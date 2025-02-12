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В живых остался один: новые факты преступлений ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 12.02.2025
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В живых остался один: новые факты преступлений ВСУ в Курской области
В живых остался один: новые факты преступлений ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 12.02.2025
В живых остался один: новые факты преступлений ВСУ в Курской области
Украинские боевики держали в заложниках мирных жителей села Николаево-Дарьино в Курской области и убили почти всех мужчин. Подробности злодеяний раскрылись... РИА Новости Крым, 12.02.2025
2025-02-12T08:32
2025-02-12T08:32
всу (вооруженные силы украины)
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
министерство обороны рф
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Украинские боевики держали в заложниках мирных жителей села Николаево-Дарьино в Курской области и убили почти всех мужчин. Подробности злодеяний раскрылись после освобождения населенного пункта в конце января, сообщили в Минобороны.Бойцы 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады освободили от украинских боевиков село Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области в конце января 2025 года. Как рассказали в Минобороны, в населенном пункте российские бойцы обнаружили выживших местных жителей.Оказалось, что люди здесь оставались заложниками неонацистов с августа 2024 года, когда ВСУ захватили район. Мирные российские граждане не успели эвакуироваться и месяцы подряд жили, прячась в подвалах домов, которые боевики уничтожали гранатами.Ранее военнослужащие группировки "Север" рассказывали, что в подвалах домов в селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области обнаружили тела людей, замученных боевиками ВСУ. Позже в СК РФ сообщили, что в селе были убиты 22 мирных жителя, из них восемь женщин были перед гибелью изнасилованы нацистами.Самые главное и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России ответили на идею Зеленского обменять территории Армия РФ наступает в Курской области – разбиты формирования 14 бригад ВСУ Киев потерял более 59 тысяч боевиков в Курской области
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Новости
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всу (вооруженные силы украины), ситуация в курской области после нападения всу, курская область, министерство обороны рф, новости, россия
В живых остался один: новые факты преступлений ВСУ в Курской области

ВСУ держали в заложниках и убивали мирных жителей в селе Николаево-Дарьино

08:32 12.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкДом в селе Локоть Курской области, разрушенный в результате атаки ВСУ.
Дом в селе Локоть Курской области, разрушенный в результате атаки ВСУ. - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Украинские боевики держали в заложниках мирных жителей села Николаево-Дарьино в Курской области и убили почти всех мужчин. Подробности злодеяний раскрылись после освобождения населенного пункта в конце января, сообщили в Минобороны.
Бойцы 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады освободили от украинских боевиков село Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области в конце января 2025 года. Как рассказали в Минобороны, в населенном пункте российские бойцы обнаружили выживших местных жителей.
Оказалось, что люди здесь оставались заложниками неонацистов с августа 2024 года, когда ВСУ захватили район. Мирные российские граждане не успели эвакуироваться и месяцы подряд жили, прячась в подвалах домов, которые боевики уничтожали гранатами.
"В селе остался только один мужчина, который чудом спасся, остальных убили украинские военные", – цитирует ведомство РИА Новости.
Ранее военнослужащие группировки "Север" рассказывали, что в подвалах домов в селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области обнаружили тела людей, замученных боевиками ВСУ. Позже в СК РФ сообщили, что в селе были убиты 22 мирных жителя, из них восемь женщин были перед гибелью изнасилованы нацистами.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьМинистерство обороны РФНовостиРоссия
 
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