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В Ленобласти в ДТП с микроавтобусом один человек погиб и 11 пострадали - РИА Новости Крым, 12.02.2025
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В Ленобласти в ДТП с микроавтобусом один человек погиб и 11 пострадали
В Ленобласти в ДТП с микроавтобусом один человек погиб и 11 пострадали - РИА Новости Крым, 12.02.2025
В Ленобласти в ДТП с микроавтобусом один человек погиб и 11 пострадали
Один человек погиб и 11 получили травмы при столкновении грузовика и микроавтобуса в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба учреждения "Упрдор... РИА Новости Крым, 12.02.2025
2025-02-12T09:17
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россия
ленинградская область
дтп
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Один человек погиб и 11 получили травмы при столкновении грузовика и микроавтобуса в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба учреждения "Упрдор Северо-Запад".Авария произошла около 7.00 на 120-м километре федеральной дороги Р-21 "Кола" в Волховском районе. Движение на участке осуществляется в реверсивном режиме. На месте происшествия работают скорая помощь, ГИБДД, представители обслуживающей дорогу подрядной организации. Проводится проверка по факту ДТП, выясняются все обстоятельства произошедшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП на "Тавриде" парализовало движение из Симферополя в СевастопольВ страшном ДТП в Белгороде погибли фельдшеры скорой помощиНа Кубани Porsche влетел в дерево – водитель и пассажир погибли на месте
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РИА Новости Крым
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россия, ленинградская область, дтп, происшествия, новости
В Ленобласти в ДТП с микроавтобусом один человек погиб и 11 пострадали

В страшном ДТП с микроавтобусом в Ленобласти один человек погиб и 11 пострадали

09:17 12.02.2025 (обновлено: 09:20 12.02.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Москве.
Автомобиль скорой помощи в Москве. - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Один человек погиб и 11 получили травмы при столкновении грузовика и микроавтобуса в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба учреждения "Упрдор Северо-Запад".
Авария произошла около 7.00 на 120-м километре федеральной дороги Р-21 "Кола" в Волховском районе.
"По данным на 8.00 имеется предварительная информация о том, что в результате ДТП погиб один человек, 11 получили травмы", - говорится в сообщении.
Движение на участке осуществляется в реверсивном режиме. На месте происшествия работают скорая помощь, ГИБДД, представители обслуживающей дорогу подрядной организации. Проводится проверка по факту ДТП, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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