Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии
Путин и президент Сирии аш-Шараа обсудили вопросы практического взаимодействия
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа. Об этом в среду сообщили в Кремле.
"Владимир Путин пожелал успехов Ахмеду Шараа в решении стоящих перед новым руководством страны задач на благо сирийского народа, с которым Россию исторически связывают отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества", – сказано в сообщении.
Уточняется, что лидеры обменялись мнениями о текущей ситуации в Сирии. С российской стороны акцентирована принципиальная позиция в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства. Российский президент подтвердил неизменную готовность России содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии, включая оказание ее жителям гуманитарной помощи.
"Затрагивался ряд актуальных вопросов практического взаимодействия в торгово-экономической, образовательной и иных областях, в частности с учетом недавних переговоров в Дамаске российской межведомственной делегации. Условлено продолжить такого рода полезные контакты для выработки широкой повестки дня развития двустороннего сотрудничества", – рассказали в пресс-службе президента РФ.
Диалог России и новых властей в Сирии налажен, отношения между странами не зависят от конъюнктуры, заявлял ранее постпред РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.
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