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В живых остался один: новые факты преступлений ВСУ в Курской области

В живых остался один: новые факты преступлений ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 12.02.2025

В живых остался один: новые факты преступлений ВСУ в Курской области

Украинские боевики держали в заложниках мирных жителей села Николаево-Дарьино в Курской области и убили почти всех мужчин. Подробности злодеяний раскрылись... РИА Новости Крым, 12.02.2025

2025-02-12T08:32

2025-02-12T08:32

2025-02-12T08:32

всу (вооруженные силы украины)

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

министерство обороны рф

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Украинские боевики держали в заложниках мирных жителей села Николаево-Дарьино в Курской области и убили почти всех мужчин. Подробности злодеяний раскрылись после освобождения населенного пункта в конце января, сообщили в Минобороны.Бойцы 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады освободили от украинских боевиков село Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области в конце января 2025 года. Как рассказали в Минобороны, в населенном пункте российские бойцы обнаружили выживших местных жителей.Оказалось, что люди здесь оставались заложниками неонацистов с августа 2024 года, когда ВСУ захватили район. Мирные российские граждане не успели эвакуироваться и месяцы подряд жили, прячась в подвалах домов, которые боевики уничтожали гранатами.Ранее военнослужащие группировки "Север" рассказывали, что в подвалах домов в селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области обнаружили тела людей, замученных боевиками ВСУ. Позже в СК РФ сообщили, что в селе были убиты 22 мирных жителя, из них восемь женщин были перед гибелью изнасилованы нацистами.Самые главное и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России ответили на идею Зеленского обменять территории Армия РФ наступает в Курской области – разбиты формирования 14 бригад ВСУ Киев потерял более 59 тысяч боевиков в Курской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), ситуация в курской области после нападения всу, курская область, министерство обороны рф, новости, россия