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Наступление армии РФ в Курской области: нанесены удары по 14 бригадам ВСУ - РИА Новости Крым, 12.02.2025
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Наступление армии РФ в Курской области: нанесены удары по 14 бригадам ВСУ
Наступление армии РФ в Курской области: нанесены удары по 14 бригадам ВСУ - РИА Новости Крым, 12.02.2025
Наступление армии РФ в Курской области: нанесены удары по 14 бригадам ВСУ
Подразделения Вооруженных сил России в ходе продвижения в Курской области за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям 14 бригад и трех штурмовых полков... РИА Новости Крым, 12.02.2025
2025-02-12T13:57
2025-02-12T13:57
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России в ходе продвижения в Курской области за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям 14 бригад и трех штурмовых полков ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.За сутки потери ВСУ составили более 390 военнослужащих, уничтожены два танка, в том числе один танк "Leopard" производства Германии, две боевые машины пехоты, в том числе одна БМП "Bradley" производства США, три бронетранспортера, 10 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США и пять артиллерийских орудий, четыре миномета, зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", станция РЭБ, мостоукладчик "Biber" немецкого производства, инженерная разведывательная машина, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также два пункта управления БпЛА и склад боеприпасов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 59940 военнослужащих, 361 танк, 262 боевые машины пехоты, 211 бронетранспортеров, 1854 боевые бронированные машины, 1944 автомобиля, 430 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 19 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 107 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 41 единицу инженерной и другой техники, из них 18 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, два мостоукладчика, инженерную разведывательную машину, а также десять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев потерял более 59 тысяч боевиков в Курской областиПодразделения армии России отбили три контратаки ВСУ в Курской областиВоенные РФ сорвали новую попытку контрнаступления ВСУ в Курской области
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Наступление армии РФ в Курской области: нанесены удары по 14 бригадам ВСУ

Российские войска нанесли поражение формированиям 14 бригад ВСУ в Курской области за сутки

13:57 12.02.2025
 
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Новые освобожденные территории в ДНР - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России в ходе продвижения в Курской области за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям 14 бригад и трех штурмовых полков ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.

"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, штурмовой бригады, бригады территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ. Отражены три контратаки противника", – сказано в сообщении.

За сутки потери ВСУ составили более 390 военнослужащих, уничтожены два танка, в том числе один танк "Leopard" производства Германии, две боевые машины пехоты, в том числе одна БМП "Bradley" производства США, три бронетранспортера, 10 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США и пять артиллерийских орудий, четыре миномета, зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", станция РЭБ, мостоукладчик "Biber" немецкого производства, инженерная разведывательная машина, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также два пункта управления БпЛА и склад боеприпасов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 59940 военнослужащих, 361 танк, 262 боевые машины пехоты, 211 бронетранспортеров, 1854 боевые бронированные машины, 1944 автомобиля, 430 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 19 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 107 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 41 единицу инженерной и другой техники, из них 18 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, два мостоукладчика, инженерную разведывательную машину, а также десять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
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Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУНовостиМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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