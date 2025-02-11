https://crimea.ria.ru/20250211/zelenskiy-ob-obmene-territoriyami-s-rf-i-tseny-na-benzin-v-krymu-glavnoe-1144106113.html

Зеленский об "обмене территориями" с РФ и цены на бензин в Крыму: главное

Зеленский об "обмене территориями" с РФ и цены на бензин в Крыму: главное - РИА Новости Крым, 11.02.2025

Зеленский об "обмене территориями" с РФ и цены на бензин в Крыму: главное

В Крыму выросли цены на бензин. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что хочет предложить России "обмен территориями". Президент США Дональд Трамп... РИА Новости Крым, 11.02.2025

2025-02-11T22:15

2025-02-11T22:15

2025-02-11T22:15

главное за день

новости

новости крыма

крым

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144099272_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7c748c2b9ffcad29d98fdbdd24b7152b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В Крыму выросли цены на бензин. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что хочет предложить России "обмен территориями". Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что Украина однажды может стать Россией. В Службе внешней разведки РФ сообщили о планах спецслужб Украины и Запада втянуть НАТО в конфликт с Россией путем провокаций в Балтийском море. В Саратове в результате атаки беспилотников повреждено промышленное предприятие. Российские войска освободили Ясеновое в ДНР. В двух районах Крыма пройдут учения теробороны "Барс".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Рост цен на бензин в КрымуВ связи с повышением стоимости топлива на 5-8% на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цены на некоторых крымских АЗС возросли от 20 до 60 копеек. Председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк объяснил, что из-за ограниченного объема оптовой реализации на бирже местные трейдеры не могут закупать необходимое количество светлых нефтепродуктов по более низким ценам.Глава крымского правительства заверил, что как только оптовые цены начнут снижаться, это своевременно отразится на розничной стоимости бензина и дизтоплива на АЗС.Заявление Зеленского об "обмене территориями"Владимир Зеленский в интервью британской газете The Guardian заявил, что в случае переговоров предложит России прямой "обмен территориями", отказавшись от земель, которые Киев удерживает в Курской области.При этом глава киевского режима сказал, что пока не решил, какую часть попросит у России взамен.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эти слова, заявила, что орудующих в Курской области боевиков ВСУ "ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора".По ее словам, подобные заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ на этом направлении.Предположение Трампа о будущем УкраиныПрезидент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна гарантировать безопасность и возврат Америке вложенных в нее средств, поскольку "может стать Россией в какой-то день".По его словам, США доводят до Украины свою позицию о необходимости вернуть вложенные средства, которые составляют более 300 миллиардов долларов."Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности. Они могут заключить сделку, могут не заключить сделку. Они могут стать Россией когда-нибудь. Могут не стать Россией", — сказал он.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что значительная часть Украины хочет стать Россией, и то, что она уже стала Россией, – это факт, который уже свершился в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.Учения теробороны "Барс-Крым"12 февраля в Раздольненском и Красноперекопском районах Крыма будут проходить учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны РФ, других силовых и правоохранительных структур, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Цель учений – противодействие проникновению в Крым диверсионных групп противника.В связи с мероприятиями в 10:00 до 11:00 в этих районах будет отключена мобильная связь. Кроме того, в рамках учений полностью заблокируют административные районы и будут проводить досмотровые мероприятия.Провокации Украины в Балтийском мореУкраинские спецслужбы и их западные кураторы готовят серию антироссийских провокаций в Балтийском море с целью втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией, заявили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.Предполагается, в частности, использовать имеющиеся в распоряжении Украины морские мины российского производства для организации подрыва иностранного судна в акватории Балтийского моря. Ответственность за это будет возложена на Москву. Спецслужбы Украины и стран Запада рассчитывают, что такая акция подтолкнет руководство НАТО к решению закрыть России выход в Балтийское море под предлогом обеспечения безо­пасности морского судоходства.Параллельно главное управление минобороны Украины во взаимодействии со спецслужбами ряда европейских стран готовит нападения на представителей российской несистемной оппозиции и бежавших от закона предпринимателей, проживающих за рубежом, добавили в ведомстве.Освобождение еще одного населенного пункта в ДонбассеПодразделения группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Ясеновое Донецкой Народной Республики.Ясеновое – село, находящееся западнее от Селидово. Освобождение этого населенного пункта позволяет закрепить контроль над трассой, соединяющей Красноармейск и Курахово.Атака беспилотников ВСУ на СаратовВ Саратове в результате атаки беспилотников на промышленном предприятии произошел пожар, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Пострадавших нет.Информация о пожаре появилась около 7:20 утра. Менее чем через два часа Бусаргин сообщил о ликвидации возгорания.В целом за ночь, по данным Минобороны РФ, средства российской ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских дронов.В том числе 18 беспилотников были сбиты над территорией Саратовской области, 13 – над Ростовской, шесть – над Брянской, два – над Волгоградской и один – над Белгородской областью.

https://crimea.ria.ru/20250211/krymskiy-uchastok-trassy-novorossiya-rasshiryat-do-4-kh-polos-1144073792.html

https://crimea.ria.ru/20250211/klichko-predskazal-ukraine-boleznennyy-kompromiss-i-vnutrenniy-raskol-1144101630.html

https://crimea.ria.ru/20250211/ukraina-stanet-chastyu-rossii--na-chto-namekaet-tramp-1144089243.html

https://crimea.ria.ru/20250211/gosduma-prinyala-zakon-o-zaschite-lyudey-ot-moshennikov-1144090039.html

https://crimea.ria.ru/20250211/vsu-prodayut-amerikanskoe-oruzhie-vragam-ssha--taker-karlson-1144099442.html

https://crimea.ria.ru/20250211/gosduma-prinyala-zakon-ob-indeksatsii-pensiy-voennym-pensioneram--1144088332.html

https://crimea.ria.ru/20250211/udar-nanesen-po-gazo-energeticheskoy-infrastrukture-ukrainy---minoborony-1144087587.html

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, новости крыма, крым, россия