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Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии - РИА Новости Крым, 12.02.2025
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Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии
Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии - РИА Новости Крым, 12.02.2025
Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа. Об этом в среду сообщили в Кремле. РИА Новости Крым, 12.02.2025
2025-02-12T17:22
2025-02-12T17:22
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа. Об этом в среду сообщили в Кремле.Уточняется, что лидеры обменялись мнениями о текущей ситуации в Сирии. С российской стороны акцентирована принципиальная позиция в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства. Российский президент подтвердил неизменную готовность России содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии, включая оказание ее жителям гуманитарной помощи.Диалог России и новых властей в Сирии налажен, отношения между странами не зависят от конъюнктуры, заявлял ранее постпред РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сирия готова сохранить российские базы на своей территории - условиеВ Сирии провозгласили временного президентаВ Крыму оценили влияние событий в Сирии на безопасность в Черном море
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владимир путин (политик), россия, новости, сирия, политика
Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии

Путин и президент Сирии аш-Шараа обсудили вопросы практического взаимодействия

17:22 12.02.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя
Президент Владимир Путин провел совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа. Об этом в среду сообщили в Кремле.

"Владимир Путин пожелал успехов Ахмеду Шараа в решении стоящих перед новым руководством страны задач на благо сирийского народа, с которым Россию исторически связывают отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества", – сказано в сообщении.

Уточняется, что лидеры обменялись мнениями о текущей ситуации в Сирии. С российской стороны акцентирована принципиальная позиция в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства. Российский президент подтвердил неизменную готовность России содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии, включая оказание ее жителям гуманитарной помощи.

"Затрагивался ряд актуальных вопросов практического взаимодействия в торгово-экономической, образовательной и иных областях, в частности с учетом недавних переговоров в Дамаске российской межведомственной делегации. Условлено продолжить такого рода полезные контакты для выработки широкой повестки дня развития двустороннего сотрудничества", – рассказали в пресс-службе президента РФ.

Диалог России и новых властей в Сирии налажен, отношения между странами не зависят от конъюнктуры, заявлял ранее постпред РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.
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