https://crimea.ria.ru/20250211/verkhovnaya-rada-odobrila-pokupku-u-bolgarii-rossiyskikh-atomnykh-reaktorov-1144099724.html

Верховная рада одобрила покупку у Болгарии российских атомных реакторов

Верховная рада одобрила покупку у Болгарии российских атомных реакторов - РИА Новости Крым, 11.02.2025

Верховная рада одобрила покупку у Болгарии российских атомных реакторов

Верховная рада Украины поддержала покупку атомных реакторов российского производства у Болгарии для нужд Хмельницкой атомной электростанции. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 11.02.2025

2025-02-11T20:32

2025-02-11T20:32

2025-02-11T20:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Верховная рада Украины поддержала покупку атомных реакторов российского производства у Болгарии для нужд Хмельницкой атомной электростанции. Об этом сообщают нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко*.За соответствующее постановление проголосовал 261 депутат при необходимых 226, против выступили 39 парламентариев.Гончаренко*, в свою очередь, назвал инициативу властей по покупке российских реакторов "каким-то сюром". При этом, по его словам, украинскому бюджету эта покупка обойдется в 500 миллионов евро.Болгария шесть лет назад получила от РФ водо-водяные энергетические реакторы ВВЭР-1000 для строительства АЭС в Белене. Однако впоследствии София отказалась от этого проекта в пользу продолжения развития действующей АЭС в Козлодуе.В 2023 году парламент Болгарии поручил министерству энергетики вести переговоры с Киевом о продаже двух реакторов, четырех парогенераторов и четырех циркуляционных насосов. В случае успешного оформления сделки София намерена получить от Киева не менее 600 миллионов евро.* включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, верховная рада украины, болгария, атомная энергетика, хмельницкая область, россия