https://crimea.ria.ru/20250212/vozvraschenie-ukrainy-k-granitsam-do-2014-goda-nerealistichno--pentagon-1144134968.html

Возвращение Украины к границам до 2014 года нереалистично – Пентагон

Возвращение Украины к границам до 2014 года нереалистично – Пентагон - РИА Новости Крым, 12.02.2025

Возвращение Украины к границам до 2014 года нереалистично – Пентагон

США считают возвращение Украины к границам до 2014 года и вступление ее в НАТО нереалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией,... РИА Новости Крым, 12.02.2025

2025-02-12T17:01

2025-02-12T17:01

2025-02-12T17:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. США считают возвращение Украины к границам до 2014 года и вступление ее в НАТО нереалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине, пишет РИА Новости.И добавил, что обеспечение безопасности Европы должно стать приоритетом для европейских членов НАТО, подчеркнув, что Европа должна взять на себя основную часть будущей военной и невоенной помощи Украине."США не будут направлять туда свои войска", – подчеркнул Хегсет.И выразил мнение, что возвращение Украины к границам до 2014 года является нереалистичным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пентагон, новости, россия, сша, нато, политика, украина