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На севере Крыма обесточены более 30 подстанций – тысячи людей без света - РИА Новости Крым, 11.02.2025
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На севере Крыма обесточены более 30 подстанций – тысячи людей без света
На севере Крыма обесточены более 30 подстанций – тысячи людей без света - РИА Новости Крым, 11.02.2025
На севере Крыма обесточены более 30 подстанций – тысячи людей без света
Из-за аварии на сетях в Джанкойском районе Крыма обесточена 31 трансформаторная подстанция, более 7 тысяч человек остались без электричества. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T16:52
2025-02-11T16:52
владимир воронкин
новости крыма
электросети крыма
лэп
джанкойский район
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Из-за аварии на сетях в Джанкойском районе Крыма обесточена 31 трансформаторная подстанция, более 7 тысяч человек остались без электричества. Об этом сообщает первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.Отключена 31 трансформаторная подстанция (ТП) – 3243 точек поставок, 7432 человека. Аварийные бригады выполняют восстановительные работы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииПо факту аварии на подстанции в Ялте прокуратура начала проверкуАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
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владимир воронкин, новости крыма, электросети крыма, лэп, джанкойский район, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии
На севере Крыма обесточены более 30 подстанций – тысячи людей без света

Более семи тысяч человек остались без света в Джанкойском районе Крыма из-за аварии

16:52 11.02.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Из-за аварии на сетях в Джанкойском районе Крыма обесточена 31 трансформаторная подстанция, более 7 тысяч человек остались без электричества. Об этом сообщает первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.
"В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК "Крымэнерго" произошло отключение электроэнергии в Джанкойском районе – г. Джанкой и с. Изумрудное", – сказано в сообщении.
Отключена 31 трансформаторная подстанция (ТП) – 3243 точек поставок, 7432 человека. Аварийные бригады выполняют восстановительные работы.
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Владимир ВоронкинНовости КрымаЭлектросети КрымаЛЭПДжанкойский районГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии
 
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