https://crimea.ria.ru/20250212/obekty-kulturnogo-naslediya-rossii-predstavyat-v-tsifre-1144087134.html
Объекты культурного наследия России представят в цифре
Объекты культурного наследия России представят в цифре - РИА Новости Крым, 11.02.2025
Объекты культурного наследия России представят в цифре
Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России будет переведен на цифровую платформу "Гостех". Разработать дорожную карту для этого... РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-12T06:38
2025-02-12T06:38
2025-02-11T19:10
михаил мишустин
правительство россии
новости
память
общество
история
россия
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110744/58/1107445864_0:0:3296:1854_1920x0_80_0_0_fcc04b632f4b1882187fd574b3d46a07.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России будет переведен на цифровую платформу "Гостех". Разработать дорожную карту для этого председатель правительства Михаил Мишустин поручил до 31 марта 2025 года.Этот реестр будет взаимодействовать с Национальной системой пространственных данных. Он будет встроен в ее картографический компонент, чтобы можно было отслеживать специализированные пространственные данные по объектам культурного наследия.Ответственными за эту работу назначены Минкультуры, Минцифры, Росреестр и АО "ДОМ.РФ", доклад о результатах должен быть представлен в Правительство до 31 марта 2025 года, говорится в тексте сообщения.Председатель правительства дал несколько поручений, цель которых – создание программы сохранения культурного наследия страны. В частности, предполагается до 1 июня провести инвентаризацию всех культурных объектов, включенных в госреестр и находящихся в неудовлетворительном состоянии.Минкультуры, Минстрою, Минэкономразвития при участии субъектов поручено в течение пяти лет завершить работу по утверждению границ охраняемых культурных объектов и градостроительных регламентов в населенных пунктах, которые имеют статус исторических поселений.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К каким объектам в Крыму в 2025 году отремонтируют подъездные дорогиУ "Ласточкиного гнезда" начинается стройка: будет ли место туристамВ музее "Херсонес Таврический" оценили риски от новых санкций Зеленского
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110744/58/1107445864_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_7056a658067d00c2c70c31bc69eea507.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, правительство россии, новости, память, общество, история, россия, культура
Объекты культурного наследия России представят в цифре
Реестр культурного наследия России переведут на цифровую платформу "Гостех"
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России будет переведен на цифровую платформу "Гостех". Разработать дорожную карту для этого председатель правительства Михаил Мишустин поручил до 31 марта 2025 года.
Этот реестр будет взаимодействовать с Национальной системой пространственных данных. Он будет встроен в ее картографический компонент, чтобы можно было отслеживать специализированные пространственные данные по объектам культурного наследия.
Ответственными за эту работу назначены Минкультуры, Минцифры, Росреестр и АО "ДОМ.РФ", доклад о результатах должен быть представлен в Правительство до 31 марта 2025 года, говорится в тексте сообщения.
Председатель правительства дал несколько поручений, цель которых – создание программы сохранения культурного наследия страны. В частности, предполагается до 1 июня провести инвентаризацию всех культурных объектов, включенных в госреестр и находящихся в неудовлетворительном состоянии.
Минкультуры, Минстрою, Минэкономразвития при участии субъектов поручено в течение пяти лет завершить работу по утверждению границ охраняемых культурных объектов и градостроительных регламентов в населенных пунктах, которые имеют статус исторических поселений.
"Бережное отношение к памятникам истории, архитектуры, традициям, духовно-нравственным ценностям означает не только заботу о прошлом. Это наше обязательство перед будущими поколениями", – подчеркнул Председатель Правительства.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: