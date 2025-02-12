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Возвращение Украины к границам до 2014 года нереалистично – Пентагон
Возвращение Украины к границам до 2014 года нереалистично – Пентагон - РИА Новости Крым, 12.02.2025
Возвращение Украины к границам до 2014 года нереалистично – Пентагон
США считают возвращение Украины к границам до 2014 года и вступление ее в НАТО нереалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией,... РИА Новости Крым, 12.02.2025
2025-02-12T17:01
2025-02-12T17:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. США считают возвращение Украины к границам до 2014 года и вступление ее в НАТО нереалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине, пишет РИА Новости.И добавил, что обеспечение безопасности Европы должно стать приоритетом для европейских членов НАТО, подчеркнув, что Европа должна взять на себя основную часть будущей военной и невоенной помощи Украине."США не будут направлять туда свои войска", – подчеркнул Хегсет.И выразил мнение, что возвращение Украины к границам до 2014 года является нереалистичным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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пентагон, новости, россия, сша, нато, политика, украина
Возвращение Украины к границам до 2014 года нереалистично – Пентагон
Возвращение Украины к границам до 2014 года и вступление в НАТО нереалистично – Пентагон
17:01 12.02.2025 (обновлено: 17:50 12.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. США считают возвращение Украины к границам до 2014 года и вступление ее в НАТО нереалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине, пишет РИА Новости.
"Соединенные Штаты не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования", – сказал Хегсет.
И добавил, что обеспечение безопасности Европы должно стать приоритетом для европейских членов НАТО, подчеркнув, что Европа должна взять на себя основную часть будущей военной и невоенной помощи Украине.
"США не будут направлять туда свои войска", – подчеркнул Хегсет.
И выразил мнение, что возвращение Украины к границам до 2014 года является нереалистичным.
"Мы находимся… в критическом моменте, когда война подходит к своей третьей годовщине. Наше послание четкое: кровопролитие должно прекратиться, и эта война должна закончиться", – сказал Хегсет.
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