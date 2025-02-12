https://crimea.ria.ru/20250212/v-lenoblasti-v-dtp-s-mikroavtobusom-odin-chelovek-pogib-i-11-postradali-1144110267.html
В Ленобласти в ДТП с микроавтобусом один человек погиб и 11 пострадали
В Ленобласти в ДТП с микроавтобусом один человек погиб и 11 пострадали - РИА Новости Крым, 12.02.2025
В Ленобласти в ДТП с микроавтобусом один человек погиб и 11 пострадали
Один человек погиб и 11 получили травмы при столкновении грузовика и микроавтобуса в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба учреждения "Упрдор... РИА Новости Крым, 12.02.2025
2025-02-12T09:17
2025-02-12T09:17
2025-02-12T09:20
россия
ленинградская область
дтп
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/04/1136274000_0:101:3283:1947_1920x0_80_0_0_03c80704a1cf7b0e67c12296947d1607.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Один человек погиб и 11 получили травмы при столкновении грузовика и микроавтобуса в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба учреждения "Упрдор Северо-Запад".Авария произошла около 7.00 на 120-м километре федеральной дороги Р-21 "Кола" в Волховском районе. Движение на участке осуществляется в реверсивном режиме. На месте происшествия работают скорая помощь, ГИБДД, представители обслуживающей дорогу подрядной организации. Проводится проверка по факту ДТП, выясняются все обстоятельства произошедшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП на "Тавриде" парализовало движение из Симферополя в СевастопольВ страшном ДТП в Белгороде погибли фельдшеры скорой помощиНа Кубани Porsche влетел в дерево – водитель и пассажир погибли на месте
россия
ленинградская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/04/1136274000_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_8f46b928e1dce4649c7cec9b8345f838.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ленинградская область, дтп, происшествия, новости
В Ленобласти в ДТП с микроавтобусом один человек погиб и 11 пострадали
В страшном ДТП с микроавтобусом в Ленобласти один человек погиб и 11 пострадали
09:17 12.02.2025 (обновлено: 09:20 12.02.2025)