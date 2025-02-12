https://crimea.ria.ru/20250212/v-lenoblasti-v-dtp-s-mikroavtobusom-odin-chelovek-pogib-i-11-postradali-1144110267.html

В Ленобласти в ДТП с микроавтобусом один человек погиб и 11 пострадали

В Ленобласти в ДТП с микроавтобусом один человек погиб и 11 пострадали - РИА Новости Крым, 12.02.2025

В Ленобласти в ДТП с микроавтобусом один человек погиб и 11 пострадали

Один человек погиб и 11 получили травмы при столкновении грузовика и микроавтобуса в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба учреждения "Упрдор... РИА Новости Крым, 12.02.2025

2025-02-12T09:17

2025-02-12T09:17

2025-02-12T09:20

россия

ленинградская область

дтп

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Один человек погиб и 11 получили травмы при столкновении грузовика и микроавтобуса в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба учреждения "Упрдор Северо-Запад".Авария произошла около 7.00 на 120-м километре федеральной дороги Р-21 "Кола" в Волховском районе. Движение на участке осуществляется в реверсивном режиме. На месте происшествия работают скорая помощь, ГИБДД, представители обслуживающей дорогу подрядной организации. Проводится проверка по факту ДТП, выясняются все обстоятельства произошедшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП на "Тавриде" парализовало движение из Симферополя в СевастопольВ страшном ДТП в Белгороде погибли фельдшеры скорой помощиНа Кубани Porsche влетел в дерево – водитель и пассажир погибли на месте

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ленинградская область, дтп, происшествия, новости