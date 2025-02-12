https://crimea.ria.ru/20250212/zhiteli-sevastopolya-zamerzayut-v-domakh--bastrykin-trebuet-razobratsya-1144110100.html

Жители Севастополя замерзают в домах – Бастрыкин требует разобраться

Жители Севастополя замерзают в домах – Бастрыкин требует разобраться - РИА Новости Крым, 12.02.2025

Жители Севастополя замерзают в домах – Бастрыкин требует разобраться

Глава Следкома России Александр Бстрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Севастополя, которые пожаловались на низкую... РИА Новости Крым, 12.02.2025

2025-02-12T09:05

2025-02-12T09:05

2025-02-12T09:05

крым

новости крыма

отопительный сезон в крыму

отопление

александр бастрыкин

гсу ск россии по крыму и севастополю

ск рф (следственный комитет российской федерации)

жкх крыма и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121112124_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_91f9b199b45fb98f4bffa7a5901a3d99.jpg

CИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Глава Следкома России Александр Бстрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Севастополя, которые пожаловались на низкую температуру в домах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Информация о том, что в одном из многоквартирных домов Севастополя не обеспечен надлежащий температурный режим и проживающие там люди замерзают, ранее появилась в СМИ. Среди жителей дома - инвалиды второй группы, а также ветеран Великой Отечественной войны.Уточняется, что проверка проводится по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 92-летнюю женщину оставили в доме без отопленияЧасть учебных заведений Симферополя без тепла – идет проверкаЧасть Симферополя останется без тепла из-за прорыва на сетях

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, отопительный сезон в крыму, отопление, александр бастрыкин, гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), жкх крыма и севастополя