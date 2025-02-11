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ВСУ обстреляли город в Херсонской области - есть раненые - РИА Новости Крым, 11.02.2025
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ВСУ обстреляли город в Херсонской области - есть раненые
ВСУ обстреляли город в Херсонской области - есть раненые - РИА Новости Крым, 11.02.2025
ВСУ обстреляли город в Херсонской области - есть раненые
Два мирных жителя Новой Каховки ранены в результате обстрела города со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук. РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T11:00
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россия
херсонская область
новая каховка
павел филипчук
обстрелы всу
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Два мирных жителя Новой Каховки ранены в результате обстрела города со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.Пострадавшие с минно-взрывными травмами обратились в Каховскую центральную районную больницу. Им оказана медицинская помощь. Угрозы для их жизни сейчас нет, уточнил глава округа.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщил, что украинские боевики атаковали Парк Славы, картинную галерею имени Гавдзинского, музей и территорию центрального рынка в Новой Каховке. Также под обстрел попала электроподстанция в Алешках, где без электричества остались сразу восемь населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по рынку и жилым кварталам Горловки – ранены семь человекВосемь сотрудников "Донбассгаза" ранены при атаке ударного БПЛАУдар ВСУ по автомойке в Новой Каховке - ранены трое
россия
херсонская область
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РИА Новости Крым
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россия, херсонская область, новая каховка, павел филипчук, обстрелы всу, происшествия
ВСУ обстреляли город в Херсонской области - есть раненые

При обстреле ВСУ Новой Каховки ранены мужчина и женщина

11:00 11.02.2025
 
© РИА Новости КрымПожар в ТЦ "Лоцман" в Симферополе
Пожар в ТЦ Лоцман в Симферополе - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Два мирных жителя Новой Каховки ранены в результате обстрела города со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

"В результате обстрела Новой Каховки пострадали жители нашего округа. Женщина 1975 года рождения, и мужчина 1993-го", - проинформировал в своем Telegram-канале Филипчук.

Пострадавшие с минно-взрывными травмами обратились в Каховскую центральную районную больницу. Им оказана медицинская помощь. Угрозы для их жизни сейчас нет, уточнил глава округа.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщил, что украинские боевики атаковали Парк Славы, картинную галерею имени Гавдзинского, музей и территорию центрального рынка в Новой Каховке. Также под обстрел попала электроподстанция в Алешках, где без электричества остались сразу восемь населенных пунктов.
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РоссияХерсонская областьНовая КаховкаПавел ФилипчукОбстрелы ВСУПроисшествия
 
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