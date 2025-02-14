https://crimea.ria.ru/20250214/50-bespilotnikov-sbili-nad-rossiey-za-noch-1144164755.html

50 беспилотников сбили над Россией за ночь

50 беспилотников сбили над Россией за ночь - РИА Новости Крым, 14.02.2025

50 беспилотников сбили над Россией за ночь

Силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку ВСУ на Россию. В течение ночи над регионами уничтожили 50 беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T07:15

2025-02-14T07:15

2025-02-14T07:19

пво

россия

безопасность

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

новости

ростовская область

белгородская область

воронежская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140207326_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_bc15e853f5d40eaad572894bdafdd93c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку ВСУ на Россию. В течение ночи над регионами уничтожили 50 беспилотников, сообщили в Минобороны.По данным врио главы Ростовской области Юрия Слюсаря, один из беспилотников средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен в Чертковском районе. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.Накануне вечером средствами ПВО были уничтожены семь украинских беспилотников над территорией Республики Крым и в акватории Черного моря. Кроме того, в течение ночи средства ПВО сбили 83 дрона над Липецкой, Курской, Брянской, Тверской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Воронежской и Ростовской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250214/vsu-atakovali-zaporozhskuyu-tes--bez-sveta-bolee-50-tysyach-abonentov-1144164489.html

россия

ростовская область

белгородская область

воронежская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, россия, безопасность, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), новости, ростовская область, белгородская область, воронежская область