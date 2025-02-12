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Ирина Винер уходит в отставку

Ирина Винер уходит в отставку - РИА Новости Крым, 12.02.2025

Ирина Винер уходит в отставку

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер, занимавшая этот пост с 2001 года, приняла решение уйти в отставку. Об этом она сообщила... РИА Новости Крым, 12.02.2025

2025-02-12T11:26

2025-02-12T11:26

2025-02-12T11:26

россия

художественная гимнастика

минспорта рф

михаил дегтярев

новости

спорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев — РИА Новости Крым. Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер, занимавшая этот пост с 2001 года, приняла решение уйти в отставку. Об этом она сообщила РИА Новости.Винер назвала художественную гимнастику своей жизнью и заявила, что "счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта".По ее мнению, это позволит сохранить традиции российской гимнастики и обеспечить преемственность поколений.Ирина Винер поблагодарила всех спортсменок, коллег и болельщиков, с которыми прошла этот путь, отметив, что "художественная гимнастика остается в надежных руках".Центр спортивной подготовки сборных команд России удовлетворил заявление Ирины Винер об отставке.Министр добавил, что выражает благодарность Винер за работу и поддержку спортсменов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, художественная гимнастика, минспорта рф, михаил дегтярев, новости, спорт