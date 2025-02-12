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Без осадков и гололедица: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 12.02.2025
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Без осадков и гололедица: погода в Крыму в среду
Без осадков и гололедица: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 12.02.2025
Без осадков и гололедица: погода в Крыму в среду
В среду погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Без осадков. На дорогах сохранится гололедица. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 12.02.2025
2025-02-12T00:01
2025-02-12T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Без осадков. На дорогах сохранится гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, ночью и утром местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем 0…+2.В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +3...+5 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от -4 до +1 градуса, днем столбики термометров покажут от нуля до +5.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250210/kogda-potepleet-v-krymu-1144066347.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Без осадков и гололедица: погода в Крыму в среду

В Крыму в среду без осадков и до 7 градусов мороза

00:01 12.02.2025
 
© Правительство СевастополяГололед в Севастополе
Гололед в Севастополе
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Без осадков. На дорогах сохранится гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, ночью и утром местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 градусов, на южном побережье около нуля, днем 0…+5 градусов, в горах -1…-5", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, ночью и утром местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем 0…+2.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +3...+5 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от -4 до +1 градуса, днем столбики термометров покажут от нуля до +5.
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10 февраля, 16:09
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Без осадков и гололедица: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 12 февраля
22:15Зеленский об "обмене территориями" с РФ и цены на бензин в Крыму: главное
21:52Трамп сам себя загнал: сроки сделки по Украине "горят синим пламенем"
21:32В Крыму появится завод для строительства "быстрых" домов
21:07Коронавирус в Крыму и Севастополе: как изменилась ситуация за неделю
20:52Мирный план Трампа по Украине: почему он может не сработать
20:32Верховная рада одобрила покупку у Болгарии российских атомных реакторов
20:07Кличко предсказал Украине "болезненный компромисс" и внутренний раскол
19:52В России ответили на идею Зеленского обменять территории
19:28Глава Пентагона сделал заявление об отправке военных США на Украину
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