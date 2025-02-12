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В Белгородской области в результате удара ВСУ погибла женщина
В Белгородской области в результате удара ВСУ погибла женщина - РИА Новости Крым, 12.02.2025
В Белгородской области в результате удара ВСУ погибла женщина
В Белгородской области в результате удара украинского дрона по гражданскому автомобилю погибла женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 12.02.2025
2025-02-12T15:01
2025-02-12T15:01
2025-02-12T15:01
вячеслав гладков
новости
белгородская область
происшествия
скорая помощь
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате удара украинского дрона по гражданскому автомобилю погибла женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.6 февраля в Валуйском округе Белгородской области три человека погибли из-за сброшенной с беспилотника ВСУ взрывчатки на гражданский автомобиль.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли ракетный удар по центру Макеевки – есть жертвыВСУ ударили по газораспределительной станции в Херсонской областиВСУ ударили по рынку и жилым кварталам Горловки – ранены семь человек
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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вячеслав гладков, новости, белгородская область, происшествия, скорая помощь, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы белгородской области
В Белгородской области в результате удара ВСУ погибла женщина
В Белгородской области погибла женщина в результате удара дрона по гражданской машине