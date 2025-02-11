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В трех аэропортах России сняты ограничения на полеты - РИА Новости Крым, 11.02.2025
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В трех аэропортах России сняты ограничения на полеты
В трех аэропортах России сняты ограничения на полеты - РИА Новости Крым, 11.02.2025
В трех аэропортах России сняты ограничения на полеты
Ограничения на взлет и посадку самолетов в аэропортах Казани, Саратова и Ульяновска сняты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T09:10
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россия
новости
казань
саратов
саратовская область
ульяновск
аэропорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Ограничения на взлет и посадку самолетов в аэропортах Казани, Саратова и Ульяновска сняты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.Временные ограничения на полеты из соображений безопасности были введены утром во вторник в аэропортах Казани, Саратова, Ульяновска а также Кирова. Позже в трех из четырех воздушных гаваней запрет на полеты сняли.В период действия ограничений на запасном аэродроме приземлился один самолет, выполнявший рейс в Казань.Во вторник вражеские беспилотники атаковали ряд регионов России, в том числе Саратовскую область, где повреждено промышленное предприятие. За ночь силами ПВО уничтожено 40 украинских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, новости, казань, саратов, саратовская область, ульяновск, аэропорт
В трех аэропортах России сняты ограничения на полеты

В аэропортах Казани, Саратова и Ульяновска сняты ограничения на полеты - Росавиация

09:10 11.02.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Ограничения на взлет и посадку самолетов в аэропортах Казани, Саратова и Ульяновска сняты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Временные ограничения на полеты из соображений безопасности были введены утром во вторник в аэропортах Казани, Саратова, Ульяновска а также Кирова. Позже в трех из четырех воздушных гаваней запрет на полеты сняли.
"В аэропортах Казань, Саратов и Ульяновск в 08:30 по московскому времени сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сказано в сообщении.
В период действия ограничений на запасном аэродроме приземлился один самолет, выполнявший рейс в Казань.
Во вторник вражеские беспилотники атаковали ряд регионов России, в том числе Саратовскую область, где повреждено промышленное предприятие. За ночь силами ПВО уничтожено 40 украинских дронов.
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РоссияНовостиКазаньСаратовСаратовская областьУльяновскАэропорт
 
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