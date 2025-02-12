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В Крыму ответили на слова Зеленского об обмене территориями - РИА Новости Крым, 12.02.2025
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В Крыму ответили на слова Зеленского об обмене территориями
В Крыму ответили на слова Зеленского об обмене территориями - РИА Новости Крым, 12.02.2025
В Крыму ответили на слова Зеленского об обмене территориями
Заявление Владимира Зеленского о возможном обмене территориями - ни что иное, как попытка в отчаянии показать себя по-прежнему владеющим ситуацией игроком... РИА Новости Крым, 12.02.2025
2025-02-12T07:30
2025-02-12T07:30
сергей цеков
владимир зеленский
украина
россия
новости
мнения
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Заявление Владимира Зеленского о возможном обмене территориями - ни что иное, как попытка в отчаянии показать себя по-прежнему владеющим ситуацией игроком. Такое мнение высказал первый зампредседателя Госсовета Крыма Сергей Цеков.Ранее Зеленский в интервью The Guardian заявил, что в случае переговоров предложит России прямой "обмен территориями", отказавшись от земель, которые Киев удерживает в Курской области.Он напомнил, что российские войска ежедневно громят группировку ВСУ, вторгшуюся в приграничную часть Курской области. И пока Зеленский раздает интервью иностранной прессе, "по его безумной отмашке гибнут сотни и сотни брошенных им на убой украинцев". "Зеленский понимает, что Украина проигрывает, поэтому старается в спешке, пока не поздно, навязать торг и показать, что у него якобы еще остались хоть какие-то козыри в рукаве", - сказал Цеков.6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).Президент России Владимир Путин заявил о своей твердой уверенности в том, что Вооруженные силы РФ полностью освободят Курскую область от вторгшихся туда подразделений ВСУ.На сегодняшний день потери украинских войск в живой силе в Курской области приблизились к 60 тысячам человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что Зеленский предложил 18-летним украинцам в обмен на контракты с ВСУЗеленский заранее обвинил США в дальнейшей потере территорий УкраиныКличко предсказал Украине "болезненный компромисс" и внутренний раскол
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РИА Новости Крым
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сергей цеков, владимир зеленский, украина, россия, новости, мнения, крым
В Крыму ответили на слова Зеленского об обмене территориями

В Крыму назвали отчаянием слова Зеленского об обмене территориями

07:30 12.02.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Заявление Владимира Зеленского о возможном обмене территориями - ни что иное, как попытка в отчаянии показать себя по-прежнему владеющим ситуацией игроком. Такое мнение высказал первый зампредседателя Госсовета Крыма Сергей Цеков.
Ранее Зеленский в интервью The Guardian заявил, что в случае переговоров предложит России прямой "обмен территориями", отказавшись от земель, которые Киев удерживает в Курской области.
"Изначально было ясно, что вторжение в Курскую область задумано Зеленским и его западными кураторами для создания обменного фонда. Эта авантюра стоила украинским войскам десятков тысяч жизней. И сегодня, когда ВСУ продолжают нести колоссальные потери в Курской области, Зеленский пытается в отчаянии сделать своими заявлениями вид по прежнему важного, владеющего ситуацией игрока", - сказал Цеков РИА Новости.
Он напомнил, что российские войска ежедневно громят группировку ВСУ, вторгшуюся в приграничную часть Курской области. И пока Зеленский раздает интервью иностранной прессе, "по его безумной отмашке гибнут сотни и сотни брошенных им на убой украинцев".
"Зеленский понимает, что Украина проигрывает, поэтому старается в спешке, пока не поздно, навязать торг и показать, что у него якобы еще остались хоть какие-то козыри в рукаве", - сказал Цеков.
6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
Президент России Владимир Путин заявил о своей твердой уверенности в том, что Вооруженные силы РФ полностью освободят Курскую область от вторгшихся туда подразделений ВСУ.
На сегодняшний день потери украинских войск в живой силе в Курской области приблизились к 60 тысячам человек.
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