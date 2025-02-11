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ВСУ обстреляли Парк Славы и картинную галерею в Новой Каховке
ВСУ обстреляли Парк Славы и картинную галерею в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 11.02.2025
ВСУ обстреляли Парк Славы и картинную галерею в Новой Каховке
Украинские боевики атаковали Парк Славы и картинную галерею имени Гавдзинского в Новой Каховке, а также электроподстанцию в Алешках, где без электричества... РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T10:17
2025-02-11T10:17
2025-02-11T10:17
обстрелы всу
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
алешки
новая каховка
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали Парк Славы и картинную галерею имени Гавдзинского в Новой Каховке, а также электроподстанцию в Алешках, где без электричества остались сразу восемь населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Также на территории центрального рынка перебит газопровод - авария оперативно устранена, при этом повреждены автомобиль коммунальных служб и пустующий жилой дом, уточнил губернатор. По его данным, удары также пришлись по Алешкам, в результате пострадала электроподстанция.В течение суток киевские боевики также обстреливали Каховку, Голую Пристань, Днепряны, Князе-Григорьевку и Великую Лепетиху. Везде обошлось без пострадавших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Саратове потушили пожар на предприятии после атаки БПЛА40 украинских беспилотников сбиты над регионами РоссииДрон атаковал машину с ребенком и двумя взрослыми в Запорожской области
херсонская область
алешки
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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обстрелы всу, херсонская область, владимир сальдо, происшествия, алешки, новая каховка, новости
ВСУ обстреляли Парк Славы и картинную галерею в Новой Каховке
ВСУ атаковали Парк Славы и картинную галерею имени Гавдзинского в Новой Каховке - Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали Парк Славы и картинную галерею имени Гавдзинского в Новой Каховке, а также электроподстанцию в Алешках, где без электричества остались сразу восемь населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"В Новой Каховке противник обстрелял культурное сердце города: картинную галерею имени Гавдзинского, Новокаховский городской музей и Парк Славы", - сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.
Также на территории центрального рынка перебит газопровод - авария оперативно устранена, при этом повреждены автомобиль коммунальных служб и пустующий жилой дом, уточнил губернатор. По его данным, удары также пришлись по Алешкам, в результате пострадала электроподстанция.
"Без электричества остались 12 тысяч человек в Новой Маячке, Счастливом, Привольном, Марченко, Юбилейном, Дружном, Старой Маячке и частично Великих Копанях. Два социально значимых объекта переведены на аварийные источники питания", - проинформировал он.
В течение суток киевские боевики также обстреливали Каховку, Голую Пристань, Днепряны, Князе-Григорьевку и Великую Лепетиху. Везде обошлось без пострадавших.
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