https://crimea.ria.ru/20250211/vsu-obstrelyali-gorod-v-khersonskoy-oblasti---est-ranenye--1144077718.html

ВСУ обстреляли город в Херсонской области - есть раненые

ВСУ обстреляли город в Херсонской области - есть раненые - РИА Новости Крым, 11.02.2025

ВСУ обстреляли город в Херсонской области - есть раненые

Два мирных жителя Новой Каховки ранены в результате обстрела города со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук. РИА Новости Крым, 11.02.2025

2025-02-11T11:00

2025-02-11T11:00

2025-02-11T11:00

россия

херсонская область

новая каховка

павел филипчук

обстрелы всу

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1e/1139253189_443:99:1066:450_1920x0_80_0_0_8fefd0de58caccfe998bbe01d779cb26.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Два мирных жителя Новой Каховки ранены в результате обстрела города со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.Пострадавшие с минно-взрывными травмами обратились в Каховскую центральную районную больницу. Им оказана медицинская помощь. Угрозы для их жизни сейчас нет, уточнил глава округа.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщил, что украинские боевики атаковали Парк Славы, картинную галерею имени Гавдзинского, музей и территорию центрального рынка в Новой Каховке. Также под обстрел попала электроподстанция в Алешках, где без электричества остались сразу восемь населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по рынку и жилым кварталам Горловки – ранены семь человекВосемь сотрудников "Донбассгаза" ранены при атаке ударного БПЛАУдар ВСУ по автомойке в Новой Каховке - ранены трое

россия

херсонская область

новая каховка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, херсонская область, новая каховка, павел филипчук, обстрелы всу, происшествия