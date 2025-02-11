https://crimea.ria.ru/20250211/v-saratove-potushili-pozhar-na-predpriyatii-posle-ataki-bpla-1144075611.html

В Саратове потушили пожар на предприятии после атаки БПЛА

В Саратове потушили пожар на предприятии после атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 11.02.2025

В Саратове потушили пожар на предприятии после атаки БПЛА

Возгорание на промышленном предприятии в Саратове, которое произошло во вторник утром после атаки беспилотников, ликвидировано. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 11.02.2025

2025-02-11T09:04

2025-02-11T09:04

2025-02-11T09:04

россия

саратовская область

роман бусаргин

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

происшествия

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Возгорание на промышленном предприятии в Саратове, которое произошло во вторник утром после атаки беспилотников, ликвидировано. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Утром губернатор сообщил, что силами ПВО ликвидированы беспилотники в Саратовской области. В результате инцидента зафиксированы повреждения на промышленном предприятии. В местах возможного падения обломков работают оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:40 украинских беспилотников сбиты над регионами РоссииПромышленное предприятие повреждено в Саратове после налета беспилотниковПВО сработала над Крымом в третий раз за вечер: сбит еще один беспилотник

россия

саратовская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, саратовская область, роман бусаргин, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, происшествия, пожар