https://crimea.ria.ru/20250212/irina-viner-ukhodit-v-otstavku-1144114969.html
Ирина Винер уходит в отставку
Ирина Винер уходит в отставку - РИА Новости Крым, 12.02.2025
Ирина Винер уходит в отставку
Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер, занимавшая этот пост с 2001 года, приняла решение уйти в отставку. Об этом она сообщила... РИА Новости Крым, 12.02.2025
2025-02-12T11:26
2025-02-12T11:26
2025-02-12T11:26
россия
художественная гимнастика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев — РИА Новости Крым. Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер, занимавшая этот пост с 2001 года, приняла решение уйти в отставку. Об этом она сообщила РИА Новости.Винер назвала художественную гимнастику своей жизнью и заявила, что "счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта".По ее мнению, это позволит сохранить традиции российской гимнастики и обеспечить преемственность поколений.Ирина Винер поблагодарила всех спортсменок, коллег и болельщиков, с которыми прошла этот путь, отметив, что "художественная гимнастика остается в надежных руках".Центр спортивной подготовки сборных команд России удовлетворил заявление Ирины Винер об отставке.Министр добавил, что выражает благодарность Винер за работу и поддержку спортсменов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, художественная гимнастика, минспорта рф, михаил дегтярев, новости, спорт
Ирина Винер уходит в отставку
Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер уходит в отставку
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев — РИА Новости Крым. Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер, занимавшая этот пост с 2001 года, приняла решение уйти в отставку. Об этом она сообщила РИА Новости.
Винер назвала художественную гимнастику своей жизнью и заявила, что "счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта".
"Тем не менее, я приняла решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике. Сегодня передо мной стоит новая, не менее важная задача — не просто воспитывать чемпионов, а передавать накопленный опыт тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд. Тем более, что многие из моих учеников уже сами стали выдающимися наставниками", — отметила она.
По ее мнению, это позволит сохранить традиции российской гимнастики и обеспечить преемственность поколений.
Ирина Винер поблагодарила всех спортсменок, коллег и болельщиков, с которыми прошла этот путь, отметив, что "художественная гимнастика остается в надежных руках".
Центр спортивной подготовки сборных команд России удовлетворил заявление Ирины Винер об отставке.
"Ирина Александровна Винер — уникальный тренер, буквально создавший школу художественной гимнастики, которой восхищается весь мир. Под ее руководством российская команда завоевала бесчисленное количество титулов, а дисциплина стала по-настоящему популярной", —сообщил РИА Новости министр спорта Михаил Дегтярев.
Министр добавил, что выражает благодарность Винер за работу и поддержку спортсменов.
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