Зеленский хочет предложить России "обмен территориями"
Зеленский хочет предложить РФ "обменять" часть Курской области на потерянные Киевом земли
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил британской газете The Guardian о готовности предложить российскому руководству в случае переговоров "обменять" временно удерживаемую боевиками ВСУ часть Курской области на какую-либо утраченную киевским режимом территорию.
"Мы обменяем одну территорию на другую", – сказал Зеленский.
И добавил, что не знает, какую часть вошедших в состав России территорий он попросит взамен.
"Я не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, приоритета нет", – заявил глава киевского режима.
Глава МИД России Сергей Лавров в августе прошлого года заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область, возможно, было нужно киевскому режиму для дальнейших "обменов", но Москва не будет ни с кем вести переговоры по поводу своей территории.
6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
Президент России Владимир Путин заявил о своей твердой уверенности в том, что Вооруженные силы РФ полностью освободят Курскую область от вторгшихся туда подразделений ВСУ.
На сегодняшний день потери украинских войск в живой силе в Курской области приблизились к 60 тысячам человек.
В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Исторические документы о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии президент страны Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.
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