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Жители Севастополя замерзают в домах – Бастрыкин требует разобраться - РИА Новости Крым, 12.02.2025
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Жители Севастополя замерзают в домах – Бастрыкин требует разобраться
Жители Севастополя замерзают в домах – Бастрыкин требует разобраться - РИА Новости Крым, 12.02.2025
Жители Севастополя замерзают в домах – Бастрыкин требует разобраться
Глава Следкома России Александр Бстрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Севастополя, которые пожаловались на низкую... РИА Новости Крым, 12.02.2025
2025-02-12T09:05
2025-02-12T09:05
крым
новости крыма
отопительный сезон в крыму
отопление
александр бастрыкин
гсу ск россии по крыму и севастополю
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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CИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Глава Следкома России Александр Бстрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Севастополя, которые пожаловались на низкую температуру в домах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Информация о том, что в одном из многоквартирных домов Севастополя не обеспечен надлежащий температурный режим и проживающие там люди замерзают, ранее появилась в СМИ. Среди жителей дома - инвалиды второй группы, а также ветеран Великой Отечественной войны.Уточняется, что проверка проводится по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 92-летнюю женщину оставили в доме без отопленияЧасть учебных заведений Симферополя без тепла – идет проверкаЧасть Симферополя останется без тепла из-за прорыва на сетях
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крым, новости крыма, отопительный сезон в крыму, отопление, александр бастрыкин, гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), жкх крыма и севастополя
Жители Севастополя замерзают в домах – Бастрыкин требует разобраться

Бастрыкин поручил доложить о ситуации с замерзающими в домах жителями Севастополя

09:05 12.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОтопление
Отопление - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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CИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Глава Следкома России Александр Бстрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Севастополя, которые пожаловались на низкую температуру в домах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Информация о том, что в одном из многоквартирных домов Севастополя не обеспечен надлежащий температурный режим и проживающие там люди замерзают, ранее появилась в СМИ. Среди жителей дома - инвалиды второй группы, а также ветеран Великой Отечественной войны.
"По данному факту следственными органами СК России по Республике Крым и Севастополю проводится процессуальная проверка. Глава ведомства поручил доложить о ее ходе и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проверка проводится по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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