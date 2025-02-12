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Потери ВСУ растут: Киев лишился почти 1200 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 12.02.2025
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Потери ВСУ растут: Киев лишился почти 1200 боевиков за сутки
Потери ВСУ растут: Киев лишился почти 1200 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 12.02.2025
Потери ВСУ растут: Киев лишился почти 1200 боевиков за сутки
Потери вооруженных сил Украины за минувшие сутки в зоне специальной военной операции составили до 1180 человек, следует из сводки Минобороны России. РИА Новости Крым, 12.02.2025
2025-02-12T12:51
2025-02-12T12:51
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины за минувшие сутки в зоне специальной военной операции составили до 1180 человек, следует из сводки Минобороны России.На Харьковском направлении подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Ветеринарное, Золочев Харьковской области и Ямное Сумской области. Противник потерял до 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной разведки.Бойцы группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике украинских войск в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Двуречная, Лозовая, Каменка, Петропавловка, Кутьковка Харьковской области, Свердловка Луганской Народной Республики, Торское и Ямполь Донецкой Народной Республики.Потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113 производства США, пять пикапов, пять орудий полевой артиллерии, три склада боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям противника в районах Иванополья, Александро-Шультино, Дружковки, Константиновки, Часова Яра и Предтечино ДНР.Потери противника составили до 215 военнослужащих, бронеавтомобиль, три автомобиля и пять артиллерийских орудий, а также два склада боеприпасов и военно-технического имущества.Военнослужащие группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Гришино, Котлино, Красноармейск, Щербиновка, Андреевка, Барановка, Успеновка, Ульяновка, Зверево, Удачное, Новоандреевка ДНРУкраинские войска потеряли свыше 510 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и пять артиллерийских орудий.Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Комар, Бурлацкое, Времевка, Новополь, Новоочеретоватое Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, семь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии и многофункциональная радиолокационная станция RADA RPS-42.Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Каменское, Пятихатки, Щербаки Запорожской области и Приднепровское Херсонской области.Противник потеряли до 60 военнослужащих, танк, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Также уничтожены пять складов боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
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министерство обороны рф, инфографика, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Потери ВСУ растут: Киев лишился почти 1200 боевиков за сутки

ВСУ потеряли около 1200 военных за сутки на всех направлениях СВО – Минобороны

12:51 12.02.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины за минувшие сутки в зоне специальной военной операции составили до 1180 человек, следует из сводки Минобороны России.
На Харьковском направлении подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Ветеринарное, Золочев Харьковской области и Ямное Сумской области. Противник потерял до 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной разведки.
Бойцы группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике украинских войск в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Двуречная, Лозовая, Каменка, Петропавловка, Кутьковка Харьковской области, Свердловка Луганской Народной Республики, Торское и Ямполь Донецкой Народной Республики.
Потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113 производства США, пять пикапов, пять орудий полевой артиллерии, три склада боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям противника в районах Иванополья, Александро-Шультино, Дружковки, Константиновки, Часова Яра и Предтечино ДНР.
Потери противника составили до 215 военнослужащих, бронеавтомобиль, три автомобиля и пять артиллерийских орудий, а также два склада боеприпасов и военно-технического имущества.
Военнослужащие группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Гришино, Котлино, Красноармейск, Щербиновка, Андреевка, Барановка, Успеновка, Ульяновка, Зверево, Удачное, Новоандреевка ДНР
Украинские войска потеряли свыше 510 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и пять артиллерийских орудий.
Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Комар, Бурлацкое, Времевка, Новополь, Новоочеретоватое Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.
Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, семь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии и многофункциональная радиолокационная станция RADA RPS-42.
Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Каменское, Пятихатки, Щербаки Запорожской области и Приднепровское Херсонской области.
Противник потеряли до 60 военнослужащих, танк, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Также уничтожены пять складов боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.
Сводка Минобороны РФСводка Минобороны РФ
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииНовые регионы РоссииХарьковская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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