https://crimea.ria.ru/20250212/putin-provel-telefonnyy-razgovor-s-prezidentom-sirii-1144135725.html

Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии

Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии - РИА Новости Крым, 12.02.2025

Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа. Об этом в среду сообщили в Кремле. РИА Новости Крым, 12.02.2025

2025-02-12T17:22

2025-02-12T17:22

2025-02-12T17:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа. Об этом в среду сообщили в Кремле.Уточняется, что лидеры обменялись мнениями о текущей ситуации в Сирии. С российской стороны акцентирована принципиальная позиция в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства. Российский президент подтвердил неизменную готовность России содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии, включая оказание ее жителям гуманитарной помощи.Диалог России и новых властей в Сирии налажен, отношения между странами не зависят от конъюнктуры, заявлял ранее постпред РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сирия готова сохранить российские базы на своей территории - условиеВ Сирии провозгласили временного президентаВ Крыму оценили влияние событий в Сирии на безопасность в Черном море

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, новости, сирия, политика