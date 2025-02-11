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В Саратове потушили пожар на предприятии после атаки БПЛА
В Саратове потушили пожар на предприятии после атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 11.02.2025
В Саратове потушили пожар на предприятии после атаки БПЛА
Возгорание на промышленном предприятии в Саратове, которое произошло во вторник утром после атаки беспилотников, ликвидировано. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T09:04
2025-02-11T09:04
2025-02-11T09:04
россия
саратовская область
роман бусаргин
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
происшествия
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Возгорание на промышленном предприятии в Саратове, которое произошло во вторник утром после атаки беспилотников, ликвидировано. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Утром губернатор сообщил, что силами ПВО ликвидированы беспилотники в Саратовской области. В результате инцидента зафиксированы повреждения на промышленном предприятии. В местах возможного падения обломков работают оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:40 украинских беспилотников сбиты над регионами РоссииПромышленное предприятие повреждено в Саратове после налета беспилотниковПВО сработала над Крымом в третий раз за вечер: сбит еще один беспилотник
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, саратовская область, роман бусаргин, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, происшествия, пожар
В Саратове потушили пожар на предприятии после атаки БПЛА
Бусаргин: в Саратове ликвидирован пожар на предприятии после атаки украинского БПЛА