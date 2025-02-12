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Cлушание дела о теракте на Крымском мосту началось в Ростове-на-Дону - РИА Новости Крым, 12.02.2025
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Cлушание дела о теракте на Крымском мосту началось в Ростове-на-Дону
Cлушание дела о теракте на Крымском мосту началось в Ростове-на-Дону - РИА Новости Крым, 12.02.2025
Cлушание дела о теракте на Крымском мосту началось в Ростове-на-Дону
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в среду начал слушание дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости Крым, 12.02.2025
2025-02-12T12:31
2025-02-12T12:41
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ростов-на-дону
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в среду начал слушание дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.3 декабря 2024 года Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении восьми подозреваемых по уголовному делу о теракте на Крымском мосту. Речь идет об Артеме и Георгии Азатьянах, Олеге Антипове, Александре Былине, Владимире Злобе, Дмитрии Тяжелых, Романе Соломко и Артуре Терчаняне. Они обвиняются в совершении теракта, а также в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке взрывчатых веществ или взрывных устройств. Кроме того, двоим предъявлено обвинение в контрабанде взрывных устройств.По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки.Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части перехода со стороны Тамани был взорван грузовик – загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Тогда погибли четыре человека.ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась. Позже глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации теракта.Фигурантами уголовного дела стали 13 человек – граждане России, Украины и Армении. Восемь из них арестованы, остальные находятся в розыске.2 октября Московский городской суд продлил срок содержания под стражей троим фигурантам дела – Олегу Антипову, Александру Былину и Дмитрию Тяжелых – на три месяца.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Учитель истории осужден за оправдание теракта на Крымском мостуДело о теракте на Крымском мосту: обвиняемым продлили срок арестаВСУ атаковали железнодорожный паром в порту "Кавказ"
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РИА Новости Крым
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крымский мост, новости, новости крыма, ростов-на-дону, происшествия, суд, теракт
Cлушание дела о теракте на Крымском мосту началось в Ростове-на-Дону

Суд по делу о теракте на Крымском мосту начался в Ростове-на-Дону

12:31 12.02.2025 (обновлено: 12:41 12.02.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост после теракта
Крымский мост после теракта - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в среду начал слушание дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
3 декабря 2024 года Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении восьми подозреваемых по уголовному делу о теракте на Крымском мосту. Речь идет об Артеме и Георгии Азатьянах, Олеге Антипове, Александре Былине, Владимире Злобе, Дмитрии Тяжелых, Романе Соломко и Артуре Терчаняне. Они обвиняются в совершении теракта, а также в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке взрывчатых веществ или взрывных устройств. Кроме того, двоим предъявлено обвинение в контрабанде взрывных устройств.
По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки.
Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части перехода со стороны Тамани был взорван грузовик – загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Тогда погибли четыре человека.
ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась. Позже глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации теракта.
Фигурантами уголовного дела стали 13 человек – граждане России, Украины и Армении. Восемь из них арестованы, остальные находятся в розыске.
2 октября Московский городской суд продлил срок содержания под стражей троим фигурантам дела – Олегу Антипову, Александру Былину и Дмитрию Тяжелых – на три месяца.
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Крымский мостНовостиНовости КрымаРостов-на-ДонуПроисшествияСудТеракт
 
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