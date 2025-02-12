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В Крыму кадастровый инженер пойдет под суд по делу о взятке

В Крыму кадастровый инженер пойдет под суд по делу о взятке - РИА Новости Крым, 12.02.2025

В Крыму кадастровый инженер пойдет под суд по делу о взятке

В Крыму кадастрового инженера будут судить за посредничество во взяточничестве при регистрации недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба Следственного... РИА Новости Крым, 12.02.2025

2025-02-12T16:43

2025-02-12T16:43

2025-02-12T17:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. В Крыму кадастрового инженера будут судить за посредничество во взяточничестве при регистрации недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Крыму и Севастополю.По данным Следкома, в ноябре прошлого года жительница Алушты обратилась к частному кадастровому инженеру по вопросу регистрации и постановки на учет трехэтажного здания.Коррупционную схему выявили и пресекли полицейские. Сейчас фигурант находится под стражей. Решается вопрос об объявлении в розыск скрывшегося сотрудника Госкомрегистра, которому предназначалась взятка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил семь лет колонии за хищение 18 миллионов рублейДва руководителя МУПа в Ялте попались на взятке в 3 млн рублейДело о взятках чиновнице из Алушты пополнилось новым эпизодом

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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