https://crimea.ria.ru/20250211/v-rossii-otvetili-na-ideyu-zelenskogo-obmenyat-territorii-1144105699.html

В России ответили на идею Зеленского обменять территории

В России ответили на идею Зеленского обменять территории - РИА Новости Крым, 11.02.2025

В России ответили на идею Зеленского обменять территории

Боевиков ВСУ в Курской области ждут земельные участки площадью метр на два без всякого обмена. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,... РИА Новости Крым, 11.02.2025

2025-02-11T19:52

2025-02-11T19:52

2025-02-11T19:54

мария захарова

мнения

курская область

россия

украина

всу (вооруженные силы украины)

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Боевиков ВСУ в Курской области ждут земельные участки площадью метр на два без всякого обмена. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предложение Владимира Зеленского об "обмене территориями" с Россией.Ранее Зеленский в интервью The Guardian заявил, что в случае переговоров предложит России прямой "обмен территориями", отказавшись от земель, которые Киев удерживает в Курской области.При этом глава киевского режима сказал, что пока не решил, какую часть попросит у России взамен.По мнению дипломата, подобные заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ на этом направлении.6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).Президент России Владимир Путин заявил о своей твердой уверенности в том, что Вооруженные силы РФ полностью освободят Курскую область от вторгшихся туда подразделений ВСУ.На сегодняшний день потери украинских войск в живой силе в Курской области приблизились к 60 тысячам человек.В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Исторические документы о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии президент страны Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, мнения, курская область, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), владимир зеленский