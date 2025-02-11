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ВСУ обстреляли Парк Славы и картинную галерею в Новой Каховке

ВСУ обстреляли Парк Славы и картинную галерею в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 11.02.2025

ВСУ обстреляли Парк Славы и картинную галерею в Новой Каховке

Украинские боевики атаковали Парк Славы и картинную галерею имени Гавдзинского в Новой Каховке, а также электроподстанцию в Алешках, где без электричества... РИА Новости Крым, 11.02.2025

2025-02-11T10:17

2025-02-11T10:17

2025-02-11T10:17

обстрелы всу

херсонская область

владимир сальдо

происшествия

алешки

новая каховка

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали Парк Славы и картинную галерею имени Гавдзинского в Новой Каховке, а также электроподстанцию в Алешках, где без электричества остались сразу восемь населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Также на территории центрального рынка перебит газопровод - авария оперативно устранена, при этом повреждены автомобиль коммунальных служб и пустующий жилой дом, уточнил губернатор. По его данным, удары также пришлись по Алешкам, в результате пострадала электроподстанция.В течение суток киевские боевики также обстреливали Каховку, Голую Пристань, Днепряны, Князе-Григорьевку и Великую Лепетиху. Везде обошлось без пострадавших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Саратове потушили пожар на предприятии после атаки БПЛА40 украинских беспилотников сбиты над регионами РоссииДрон атаковал машину с ребенком и двумя взрослыми в Запорожской области

херсонская область

алешки

новая каховка

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, херсонская область, владимир сальдо, происшествия, алешки, новая каховка, новости