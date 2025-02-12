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В Крыму кадастровый инженер пойдет под суд по делу о взятке - РИА Новости Крым, 12.02.2025
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В Крыму кадастровый инженер пойдет под суд по делу о взятке
В Крыму кадастровый инженер пойдет под суд по делу о взятке - РИА Новости Крым, 12.02.2025
В Крыму кадастровый инженер пойдет под суд по делу о взятке
В Крыму кадастрового инженера будут судить за посредничество во взяточничестве при регистрации недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба Следственного... РИА Новости Крым, 12.02.2025
2025-02-12T16:43
2025-02-12T17:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. В Крыму кадастрового инженера будут судить за посредничество во взяточничестве при регистрации недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Крыму и Севастополю.По данным Следкома, в ноябре прошлого года жительница Алушты обратилась к частному кадастровому инженеру по вопросу регистрации и постановки на учет трехэтажного здания.Коррупционную схему выявили и пресекли полицейские. Сейчас фигурант находится под стражей. Решается вопрос об объявлении в розыск скрывшегося сотрудника Госкомрегистра, которому предназначалась взятка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил семь лет колонии за хищение 18 миллионов рублейДва руководителя МУПа в Ялте попались на взятке в 3 млн рублейДело о взятках чиновнице из Алушты пополнилось новым эпизодом
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РИА Новости Крым
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новости крыма, госкомрегистр крыма, крым, происшествия, мвд по республике крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), взятка
В Крыму кадастровый инженер пойдет под суд по делу о взятке

В Крыму кадастровый инженер пойдет под суд по делу о взятке в 700 тысяч рублей

16:43 12.02.2025 (обновлено: 17:00 12.02.2025)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. В Крыму кадастрового инженера будут судить за посредничество во взяточничестве при регистрации недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Крыму и Севастополю.
По данным Следкома, в ноябре прошлого года жительница Алушты обратилась к частному кадастровому инженеру по вопросу регистрации и постановки на учет трехэтажного здания.

"Инженер сообщил, что может способствовать оформлению прав на недвижимое имущество, предложив передать его знакомым в Госкомрегистре 700 тысяч рублей", – сообщили обстоятельства правонарушения в ведомстве.

Коррупционную схему выявили и пресекли полицейские. Сейчас фигурант находится под стражей. Решается вопрос об объявлении в розыск скрывшегося сотрудника Госкомрегистра, которому предназначалась взятка.
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