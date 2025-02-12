Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области в результате удара ВСУ погибла женщина - РИА Новости Крым, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250212/v-belgorodskoy-oblasti-v-rezultate-udara-vsu-pogibla-zhenschina-1144130992.html
В Белгородской области в результате удара ВСУ погибла женщина
В Белгородской области в результате удара ВСУ погибла женщина - РИА Новости Крым, 12.02.2025
В Белгородской области в результате удара ВСУ погибла женщина
В Белгородской области в результате удара украинского дрона по гражданскому автомобилю погибла женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 12.02.2025
2025-02-12T15:01
2025-02-12T15:01
вячеслав гладков
новости
белгородская область
происшествия
скорая помощь
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы белгородской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991359_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f9283466a1bace5a47193fc3d0d3bea8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате удара украинского дрона по гражданскому автомобилю погибла женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.6 февраля в Валуйском округе Белгородской области три человека погибли из-за сброшенной с беспилотника ВСУ взрывчатки на гражданский автомобиль.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли ракетный удар по центру Макеевки – есть жертвыВСУ ударили по газораспределительной станции в Херсонской областиВСУ ударили по рынку и жилым кварталам Горловки – ранены семь человек
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991359_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_48fc10658d556fc32e2942377849c493.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав гладков, новости, белгородская область, происшествия, скорая помощь, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы белгородской области
В Белгородской области в результате удара ВСУ погибла женщина

В Белгородской области погибла женщина в результате удара дрона по гражданской машине

15:01 12.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате удара украинского дрона по гражданскому автомобилю погибла женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"От очередной вражеской атаки Вооруженных сил Украины погиб мирный житель. Дрон ВСУ нанес удар по автомобилю в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа. От полученных ранений женщина скончалась на месте", – написал он в своем Telegram-канале.

6 февраля в Валуйском округе Белгородской области три человека погибли из-за сброшенной с беспилотника ВСУ взрывчатки на гражданский автомобиль.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ нанесли ракетный удар по центру Макеевки – есть жертвы
ВСУ ударили по газораспределительной станции в Херсонской области
ВСУ ударили по рынку и жилым кварталам Горловки – ранены семь человек
 
Вячеслав ГладковНовостиБелгородская областьПроисшествияСкорая помощьБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы Белгородской области
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:03Киев сорвал ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС
15:51Макрон против Трампа: президент Франции отверг план переселения из Газы
15:18НАТО отменила учения по переброске солдат на восточный фланг альянса
15:01В Белгородской области в результате удара ВСУ погибла женщина
14:45В Крыму показали развитие центра "Возрождение" после национализации
14:31Все подозреваемые по делу о теракте на Крымском мосту не признают вину
14:20Крымчанин получил семь лет колонии за хищение 18 миллионов рублей
13:57Наступление армии РФ в Курской области: нанесены удары по 14 бригадам ВСУ
13:29Дроны над Крымом и охрана периметра - яркие кадры учений "Барсов"
13:18Россия никогда не будет обсуждать тему обмена своих территорий – Песков
13:16По итогам контактов России и США в Москву вернется гражданин РФ
13:03Крым выходит на пик заболеваемости гриппом: динамика и прогнозы
12:51Потери ВСУ растут: Киев лишился почти 1200 боевиков за сутки
12:31Cлушание дела о теракте на Крымском мосту началось в Ростове-на-Дону
12:12Групповой удар нанесен по цехам оборонных предприятий на Украине
12:00Дроны ВСУ ударили в 300-х метрах от реактора Запорожской АЭС
11:55Завод "Ростсельмаш" поможет развитию агропрома Крыма
11:49Смертельный пожар в Ялте – найдены двое погибших
11:36В Севастополе банда "черных риелторов" устроила домашний террор семье
11:26Ирина Винер уходит в отставку
Лента новостейМолния