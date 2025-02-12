https://crimea.ria.ru/20250212/v-sevastopole-banda-chernykh-rieltorov-ustroila-domashniy-terror-seme-1144115278.html

В Севастополе банда "черных риелторов" устроила домашний террор семье

В Севастополе банда "черных риелторов" устроила домашний террор семье - РИА Новости Крым, 12.02.2025

В Севастополе банда "черных риелторов" устроила домашний террор семье

В Севастополе будут судить группу "черных риелторов", которые создали невыносимые условия для проживания семьи, чтобы вынудить ее продать жилье по заниженной... РИА Новости Крым, 12.02.2025

2025-02-12T11:36

2025-02-12T11:36

2025-02-12T11:44

риелтор

недвижимость в крыму

севастополь

новости севастополя

прокуратура города севастополя

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134456889_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f32e2e8ffa6b250d529b5ebb7c4e1576.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить группу "черных риелторов", которые создали невыносимые условия для проживания семьи, чтобы вынудить ее продать жилье по заниженной стоимости. Об этом сообщает прокуратура города.По версии следствия, директор агентства недвижимости подыскал ранее неоднократно судимого мужчину и двух женщин, ведущих антисоциальный образ жизни, для принуждения граждан к продаже своей недвижимости на невыгодных условиях. Потерпевшими стали супруги из Зеленограда, которые в 2014 году купили половину трехкомнатной квартиры в Севастополе и переехали в нее с дочерью. В 2019 году владельцы второй половины квартиры продали ее обвиняемому, а он передарил доли в недвижимости сообщникам. Вселившись, те стали мешать спокойной жизни семьи. Не выдержав, потерпевшие были вынуждены выехать из квартиры и вернулись в Зеленоград. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении двух мужчин и двух женщин. Их обвиняют в принуждении к совершению сделки с применением насилия, организованной группой. В ведомстве уточнили, что в ноябре 2024 года злоумышленники уже были осуждены за аналогичные действия в отношении собственников 11 других квартир в Севастополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Черный риелтор угрожает расправой севастопольцу с инвалидностьюЭксперт оценил доступность жилья в Крыму и СевастополеПредприимчивый крымчанин дважды продал свой участок под Бахчисараем

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

риелтор, недвижимость в крыму, севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя, закон и право