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Макрон против Трампа: президент Франции отверг план переселения из Газы - РИА Новости Крым, 12.02.2025
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Макрон против Трампа: президент Франции отверг план переселения из Газы
Макрон против Трампа: президент Франции отверг план переселения из Газы - РИА Новости Крым, 12.02.2025
Макрон против Трампа: президент Франции отверг план переселения из Газы
Идея американского лидера Дональда Трампа о переселении палестинцев из сектора Газа не может быть реализована без учета мнения самих палестинцев. Такое мнение... РИА Новости Крым, 12.02.2025
2025-02-12T15:51
2025-02-12T15:51
эммануэль макрон
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сектор газа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Идея американского лидера Дональда Трампа о переселении палестинцев из сектора Газа не может быть реализована без учета мнения самих палестинцев. Такое мнение выразил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу CNN.В начале февраля Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут находиться там "долго и на позиции собственника". Трамп назвал Газу "площадкой под снос", предложив переселить жителей сектора в Иорданию, Египет или другие страны.По его мнению, правильным решением была бы не девелоперская, а политическая операция. При этом президент Франции призвал уважать нежелание палестинцев покинуть сектор Газа и неготовность Иордании и Египта принимать беженцев.Идея Трампа по Палестине может стать реальным шагом к завершению конфликта на Ближнем Востоке, где судьбой жителей Сектора Газа, "превратившегося в концлагерь", в действительности никто не обеспокоен уже десятки лет, заявлял ранее эксперт Института нового общества, специалист по социальной философии и политологии Владимир Киреев.Политолог Игорь Шатров, в свою очередь, считает, что своим заявлением в отношении сектора Газа и Западного берега реки Иордан Трамп "поднес спичку к пороховой бочке".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что Трамп сказал Зеленскому и Макрону на встрече в ПарижеПереговоры России и Украины - что заявил Макрон"Уши Макрона торчат": Алиев о причастности Франции к беспорядкам в Грузии
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эммануэль макрон, дональд трамп, новости, франция, сша, сектор газа, политика
Макрон против Трампа: президент Франции отверг план переселения из Газы

Макрон выступил против плана Трампа по переселению палестинцев из сектора Газа

15:51 12.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Идея американского лидера Дональда Трампа о переселении палестинцев из сектора Газа не может быть реализована без учета мнения самих палестинцев. Такое мнение выразил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу CNN.
В начале февраля Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут находиться там "долго и на позиции собственника". Трамп назвал Газу "площадкой под снос", предложив переселить жителей сектора в Иорданию, Египет или другие страны.
"Нельзя сказать двум миллионам человек, что они должны уйти", – цитирует Макрона РИА Новости.
По его мнению, правильным решением была бы не девелоперская, а политическая операция. При этом президент Франции призвал уважать нежелание палестинцев покинуть сектор Газа и неготовность Иордании и Египта принимать беженцев.
Идея Трампа по Палестине может стать реальным шагом к завершению конфликта на Ближнем Востоке, где судьбой жителей Сектора Газа, "превратившегося в концлагерь", в действительности никто не обеспокоен уже десятки лет, заявлял ранее эксперт Института нового общества, специалист по социальной философии и политологии Владимир Киреев.
Политолог Игорь Шатров, в свою очередь, считает, что своим заявлением в отношении сектора Газа и Западного берега реки Иордан Трамп "поднес спичку к пороховой бочке".
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Эммануэль МакронДональд ТрампНовостиФранцияСШАСектор ГазаПолитика
 
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