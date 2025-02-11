https://crimea.ria.ru/20250211/v-trekh-aeroportakh-rossii-snyaty-ogranicheniya-na-polety-1144075775.html

В трех аэропортах России сняты ограничения на полеты

В трех аэропортах России сняты ограничения на полеты - РИА Новости Крым, 11.02.2025

В трех аэропортах России сняты ограничения на полеты

Ограничения на взлет и посадку самолетов в аэропортах Казани, Саратова и Ульяновска сняты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. РИА Новости Крым, 11.02.2025

2025-02-11T09:10

2025-02-11T09:10

2025-02-11T09:10

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новости

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саратовская область

ульяновск

аэропорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Ограничения на взлет и посадку самолетов в аэропортах Казани, Саратова и Ульяновска сняты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.Временные ограничения на полеты из соображений безопасности были введены утром во вторник в аэропортах Казани, Саратова, Ульяновска а также Кирова. Позже в трех из четырех воздушных гаваней запрет на полеты сняли.В период действия ограничений на запасном аэродроме приземлился один самолет, выполнявший рейс в Казань.Во вторник вражеские беспилотники атаковали ряд регионов России, в том числе Саратовскую область, где повреждено промышленное предприятие. За ночь силами ПВО уничтожено 40 украинских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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саратовская область

ульяновск

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, казань, саратов, саратовская область, ульяновск, аэропорт