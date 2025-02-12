https://crimea.ria.ru/20250212/v-kremle-otvetili-zelenskomu-na-predlozhenie-po-obmenu-territoriyami-1144125049.html
Россия никогда не будет обсуждать тему обмена своих территорий – Песков
Россия никогда не будет обсуждать тему обмена своих территорий – Песков - РИА Новости Крым, 12.02.2025
Россия никогда не будет обсуждать тему обмена своих территорий – Песков
Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своих территорий, Курская область будет полностью зачищена от вражеских формирований. Об этом... РИА Новости Крым, 12.02.2025
2025-02-12T13:18
2025-02-12T13:18
2025-02-12T13:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своих территорий, Курская область будет полностью зачищена от вражеских формирований. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что в случае переговоров предложит России прямой "обмен территориями", отказавшись от земель, которые Киев удерживает в Курской области. При этом глава киевского режима сказал, что пока не решил, какую часть попросит у России взамен.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эти слова, заявила, что орудующих в Курской области боевиков ВСУ "ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора". По ее словам, подобные заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ на этом направлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ответили на слова Зеленского об обмене территориямиЗеленский заранее обвинил США в дальнейшей потере территорий УкраиныКличко предсказал Украине "болезненный компромисс" и внутренний раскол
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дмитрий песков, россия, новые регионы россии, новости, политика
Россия никогда не будет обсуждать тему обмена своих территорий – Песков
Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своих территорий – Песков
13:18 12.02.2025 (обновлено: 13:31 12.02.2025)