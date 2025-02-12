https://crimea.ria.ru/20250212/vybrosy-mazuta-na-poberezhe-chernogo-morya-situatsiya-v-krymu-i-sevastopole-1144110984.html

Выбросы мазута на побережье Черного моря: ситуация в Крыму и Севастополе

Выбросы мазута на побережье Черного моря: ситуация в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 12.02.2025

Выбросы мазута на побережье Черного моря: ситуация в Крыму и Севастополе

С берегов Крыма и Севастополя собрали уже 1378 тонн загрязненного мазутом песка и грунта, новых выбросов на полуострове не фиксируется – точечные загрязнения... РИА Новости Крым, 12.02.2025

2025-02-12T10:10

2025-02-12T10:10

2025-02-12T10:20

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

крым

севастополь

черное море

экология

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. С берегов Крыма и Севастополя собрали уже 1378 тонн загрязненного мазутом песка и грунта, новых выбросов на полуострове не фиксируется – точечные загрязнения обнаруживают на Кубани. Об этом сообщили в МЧС России.Сообщается, что на четырнадцати участках в зоне ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае зафиксированы случаи точечных выбросов фракций нефтепродуктов. Уточняется, что в Краснодарском крае продолжают обследовать 265 километров берега, более 184 тыс. тонн загрязнений уже вывезли с берега.Всего с начала работ, по данным МЧС России, было очищено более 356 километров береговой линии и собрано свыше 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.Накануне пресс-служба МЧС России сообщала, что в Крыму и Севастополе собрали уже 1347 тонн загрязненного мазутом песка и грунта с побережья, при этом новые выбросы фиксируют только на Кубани. Отмечалось, что волонтеры продолжают находить точечные пятна на 14 участках на линии от мыса Панагия до Центрального пляжа Анапы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На танкере в Усть-Луге произошел взрыв – подробности от Росморречфлота Ликвидация разлива мазута в Черном море: в МЧС рассказали о ситуации Роспотребнадзор оценил качество черноморской рыбы

крым

севастополь

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, крым, севастополь, черное море, экология, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)