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Без осадков и гололедица: погода в Крыму в среду
Без осадков и гололедица: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 12.02.2025
Без осадков и гололедица: погода в Крыму в среду
В среду погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Без осадков. На дорогах сохранится гололедица. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 12.02.2025
2025-02-12T00:01
2025-02-12T00:01
2025-02-12T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Без осадков. На дорогах сохранится гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, ночью и утром местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем 0…+2.В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +3...+5 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от -4 до +1 градуса, днем столбики термометров покажут от нуля до +5.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250210/kogda-potepleet-v-krymu-1144066347.html
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севастополь
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Без осадков и гололедица: погода в Крыму в среду
В Крыму в среду без осадков и до 7 градусов мороза
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Без осадков. На дорогах сохранится гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, ночью и утром местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 градусов, на южном побережье около нуля, днем 0…+5 градусов, в горах -1…-5", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, ночью и утром местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем 0…+2.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +3...+5 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от -4 до +1 градуса, днем столбики термометров покажут от нуля до +5.
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