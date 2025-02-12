https://crimea.ria.ru/20250212/bez-osadkov-i-gololeditsa-pogoda-v-krymu-v-sredu-1143929857.html

Без осадков и гололедица: погода в Крыму в среду

Без осадков и гололедица: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 12.02.2025

Без осадков и гололедица: погода в Крыму в среду

В среду погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Без осадков. На дорогах сохранится гололедица. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 12.02.2025

2025-02-12T00:01

2025-02-12T00:01

2025-02-12T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Без осадков. На дорогах сохранится гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, ночью и утром местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем 0…+2.В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +3...+5 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от -4 до +1 градуса, днем столбики термометров покажут от нуля до +5.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250210/kogda-potepleet-v-krymu-1144066347.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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