https://crimea.ria.ru/20250212/v-belgorodskoy-oblasti-v-rezultate-udara-vsu-pogibla-zhenschina-1144130992.html

В Белгородской области в результате удара ВСУ погибла женщина

В Белгородской области в результате удара ВСУ погибла женщина - РИА Новости Крым, 12.02.2025

В Белгородской области в результате удара ВСУ погибла женщина

В Белгородской области в результате удара украинского дрона по гражданскому автомобилю погибла женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 12.02.2025

2025-02-12T15:01

2025-02-12T15:01

2025-02-12T15:01

вячеслав гладков

новости

белгородская область

происшествия

скорая помощь

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате удара украинского дрона по гражданскому автомобилю погибла женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.6 февраля в Валуйском округе Белгородской области три человека погибли из-за сброшенной с беспилотника ВСУ взрывчатки на гражданский автомобиль.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли ракетный удар по центру Макеевки – есть жертвыВСУ ударили по газораспределительной станции в Херсонской областиВСУ ударили по рынку и жилым кварталам Горловки – ранены семь человек

белгородская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, новости, белгородская область, происшествия, скорая помощь, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы белгородской области