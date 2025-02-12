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Жители Севастополя замерзают в домах – Бастрыкин требует разобраться
Жители Севастополя замерзают в домах – Бастрыкин требует разобраться - РИА Новости Крым, 12.02.2025
Жители Севастополя замерзают в домах – Бастрыкин требует разобраться
Глава Следкома России Александр Бстрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Севастополя, которые пожаловались на низкую... РИА Новости Крым, 12.02.2025
2025-02-12T09:05
2025-02-12T09:05
2025-02-12T09:05
крым
новости крыма
отопительный сезон в крыму
отопление
александр бастрыкин
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CИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Глава Следкома России Александр Бстрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Севастополя, которые пожаловались на низкую температуру в домах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Информация о том, что в одном из многоквартирных домов Севастополя не обеспечен надлежащий температурный режим и проживающие там люди замерзают, ранее появилась в СМИ. Среди жителей дома - инвалиды второй группы, а также ветеран Великой Отечественной войны.Уточняется, что проверка проводится по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 92-летнюю женщину оставили в доме без отопленияЧасть учебных заведений Симферополя без тепла – идет проверкаЧасть Симферополя останется без тепла из-за прорыва на сетях
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, отопительный сезон в крыму, отопление, александр бастрыкин, гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), жкх крыма и севастополя
Жители Севастополя замерзают в домах – Бастрыкин требует разобраться
Бастрыкин поручил доложить о ситуации с замерзающими в домах жителями Севастополя