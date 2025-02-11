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Зеленский хочет предложить России "обмен территориями" - РИА Новости Крым, 11.02.2025
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Зеленский хочет предложить России "обмен территориями"
Зеленский хочет предложить России "обмен территориями" - РИА Новости Крым, 11.02.2025
Зеленский хочет предложить России "обмен территориями"
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил британской газете The Guardian о готовности предложить российскому руководству в случае переговоров "обменять"... РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T18:39
2025-02-11T18:39
владимир зеленский
украина
новости
россия
политика
курская область
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил британской газете The Guardian о готовности предложить российскому руководству в случае переговоров "обменять" временно удерживаемую боевиками ВСУ часть Курской области на какую-либо утраченную киевским режимом территорию.И добавил, что не знает, какую часть вошедших в состав России территорий он попросит взамен.Глава МИД России Сергей Лавров в августе прошлого года заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область, возможно, было нужно киевскому режиму для дальнейших "обменов", но Москва не будет ни с кем вести переговоры по поводу своей территории.6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).Президент России Владимир Путин заявил о своей твердой уверенности в том, что Вооруженные силы РФ полностью освободят Курскую область от вторгшихся туда подразделений ВСУ.На сегодняшний день потери украинских войск в живой силе в Курской области приблизились к 60 тысячам человек.В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Исторические документы о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии президент страны Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир зеленский, украина, новости, россия, политика, курская область, новые регионы россии
Зеленский хочет предложить России "обмен территориями"

Зеленский хочет предложить РФ "обменять" часть Курской области на потерянные Киевом земли

18:39 11.02.2025
 
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Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил британской газете The Guardian о готовности предложить российскому руководству в случае переговоров "обменять" временно удерживаемую боевиками ВСУ часть Курской области на какую-либо утраченную киевским режимом территорию.
"Мы обменяем одну территорию на другую", – сказал Зеленский.
И добавил, что не знает, какую часть вошедших в состав России территорий он попросит взамен.
"Я не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, приоритета нет", – заявил глава киевского режима.
Глава МИД России Сергей Лавров в августе прошлого года заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область, возможно, было нужно киевскому режиму для дальнейших "обменов", но Москва не будет ни с кем вести переговоры по поводу своей территории.
6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
Президент России Владимир Путин заявил о своей твердой уверенности в том, что Вооруженные силы РФ полностью освободят Курскую область от вторгшихся туда подразделений ВСУ.
На сегодняшний день потери украинских войск в живой силе в Курской области приблизились к 60 тысячам человек.
В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Исторические документы о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии президент страны Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.
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