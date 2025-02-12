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Смертельный пожар в Ялте – найдены двое погибших

Смертельный пожар в Ялте – найдены двое погибших - РИА Новости Крым, 12.02.2025

Смертельный пожар в Ялте – найдены двое погибших

Два человека погибли на пожаре, который произошел в ночь на среду в жилом доме в Ялте. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 12.02.2025

2025-02-12T11:49

2025-02-12T11:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев — РИА Новости Крым. Два человека погибли на пожаре, который произошел в ночь на среду в жилом доме в Ялте. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.ЧП произошло в квартире на первом этаже трехэтажного дома в пригородном поселке Гаспра. Как выяснили прибывшие на место спасатели, загорелись вещи на площади 12 кв. м.Следственными органами проводится процессуальная проверка. По информации СК России по Крыму и Севастополю, погибли двое мужчин.Назначены экспертизы, устанавливается точный очаг и причина возгорания. Прокуратура Крыма контролирует ход проверки по факту пожара.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пожилая женщина погибла на пожареВ Севастополе на пожаре спасли семью с ребенкомДва человека погибли на пожаре в заброшенном доме в Керчи

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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