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Верховная рада одобрила покупку у Болгарии российских атомных реакторов
Верховная рада одобрила покупку у Болгарии российских атомных реакторов - РИА Новости Крым, 11.02.2025
Верховная рада одобрила покупку у Болгарии российских атомных реакторов
Верховная рада Украины поддержала покупку атомных реакторов российского производства у Болгарии для нужд Хмельницкой атомной электростанции. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T20:32
2025-02-11T20:32
2025-02-11T20:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Верховная рада Украины поддержала покупку атомных реакторов российского производства у Болгарии для нужд Хмельницкой атомной электростанции. Об этом сообщают нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко*.За соответствующее постановление проголосовал 261 депутат при необходимых 226, против выступили 39 парламентариев.Гончаренко*, в свою очередь, назвал инициативу властей по покупке российских реакторов "каким-то сюром". При этом, по его словам, украинскому бюджету эта покупка обойдется в 500 миллионов евро.Болгария шесть лет назад получила от РФ водо-водяные энергетические реакторы ВВЭР-1000 для строительства АЭС в Белене. Однако впоследствии София отказалась от этого проекта в пользу продолжения развития действующей АЭС в Козлодуе.В 2023 году парламент Болгарии поручил министерству энергетики вести переговоры с Киевом о продаже двух реакторов, четырех парогенераторов и четырех циркуляционных насосов. В случае успешного оформления сделки София намерена получить от Киева не менее 600 миллионов евро.* включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, украина, верховная рада украины, болгария, атомная энергетика, хмельницкая область, россия
Верховная рада одобрила покупку у Болгарии российских атомных реакторов
Верховная рада одобрила покупку у Болгарии атомных реакторов из России для Хмельницкой АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Верховная рада Украины поддержала покупку атомных реакторов российского производства у Болгарии для нужд Хмельницкой атомной электростанции. Об этом сообщают нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко*.
За соответствующее постановление проголосовал 261 депутат при необходимых 226, против выступили 39 парламентариев.
"Власть дала старт "Большому атомному воровству" и трате 1 миллиарда долларов на российский реактор. Теперь десятки миллиардов с повышения вам и всему населению тарифов пойдут куда-то в Болгарию для покупки российских реакторов", – написал Железняк.
Гончаренко*, в свою очередь, назвал инициативу властей по покупке российских реакторов "каким-то сюром". При этом, по его словам, украинскому бюджету эта покупка обойдется в 500 миллионов евро.
Болгария шесть лет назад получила от РФ водо-водяные энергетические реакторы ВВЭР-1000 для строительства АЭС в Белене. Однако впоследствии София отказалась от этого проекта в пользу продолжения развития действующей АЭС в Козлодуе.
В 2023 году парламент Болгарии поручил министерству энергетики вести переговоры с Киевом о продаже двух реакторов, четырех парогенераторов и четырех циркуляционных насосов. В случае успешного оформления сделки София намерена получить от Киева не менее 600 миллионов евро.
* включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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