https://crimea.ria.ru/20250211/v-severe-kryma-obestocheny-bolee-30-podstantsiy--tysyachi-lyudey-bez-sveta-1144100512.html
На севере Крыма обесточены более 30 подстанций – тысячи людей без света
На севере Крыма обесточены более 30 подстанций – тысячи людей без света - РИА Новости Крым, 11.02.2025
На севере Крыма обесточены более 30 подстанций – тысячи людей без света
Из-за аварии на сетях в Джанкойском районе Крыма обесточена 31 трансформаторная подстанция, более 7 тысяч человек остались без электричества. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T16:52
2025-02-11T16:52
2025-02-11T16:52
владимир воронкин
новости крыма
электросети крыма
лэп
джанкойский район
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144019751_0:84:800:534_1920x0_80_0_0_8056e5d8dc81812e8860f1ea04118196.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Из-за аварии на сетях в Джанкойском районе Крыма обесточена 31 трансформаторная подстанция, более 7 тысяч человек остались без электричества. Об этом сообщает первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.Отключена 31 трансформаторная подстанция (ТП) – 3243 точек поставок, 7432 человека. Аварийные бригады выполняют восстановительные работы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииПо факту аварии на подстанции в Ялте прокуратура начала проверкуАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
джанкойский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144019751_0:0:712:534_1920x0_80_0_0_0fee78aae20e2d4392e4a8922651f4cf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир воронкин, новости крыма, электросети крыма, лэп, джанкойский район, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии
На севере Крыма обесточены более 30 подстанций – тысячи людей без света
Более семи тысяч человек остались без света в Джанкойском районе Крыма из-за аварии