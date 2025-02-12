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По итогам контактов России и США в Москву вернется гражданин РФ

По итогам контактов России и США в Москву вернется гражданин РФ - РИА Новости Крым, 12.02.2025

По итогам контактов России и США в Москву вернется гражданин РФ

Гражданин России будет возвращен в РФ по итогам контактов с США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 12.02.2025

2025-02-12T13:16

2025-02-12T13:16

2025-02-12T13:29

дмитрий песков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Гражданин России будет возвращен в РФ по итогам контактов с США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков уточнил, что имя освобожденного в США россиянина станет известно, когда он вернется на Родину. И отказался что-либо говорить о предполагаемом обмене еще одного американца в среду, который анонсировал президент США Дональд Трамп.Также пресс-секретарь президента добавил, что договоренности об освобождении граждан содействуют наращиванию доверия стран, но вряд ли способны стать переломным моментом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, новости, россия, сша, политика