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ВСУ продают американское оружие врагам США – Такер Карлсон - РИА Новости Крым, 11.02.2025
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ВСУ продают американское оружие врагам США – Такер Карлсон
ВСУ продают американское оружие врагам США – Такер Карлсон - РИА Новости Крым, 11.02.2025
ВСУ продают американское оружие врагам США – Такер Карлсон
Армия Украины продает почти половину вооружения, полученного от США, которое потом попадает в руки врагов Америки у ее границ – мексиканских наркокартелей. Об... РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T19:07
2025-02-11T18:33
такер карлсон
мнения
оружие
украина
сша
мексика
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Армия Украины продает почти половину вооружения, полученного от США, которое потом попадает в руки врагов Америки у ее границ – мексиканских наркокартелей. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон, подчеркнув, что таким преступным образом украинцы у власти богатеют за счет простых американцев.По словам Карлсона, украинская армия "продает на сторону огромное количество – чуть ли не половину – оружия", которое отправляют ей Соединенные Штаты.Он отметил, что происходящее является преступлением. И дал понять, что американские разведслужбы "в доле" и молчат о происходящем."ЦРУ не имеет никакой выгоды? Да нет, имеет... Как они могут не знать, если знаю даже я? Все они прекрасно знают. Но никто не поднимает данный вопрос. И ни один американец, похоже, вообще не в курсе", – сказал Карлсон.При этом он отметил, что на самом дорогом курорте мира, в Альпах, где у него недавно состоялась рабочая встреча, "все посетители – украинцы, снуют туда-сюда и тратят по миллиону долларов в день".В конце января политолог-американист Малек Дудаков высказал мнение, что на фоне миграционных реформ президента Дональда Трампа в США стремительно возрастает риск уличных войн наркокартелей против правоохранителей. Ранее он предупреждал, что обострение ситуации вызовет введение ЧС на границе с Мексикой и отправка туда Пентагоном военных в рамках политики Трампа "незаконная миграция = иностранное вторжение".Эксперт также отмечал, что начатая США торговая война с Мексикой – часть "стратегии безумца", избранной Трампом, чтобы поднять ставки, – может окончиться, не начавшись.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев готовится спровоцировать прямой конфликт НАТО и России – СВРПуть к ядерной войне: Володин о словах Карлсона про покушение на ПутинаКитай, Мексика и Канада заявили об ответных мерах на пошлины США
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такер карлсон, мнения, оружие, украина, сша, мексика, поставки западного оружия украине
ВСУ продают американское оружие врагам США – Такер Карлсон

Украина продает полученное от Америки оружие мексиканским наркокартелям – Такер Карлсон

19:07 11.02.2025
 
© GIORGIO VIERAАмериканский политический обозреватель Такер Карлсон
Американский политический обозреватель Такер Карлсон
© GIORGIO VIERA
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Армия Украины продает почти половину вооружения, полученного от США, которое потом попадает в руки врагов Америки у ее границ – мексиканских наркокартелей. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон, подчеркнув, что таким преступным образом украинцы у власти богатеют за счет простых американцев.
По словам Карлсона, украинская армия "продает на сторону огромное количество – чуть ли не половину – оружия", которое отправляют ей Соединенные Штаты.

"Половину! И я не гадаю, а знаю наверняка. Речь о фактах, а не о домыслах. Они продают оружие. И многое попадает к наркокартелям у нашей границы. Мы отправляем Украине оружие на сотни миллиардов долларов, а его крадут и продают нашим настоящим врагам. Какого, простите, черта?!" – сказал Карлсон.

Он отметил, что происходящее является преступлением. И дал понять, что американские разведслужбы "в доле" и молчат о происходящем.
"ЦРУ не имеет никакой выгоды? Да нет, имеет... Как они могут не знать, если знаю даже я? Все они прекрасно знают. Но никто не поднимает данный вопрос. И ни один американец, похоже, вообще не в курсе", – сказал Карлсон.
При этом он отметил, что на самом дорогом курорте мира, в Альпах, где у него недавно состоялась рабочая встреча, "все посетители – украинцы, снуют туда-сюда и тратят по миллиону долларов в день".
"Причем так по всей Европе. Украинцы – богатейшие люди. А деньги-то у них наши! Они принадлежат мне, вам и всем остальным американским налогоплательщикам. И вот на что они идут", – заявил представитель команды президента США Дональда Трампа.
В конце января политолог-американист Малек Дудаков высказал мнение, что на фоне миграционных реформ президента Дональда Трампа в США стремительно возрастает риск уличных войн наркокартелей против правоохранителей. Ранее он предупреждал, что обострение ситуации вызовет введение ЧС на границе с Мексикой и отправка туда Пентагоном военных в рамках политики Трампа "незаконная миграция = иностранное вторжение".
Эксперт также отмечал, что начатая США торговая война с Мексикой – часть "стратегии безумца", избранной Трампом, чтобы поднять ставки, – может окончиться, не начавшись.
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Такер КарлсонМненияОружиеУкраинаСШАМексикаПоставки западного оружия Украине
 
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