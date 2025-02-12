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По итогам контактов России и США в Москву вернется гражданин РФ - РИА Новости Крым, 12.02.2025
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По итогам контактов России и США в Москву вернется гражданин РФ
По итогам контактов России и США в Москву вернется гражданин РФ - РИА Новости Крым, 12.02.2025
По итогам контактов России и США в Москву вернется гражданин РФ
Гражданин России будет возвращен в РФ по итогам контактов с США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 12.02.2025
2025-02-12T13:16
2025-02-12T13:29
дмитрий песков
новости
россия
сша
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Гражданин России будет возвращен в РФ по итогам контактов с США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков уточнил, что имя освобожденного в США россиянина станет известно, когда он вернется на Родину. И отказался что-либо говорить о предполагаемом обмене еще одного американца в среду, который анонсировал президент США Дональд Трамп.Также пресс-секретарь президента добавил, что договоренности об освобождении граждан содействуют наращиванию доверия стран, но вряд ли способны стать переломным моментом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дмитрий песков, новости, россия, сша, политика
По итогам контактов России и США в Москву вернется гражданин РФ

По итогам контактов России и США в Москву вернется гражданин РФ – Песков

13:16 12.02.2025 (обновлено: 13:29 12.02.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Гражданин России будет возвращен в РФ по итогам контактов с США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Результатом контактов (России и США по линии ведомств – ред.) стало освобождение (гражданина США Марка – ред.) Фогеля, а также одного из граждан Российской Федерации, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в Соединенных Штатах Америки. Этот гражданин Российской Федерации на днях тоже будет возвращен в Россию", – цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Песков уточнил, что имя освобожденного в США россиянина станет известно, когда он вернется на Родину. И отказался что-либо говорить о предполагаемом обмене еще одного американца в среду, который анонсировал президент США Дональд Трамп.
Также пресс-секретарь президента добавил, что договоренности об освобождении граждан содействуют наращиванию доверия стран, но вряд ли способны стать переломным моментом.
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