46 14.02.2025
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты "Кинжал"
Запуск ракеты Кинжал - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли 14 групповых ударов по важным объектам на Украине, цели ударов достигнуты. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"С 8 по 14 февраля Вооруженными силами РФ нанесены 14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, а также объекты военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении.
Накануне российские силы нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий военно-промышленного комплекса Украины, производящим беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны.
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Вооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаНовости СВО
 
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