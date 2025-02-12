Смертельный пожар в Ялте – найдены двое погибших
В Ялте при пожаре в многоквартирном доме погибли два человека
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюДвое мужчин погибли на пожаре в Ялте
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев — РИА Новости Крым. Два человека погибли на пожаре, который произошел в ночь на среду в жилом доме в Ялте. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
ЧП произошло в квартире на первом этаже трехэтажного дома в пригородном поселке Гаспра. Как выяснили прибывшие на место спасатели, загорелись вещи на площади 12 кв. м.
"К сожалению, на месте обнаружены двое погибших. По предварительной информации дознавателей МЧС России, рассматриваются две возможные причины пожара - аварийный режим работы электроприбора для приготовления пищи или неосторожность при курении", - сообщили в ведомстве.
Следственными органами проводится процессуальная проверка. По информации СК России по Крыму и Севастополю, погибли двое мужчин.
"Возгорание произошло в комнате, где проживал 39-летний мужчина, который вел асоциальный образ жизни. Как пояснили следователю соседи, он и его знакомый, личность которого в настоящее время устанавливается, на протяжении нескольких дней злоупотребляли спиртным", - отметили в Следкоме.
Назначены экспертизы, устанавливается точный очаг и причина возгорания. Прокуратура Крыма контролирует ход проверки по факту пожара.
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