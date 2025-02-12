Рейтинг@Mail.ru
Россия никогда не будет обсуждать тему обмена своих территорий – Песков - РИА Новости Крым, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250212/v-kremle-otvetili-zelenskomu-na-predlozhenie-po-obmenu-territoriyami-1144125049.html
Россия никогда не будет обсуждать тему обмена своих территорий – Песков
Россия никогда не будет обсуждать тему обмена своих территорий – Песков - РИА Новости Крым, 12.02.2025
Россия никогда не будет обсуждать тему обмена своих территорий – Песков
Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своих территорий, Курская область будет полностью зачищена от вражеских формирований. Об этом... РИА Новости Крым, 12.02.2025
2025-02-12T13:18
2025-02-12T13:31
дмитрий песков
россия
новые регионы россии
новости
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/03/1128519622_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_6feb713947215300254483c0fdb8eeb4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своих территорий, Курская область будет полностью зачищена от вражеских формирований. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что в случае переговоров предложит России прямой "обмен территориями", отказавшись от земель, которые Киев удерживает в Курской области. При этом глава киевского режима сказал, что пока не решил, какую часть попросит у России взамен.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эти слова, заявила, что орудующих в Курской области боевиков ВСУ "ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора". По ее словам, подобные заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ на этом направлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ответили на слова Зеленского об обмене территориямиЗеленский заранее обвинил США в дальнейшей потере территорий УкраиныКличко предсказал Украине "болезненный компромисс" и внутренний раскол
россия
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/03/1128519622_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_d8d9f26e1c754d2e6e77e45cccf53928.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, россия, новые регионы россии, новости, политика
Россия никогда не будет обсуждать тему обмена своих территорий – Песков

Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своих территорий – Песков

13:18 12.02.2025 (обновлено: 13:31 12.02.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКремль
Кремль - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своих территорий, Курская область будет полностью зачищена от вражеских формирований. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это невозможно. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории. Разумеется, украинские соединения будут изгнаны с этой территории, все, кто не будут уничтожены, будут изгнаны", – цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Ранее Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что в случае переговоров предложит России прямой "обмен территориями", отказавшись от земель, которые Киев удерживает в Курской области. При этом глава киевского режима сказал, что пока не решил, какую часть попросит у России взамен.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эти слова, заявила, что орудующих в Курской области боевиков ВСУ "ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора". По ее словам, подобные заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ на этом направлении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму ответили на слова Зеленского об обмене территориями
Зеленский заранее обвинил США в дальнейшей потере территорий Украины
Кличко предсказал Украине "болезненный компромисс" и внутренний раскол
 
Дмитрий ПесковРоссияНовые регионы РоссииНовостиПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:03Киев сорвал ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС
15:51Макрон против Трампа: президент Франции отверг план переселения из Газы
15:18НАТО отменила учения по переброске солдат на восточный фланг альянса
15:01В Белгородской области в результате удара ВСУ погибла женщина
14:45В Крыму показали развитие центра "Возрождение" после национализации
14:31Все подозреваемые по делу о теракте на Крымском мосту не признают вину
14:20Крымчанин получил семь лет колонии за хищение 18 миллионов рублей
13:57Наступление армии РФ в Курской области: нанесены удары по 14 бригадам ВСУ
13:29Дроны над Крымом и охрана периметра - яркие кадры учений "Барсов"
13:18Россия никогда не будет обсуждать тему обмена своих территорий – Песков
13:16По итогам контактов России и США в Москву вернется гражданин РФ
13:03Крым выходит на пик заболеваемости гриппом: динамика и прогнозы
12:51Потери ВСУ растут: Киев лишился почти 1200 боевиков за сутки
12:31Cлушание дела о теракте на Крымском мосту началось в Ростове-на-Дону
12:12Групповой удар нанесен по цехам оборонных предприятий на Украине
12:00Дроны ВСУ ударили в 300-х метрах от реактора Запорожской АЭС
11:55Завод "Ростсельмаш" поможет развитию агропрома Крыма
11:49Смертельный пожар в Ялте – найдены двое погибших
11:36В Севастополе банда "черных риелторов" устроила домашний террор семье
11:26Ирина Винер уходит в отставку
Лента новостейМолния