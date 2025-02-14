https://crimea.ria.ru/20250214/50-bespilotnikov-sbili-nad-rossiey-za-noch-1144164755.html
50 беспилотников сбили над Россией за ночь
50 беспилотников сбили над Россией за ночь - РИА Новости Крым, 14.02.2025
50 беспилотников сбили над Россией за ночь
Силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку ВСУ на Россию. В течение ночи над регионами уничтожили 50 беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T07:15
2025-02-14T07:15
2025-02-14T07:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку ВСУ на Россию. В течение ночи над регионами уничтожили 50 беспилотников, сообщили в Минобороны.По данным врио главы Ростовской области Юрия Слюсаря, один из беспилотников средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен в Чертковском районе. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.Накануне вечером средствами ПВО были уничтожены семь украинских беспилотников над территорией Республики Крым и в акватории Черного моря. Кроме того, в течение ночи средства ПВО сбили 83 дрона над Липецкой, Курской, Брянской, Тверской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Воронежской и Ростовской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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пво, россия, безопасность, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), новости, ростовская область, белгородская область, воронежская область
50 беспилотников сбили над Россией за ночь
Над тремя регионами России уничтожены 50 беспилотников ВСУ
07:15 14.02.2025 (обновлено: 07:19 14.02.2025)