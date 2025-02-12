https://crimea.ria.ru/20250212/makron-protiv-trampa-prezident-frantsii-otverg-plan-pereseleniya-iz-gazy-1144132161.html

Макрон против Трампа: президент Франции отверг план переселения из Газы

Макрон против Трампа: президент Франции отверг план переселения из Газы - РИА Новости Крым, 12.02.2025

Макрон против Трампа: президент Франции отверг план переселения из Газы

Идея американского лидера Дональда Трампа о переселении палестинцев из сектора Газа не может быть реализована без учета мнения самих палестинцев. Такое мнение... РИА Новости Крым, 12.02.2025

2025-02-12T15:51

2025-02-12T15:51

2025-02-12T15:51

эммануэль макрон

дональд трамп

новости

франция

сша

сектор газа

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/04/1142369411_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_05c68813d9c963670a7e89232fa58a1d.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Идея американского лидера Дональда Трампа о переселении палестинцев из сектора Газа не может быть реализована без учета мнения самих палестинцев. Такое мнение выразил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу CNN.В начале февраля Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут находиться там "долго и на позиции собственника". Трамп назвал Газу "площадкой под снос", предложив переселить жителей сектора в Иорданию, Египет или другие страны.По его мнению, правильным решением была бы не девелоперская, а политическая операция. При этом президент Франции призвал уважать нежелание палестинцев покинуть сектор Газа и неготовность Иордании и Египта принимать беженцев.Идея Трампа по Палестине может стать реальным шагом к завершению конфликта на Ближнем Востоке, где судьбой жителей Сектора Газа, "превратившегося в концлагерь", в действительности никто не обеспокоен уже десятки лет, заявлял ранее эксперт Института нового общества, специалист по социальной философии и политологии Владимир Киреев.Политолог Игорь Шатров, в свою очередь, считает, что своим заявлением в отношении сектора Газа и Западного берега реки Иордан Трамп "поднес спичку к пороховой бочке".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что Трамп сказал Зеленскому и Макрону на встрече в ПарижеПереговоры России и Украины - что заявил Макрон"Уши Макрона торчат": Алиев о причастности Франции к беспорядкам в Грузии

франция

сша

сектор газа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, дональд трамп, новости, франция, сша, сектор газа, политика