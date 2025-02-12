https://crimea.ria.ru/20250212/po-itogam-kontaktov-rossii-i-ssha-v-moskvu-vernetsya-grazhdanin-rf-1144121987.html
По итогам контактов России и США в Москву вернется гражданин РФ
По итогам контактов России и США в Москву вернется гражданин РФ - РИА Новости Крым, 12.02.2025
По итогам контактов России и США в Москву вернется гражданин РФ
Гражданин России будет возвращен в РФ по итогам контактов с США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 12.02.2025
2025-02-12T13:16
2025-02-12T13:16
2025-02-12T13:29
дмитрий песков
новости
россия
сша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0c/1144126652_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_fe3278f7ab2bf4299beb07f9aba3022e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Гражданин России будет возвращен в РФ по итогам контактов с США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков уточнил, что имя освобожденного в США россиянина станет известно, когда он вернется на Родину. И отказался что-либо говорить о предполагаемом обмене еще одного американца в среду, который анонсировал президент США Дональд Трамп.Также пресс-секретарь президента добавил, что договоренности об освобождении граждан содействуют наращиванию доверия стран, но вряд ли способны стать переломным моментом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0c/1144126652_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_4c2711907f2a928252dc67134f50cb4f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, новости, россия, сша, политика
По итогам контактов России и США в Москву вернется гражданин РФ
По итогам контактов России и США в Москву вернется гражданин РФ – Песков
13:16 12.02.2025 (обновлено: 13:29 12.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Гражданин России будет возвращен в РФ по итогам контактов с США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Результатом контактов (России и США по линии ведомств – ред.) стало освобождение (гражданина США Марка – ред.) Фогеля, а также одного из граждан Российской Федерации, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в Соединенных Штатах Америки. Этот гражданин Российской Федерации на днях тоже будет возвращен в Россию", – цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Песков уточнил, что имя освобожденного в США россиянина станет известно, когда он вернется на Родину. И отказался что-либо говорить о предполагаемом обмене еще одного американца в среду, который анонсировал президент США Дональд Трамп.
Также пресс-секретарь президента добавил, что договоренности об освобождении граждан содействуют наращиванию доверия стран, но вряд ли способны стать переломным моментом.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.