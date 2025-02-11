https://crimea.ria.ru/20250211/vsu-prodayut-amerikanskoe-oruzhie-vragam-ssha--taker-karlson-1144099442.html

ВСУ продают американское оружие врагам США – Такер Карлсон

ВСУ продают американское оружие врагам США – Такер Карлсон - РИА Новости Крым, 11.02.2025

ВСУ продают американское оружие врагам США – Такер Карлсон

Армия Украины продает почти половину вооружения, полученного от США, которое потом попадает в руки врагов Америки у ее границ – мексиканских наркокартелей. Об... РИА Новости Крым, 11.02.2025

2025-02-11T19:07

2025-02-11T19:07

2025-02-11T18:33

такер карлсон

мнения

оружие

украина

сша

мексика

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Армия Украины продает почти половину вооружения, полученного от США, которое потом попадает в руки врагов Америки у ее границ – мексиканских наркокартелей. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон, подчеркнув, что таким преступным образом украинцы у власти богатеют за счет простых американцев.По словам Карлсона, украинская армия "продает на сторону огромное количество – чуть ли не половину – оружия", которое отправляют ей Соединенные Штаты.Он отметил, что происходящее является преступлением. И дал понять, что американские разведслужбы "в доле" и молчат о происходящем."ЦРУ не имеет никакой выгоды? Да нет, имеет... Как они могут не знать, если знаю даже я? Все они прекрасно знают. Но никто не поднимает данный вопрос. И ни один американец, похоже, вообще не в курсе", – сказал Карлсон.При этом он отметил, что на самом дорогом курорте мира, в Альпах, где у него недавно состоялась рабочая встреча, "все посетители – украинцы, снуют туда-сюда и тратят по миллиону долларов в день".В конце января политолог-американист Малек Дудаков высказал мнение, что на фоне миграционных реформ президента Дональда Трампа в США стремительно возрастает риск уличных войн наркокартелей против правоохранителей. Ранее он предупреждал, что обострение ситуации вызовет введение ЧС на границе с Мексикой и отправка туда Пентагоном военных в рамках политики Трампа "незаконная миграция = иностранное вторжение".Эксперт также отмечал, что начатая США торговая война с Мексикой – часть "стратегии безумца", избранной Трампом, чтобы поднять ставки, – может окончиться, не начавшись.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев готовится спровоцировать прямой конфликт НАТО и России – СВРПуть к ядерной войне: Володин о словах Карлсона про покушение на ПутинаКитай, Мексика и Канада заявили об ответных мерах на пошлины США

украина

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

такер карлсон, мнения, оружие, украина, сша, мексика, поставки западного оружия украине