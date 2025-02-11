https://crimea.ria.ru/20250211/v-severe-kryma-obestocheny-bolee-30-podstantsiy--tysyachi-lyudey-bez-sveta-1144100512.html

На севере Крыма обесточены более 30 подстанций – тысячи людей без света

На севере Крыма обесточены более 30 подстанций – тысячи людей без света - РИА Новости Крым, 11.02.2025

На севере Крыма обесточены более 30 подстанций – тысячи людей без света

Из-за аварии на сетях в Джанкойском районе Крыма обесточена 31 трансформаторная подстанция, более 7 тысяч человек остались без электричества. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 11.02.2025

2025-02-11T16:52

2025-02-11T16:52

2025-02-11T16:52

владимир воронкин

новости крыма

электросети крыма

лэп

джанкойский район

гуп рк "крымэнерго"

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Из-за аварии на сетях в Джанкойском районе Крыма обесточена 31 трансформаторная подстанция, более 7 тысяч человек остались без электричества. Об этом сообщает первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.Отключена 31 трансформаторная подстанция (ТП) – 3243 точек поставок, 7432 человека. Аварийные бригады выполняют восстановительные работы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииПо факту аварии на подстанции в Ялте прокуратура начала проверкуАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит

джанкойский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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