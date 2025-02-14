https://crimea.ria.ru/20250214/70-tysyach-narusheniy-vyyavila-za-god-prokuratura-kryma-1144166315.html
70 тысяч нарушений выявила за год прокуратура Крыма
70 тысяч нарушений выявила за год прокуратура Крыма - РИА Новости Крым, 14.02.2025
70 тысяч нарушений выявила за год прокуратура Крыма
В 2024 году в республике выявлено более 70 тысяч нарушений закона, по материалам прокурорских проверок возбуждено свыше 200 уголовных дел. Об этом в интервью... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T09:23
2025-02-14T09:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В 2024 году в республике выявлено более 70 тысяч нарушений закона, по материалам прокурорских проверок возбуждено свыше 200 уголовных дел. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал прокурор республики Олег Камшилов.За год в суды прокурорами направлены почти 4 тысячи исков и заявлений. Удалось восстановить права более 8 тысяч граждан, в том числе ветеранов, пенсионеров, инвалидов, многодетных семей."Например, в прошлом году ко мне обратился постоялец одного из интернатов для престарелых и инвалидов. Он рассказал, что ему требуется консультация профильного врача районной больницы. Медучреждение расположено неподалеку, но при этом сам кабинет специалиста находится на втором этаже, а платформа для подъема маломобильных пациентов не работает. По этому обращению была проведена проверка, по результатам которой главврачу больницы внесли представление. Подъемная платформа была оперативно запущена в работу", - привел он пример.Главный прокурор республики добавил, что информацию о проблемных ситуациях правоохранители получают не только напрямую от заявителей, но и из публикаций в СМИ и соцсетях.Полное интервью прокурора Крыма Олега Камшилова читайте на РИА Новости Крым 14 февраля в 12.00Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем мать жестоко обращается с детьми – начата проверкаПрокуратура контролирует восстановление водоснабжения в СимферополеДетский сад в Джанкое достроили после вмешательства прокуратуры
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70 тысяч нарушений выявила за год прокуратура Крыма
Прокурор Крыма Камшилов: в 2024 году в республике выявлено более 70 тысяч нарушений закона
09:23 14.02.2025 (обновлено: 10:11 14.02.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым.
В 2024 году в республике выявлено более 70 тысяч нарушений закона, по материалам прокурорских проверок возбуждено свыше 200 уголовных дел. Об этом в интервью РИА Новости Крым
рассказал прокурор республики Олег Камшилов.
"Нарушения прокурор выявляет ежедневно, в режиме, что называется, реального времени. Если говорить о цифрах, то за год прокурорами установлено более 70 тысяч нарушений закона, внесено 15 тысяч представлений, 11,5 тысяч должностных и иных лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. Только по материалам прокурорских проверок возбуждено более 200 уголовных дел", - рассказал он.
За год в суды прокурорами направлены почти 4 тысячи исков и заявлений. Удалось восстановить права более 8 тысяч граждан, в том числе ветеранов, пенсионеров, инвалидов, многодетных семей.
"Например, в прошлом году ко мне обратился постоялец одного из интернатов для престарелых и инвалидов. Он рассказал, что ему требуется консультация профильного врача районной больницы. Медучреждение расположено неподалеку, но при этом сам кабинет специалиста находится на втором этаже, а платформа для подъема маломобильных пациентов не работает. По этому обращению была проведена проверка, по результатам которой главврачу больницы внесли представление. Подъемная платформа была оперативно запущена в работу", - привел он пример.
Главный прокурор республики добавил, что информацию о проблемных ситуациях правоохранители получают не только напрямую от заявителей, но и из публикаций в СМИ и соцсетях.
Полное интервью прокурора Крыма Олега Камшилова читайте на РИА Новости Крым 14 февраля в 12.00
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