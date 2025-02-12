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Google Maps сохранил российские названия населенных пунктов в Крыму - РИА Новости Крым, 12.02.2025
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Google Maps сохранил российские названия населенных пунктов в Крыму
Google Maps сохранил российские названия населенных пунктов в Крыму - РИА Новости Крым, 12.02.2025
Google Maps сохранил российские названия населенных пунктов в Крыму
Американский сервис Google Maps проигнорировал переименование Киевом населенных пунктов в российском Крыму и сохранил на картах прежние названия городов, сел и... РИА Новости Крым, 12.02.2025
2025-02-12T09:31
2025-02-12T09:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Американский сервис Google Maps проигнорировал переименование Киевом населенных пунктов в российском Крыму и сохранил на картах прежние названия городов, сел и районов. Об этом сообщает РИА Новости.Сообщается, что полученные в 1930 – 1940 годах российские названия населенных пунктов и районов Крыма сохранились прежними, без учета переименований, принятых парламентом Украины. Их видят как пользователи России, так и зарубежья. В частности, на карте есть город Красноперекопск, который украинский режим два года назад переименовал в Яны Капу, а также ряд других населенных пунктов, получивших на Украине крымско-татарские названия.Переименование населенных пунктов, улиц, а также демонтаж памятников, связанных с советской историей, начались на Украине в 2015 году, когда приняли закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. В январе 2025 года украинские депутаты анонсировали переименование более чем 200 географических объектов по всей Украине, которые имеют отношение к СССР и Российской Федерации. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили решение Киева переименовать связанные с Россией топонимыЛенин с головой Шевченко: на Украине декомунизировали памятник"Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировали
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, сша, украина, декоммунизация, google
Google Maps сохранил российские названия населенных пунктов в Крыму

Google Maps проигнорировал переименование Киевом городов и сел в Крыму

09:31 12.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоКарта Крыма
Карта Крыма - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Американский сервис Google Maps проигнорировал переименование Киевом населенных пунктов в российском Крыму и сохранил на картах прежние названия городов, сел и районов. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что полученные в 1930 – 1940 годах российские названия населенных пунктов и районов Крыма сохранились прежними, без учета переименований, принятых парламентом Украины. Их видят как пользователи России, так и зарубежья. В частности, на карте есть город Красноперекопск, который украинский режим два года назад переименовал в Яны Капу, а также ряд других населенных пунктов, получивших на Украине крымско-татарские названия.
Переименование населенных пунктов, улиц, а также демонтаж памятников, связанных с советской историей, начались на Украине в 2015 году, когда приняли закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. В январе 2025 года украинские депутаты анонсировали переименование более чем 200 географических объектов по всей Украине, которые имеют отношение к СССР и Российской Федерации.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымНовости КрымаСШАУкраинаДекоммунизацияGoogle
 
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