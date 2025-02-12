Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе банда "черных риелторов" устроила домашний террор семье - РИА Новости Крым, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250212/v-sevastopole-banda-chernykh-rieltorov-ustroila-domashniy-terror-seme-1144115278.html
В Севастополе банда "черных риелторов" устроила домашний террор семье
В Севастополе банда "черных риелторов" устроила домашний террор семье - РИА Новости Крым, 12.02.2025
В Севастополе банда "черных риелторов" устроила домашний террор семье
В Севастополе будут судить группу "черных риелторов", которые создали невыносимые условия для проживания семьи, чтобы вынудить ее продать жилье по заниженной... РИА Новости Крым, 12.02.2025
2025-02-12T11:36
2025-02-12T11:44
риелтор
недвижимость в крыму
севастополь
новости севастополя
прокуратура города севастополя
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134456889_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f32e2e8ffa6b250d529b5ebb7c4e1576.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить группу "черных риелторов", которые создали невыносимые условия для проживания семьи, чтобы вынудить ее продать жилье по заниженной стоимости. Об этом сообщает прокуратура города.По версии следствия, директор агентства недвижимости подыскал ранее неоднократно судимого мужчину и двух женщин, ведущих антисоциальный образ жизни, для принуждения граждан к продаже своей недвижимости на невыгодных условиях. Потерпевшими стали супруги из Зеленограда, которые в 2014 году купили половину трехкомнатной квартиры в Севастополе и переехали в нее с дочерью. В 2019 году владельцы второй половины квартиры продали ее обвиняемому, а он передарил доли в недвижимости сообщникам. Вселившись, те стали мешать спокойной жизни семьи. Не выдержав, потерпевшие были вынуждены выехать из квартиры и вернулись в Зеленоград. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении двух мужчин и двух женщин. Их обвиняют в принуждении к совершению сделки с применением насилия, организованной группой. В ведомстве уточнили, что в ноябре 2024 года злоумышленники уже были осуждены за аналогичные действия в отношении собственников 11 других квартир в Севастополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Черный риелтор угрожает расправой севастопольцу с инвалидностьюЭксперт оценил доступность жилья в Крыму и СевастополеПредприимчивый крымчанин дважды продал свой участок под Бахчисараем
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134456889_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_8f50c0fdcf65fb7141627ac4ece6aece.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
риелтор, недвижимость в крыму, севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя, закон и право
В Севастополе банда "черных риелторов" устроила домашний террор семье

В Севастополе будут судить банду "черных риелторов" за издевательства

11:36 12.02.2025 (обновлено: 11:44 12.02.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить группу "черных риелторов", которые создали невыносимые условия для проживания семьи, чтобы вынудить ее продать жилье по заниженной стоимости. Об этом сообщает прокуратура города.
По версии следствия, директор агентства недвижимости подыскал ранее неоднократно судимого мужчину и двух женщин, ведущих антисоциальный образ жизни, для принуждения граждан к продаже своей недвижимости на невыгодных условиях.
Потерпевшими стали супруги из Зеленограда, которые в 2014 году купили половину трехкомнатной квартиры в Севастополе и переехали в нее с дочерью. В 2019 году владельцы второй половины квартиры продали ее обвиняемому, а он передарил доли в недвижимости сообщникам. Вселившись, те стали мешать спокойной жизни семьи.
"Злоумышленники распивали алкогольные напитки, создавали конфликтные ситуации, повреждали и уничтожали имущество соседей по квартире и применяли к ним физическое насилие. Таким способом организованная группа пыталась заставить семью дешево продать свою долю или выкупить оставшуюся половину по завышенной стоимости", - рассказали в прокуратуре.
Не выдержав, потерпевшие были вынуждены выехать из квартиры и вернулись в Зеленоград.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении двух мужчин и двух женщин. Их обвиняют в принуждении к совершению сделки с применением насилия, организованной группой.
В ведомстве уточнили, что в ноябре 2024 года злоумышленники уже были осуждены за аналогичные действия в отношении собственников 11 других квартир в Севастополе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Черный риелтор угрожает расправой севастопольцу с инвалидностью
Эксперт оценил доступность жилья в Крыму и Севастополе
Предприимчивый крымчанин дважды продал свой участок под Бахчисараем
 
РиелторНедвижимость в КрымуСевастопольНовости СевастополяПрокуратура города СевастополяЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:51Потери ВСУ растут: Киев лишился почти 1200 боевиков за сутки
12:31Cлушание дела о теракте на Крымском мосту началось в Ростове-на-Дону
12:12Групповой удар нанесен по цехам оборонных предприятий на Украине
12:00Дроны ВСУ ударили в 300-х метрах от реактора Запорожской АЭС
11:55Завод "Ростсельмаш" поможет развитию агропрома Крыма
11:49Смертельный пожар в Ялте – найдены двое погибших
11:36В Севастополе банда "черных риелторов" устроила домашний террор семье
11:26Ирина Винер уходит в отставку
11:16Основные запасы лития и титана в Донбассе уже неподконтрольны Киеву
10:45Можно ли есть черноморскую рыбу после разлива мазута
10:23В двух районах Крыма перекрыты дороги и идут досмотры – что происходит
10:10Выбросы мазута на побережье Черного моря: ситуация в Крыму и Севастополе
10:00Меню для релокантов: Володин высказался о пищевом нововведении в ЕС
09:31Google Maps сохранил российские названия населенных пунктов в Крыму
09:17В Ленобласти в ДТП с микроавтобусом один человек погиб и 11 пострадали
09:05Жители Севастополя замерзают в домах – Бастрыкин требует разобраться
08:55Магнитные бури на Земле: когда ждать следующего удара
08:32В живых остался один: новые факты преступлений ВСУ в Курской области
08:17Более 100 рыбаков спасли с дрейфующей льдины в Охотском море
07:56В Крыму строятся заводы по производству гипсокартона и минеральной ваты
Лента новостейМолния