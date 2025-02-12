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Выбросы мазута на побережье Черного моря: ситуация в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 12.02.2025
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Выбросы мазута на побережье Черного моря: ситуация в Крыму и Севастополе
Выбросы мазута на побережье Черного моря: ситуация в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 12.02.2025
Выбросы мазута на побережье Черного моря: ситуация в Крыму и Севастополе
С берегов Крыма и Севастополя собрали уже 1378 тонн загрязненного мазутом песка и грунта, новых выбросов на полуострове не фиксируется – точечные загрязнения... РИА Новости Крым, 12.02.2025
2025-02-12T10:10
2025-02-12T10:20
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
крым
севастополь
черное море
экология
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. С берегов Крыма и Севастополя собрали уже 1378 тонн загрязненного мазутом песка и грунта, новых выбросов на полуострове не фиксируется – точечные загрязнения обнаруживают на Кубани. Об этом сообщили в МЧС России.Сообщается, что на четырнадцати участках в зоне ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае зафиксированы случаи точечных выбросов фракций нефтепродуктов. Уточняется, что в Краснодарском крае продолжают обследовать 265 километров берега, более 184 тыс. тонн загрязнений уже вывезли с берега.Всего с начала работ, по данным МЧС России, было очищено более 356 километров береговой линии и собрано свыше 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.Накануне пресс-служба МЧС России сообщала, что в Крыму и Севастополе собрали уже 1347 тонн загрязненного мазутом песка и грунта с побережья, при этом новые выбросы фиксируют только на Кубани. Отмечалось, что волонтеры продолжают находить точечные пятна на 14 участках на линии от мыса Панагия до Центрального пляжа Анапы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На танкере в Усть-Луге произошел взрыв – подробности от Росморречфлота Ликвидация разлива мазута в Черном море: в МЧС рассказали о ситуации Роспотребнадзор оценил качество черноморской рыбы
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разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, крым, севастополь, черное море, экология, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Выбросы мазута на побережье Черного моря: ситуация в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе новых выбросов мазута не зафиксировано – МЧС

10:10 12.02.2025 (обновлено: 10:20 12.02.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий разлива мазута на побережье Черного моря
Ликвидация последствий разлива мазута на побережье Черного моря - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. С берегов Крыма и Севастополя собрали уже 1378 тонн загрязненного мазутом песка и грунта, новых выбросов на полуострове не фиксируется – точечные загрязнения обнаруживают на Кубани. Об этом сообщили в МЧС России.
Сообщается, что на четырнадцати участках в зоне ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае зафиксированы случаи точечных выбросов фракций нефтепродуктов.
"В Крыму обследуют более 493 километров берега, мониторинг проводится с помощью беспилотников и морских судов. Очищено 213 километров берега, всего собрано 713 тонн загрязненного песка и грунта. В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено 665 тонн загрязнений", – говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что в Краснодарском крае продолжают обследовать 265 километров берега, более 184 тыс. тонн загрязнений уже вывезли с берега.
Всего с начала работ, по данным МЧС России, было очищено более 356 километров береговой линии и собрано свыше 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.
Накануне пресс-служба МЧС России сообщала, что в Крыму и Севастополе собрали уже 1347 тонн загрязненного мазутом песка и грунта с побережья, при этом новые выбросы фиксируют только на Кубани. Отмечалось, что волонтеры продолжают находить точечные пятна на 14 участках на линии от мыса Панагия до Центрального пляжа Анапы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Разлив мазутаРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовКрымСевастопольЧерное мореЭкологияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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