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В России ответили на идею Зеленского обменять территории - РИА Новости Крым, 11.02.2025
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В России ответили на идею Зеленского обменять территории
В России ответили на идею Зеленского обменять территории - РИА Новости Крым, 11.02.2025
В России ответили на идею Зеленского обменять территории
Боевиков ВСУ в Курской области ждут земельные участки площадью метр на два без всякого обмена. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,... РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T19:52
2025-02-11T19:54
мария захарова
мнения
курская область
россия
украина
всу (вооруженные силы украины)
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Боевиков ВСУ в Курской области ждут земельные участки площадью метр на два без всякого обмена. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предложение Владимира Зеленского об "обмене территориями" с Россией.Ранее Зеленский в интервью The Guardian заявил, что в случае переговоров предложит России прямой "обмен территориями", отказавшись от земель, которые Киев удерживает в Курской области.При этом глава киевского режима сказал, что пока не решил, какую часть попросит у России взамен.По мнению дипломата, подобные заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ на этом направлении.6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).Президент России Владимир Путин заявил о своей твердой уверенности в том, что Вооруженные силы РФ полностью освободят Курскую область от вторгшихся туда подразделений ВСУ.На сегодняшний день потери украинских войск в живой силе в Курской области приблизились к 60 тысячам человек.В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Исторические документы о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии президент страны Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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мария захарова, мнения, курская область, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), владимир зеленский
В России ответили на идею Зеленского обменять территории

Неонацистов под Курском ждет земля площадью метр на два без всякого обмена – Захарова

19:52 11.02.2025 (обновлено: 19:54 11.02.2025)
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие прощаются со своим товарищем
Украинские военнослужащие прощаются со своим товарищем - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo Evgeniy Maloletka
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Боевиков ВСУ в Курской области ждут земельные участки площадью метр на два без всякого обмена. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предложение Владимира Зеленского об "обмене территориями" с Россией.
Ранее Зеленский в интервью The Guardian заявил, что в случае переговоров предложит России прямой "обмен территориями", отказавшись от земель, которые Киев удерживает в Курской области.
При этом глава киевского режима сказал, что пока не решил, какую часть попросит у России взамен.

"В Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора", – написала Захарова в своем Telegram-канале.

По мнению дипломата, подобные заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ на этом направлении.
6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
Президент России Владимир Путин заявил о своей твердой уверенности в том, что Вооруженные силы РФ полностью освободят Курскую область от вторгшихся туда подразделений ВСУ.
На сегодняшний день потери украинских войск в живой силе в Курской области приблизились к 60 тысячам человек.
В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Исторические документы о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии президент страны Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Мария ЗахароваМненияКурская областьРоссияУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Владимир Зеленский
 
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