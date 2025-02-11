https://crimea.ria.ru/20250211/v-krymu-poyavitsya-zavod-dlya-stroitelstva-bystrykh-domov-1144099613.html

В Крыму появится завод для строительства "быстрых" домов

В Крыму появится завод для строительства "быстрых" домов - РИА Новости Крым, 11.02.2025

В Крыму появится завод для строительства "быстрых" домов

В Джанкое на территории индустриального парка появится завод, производящий материалы для строительства быстровозводимых домов. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 11.02.2025

2025-02-11T21:32

2025-02-11T21:32

2025-02-11T21:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В Джанкое на территории индустриального парка появится завод, производящий материалы для строительства быстровозводимых домов. Об этом в пресс-центре РИА новости Крым рассказал министр промышленности и торговли Республики Крым Анушаван Агаджанян.Джанкойский индустриальный парк был построен на базе бывшего машиностроительного завода, которому таким образом дали новую жизнь. Он стал первым в Крыму государственным парком, зарегистрированным в государственном реестре, напомнил министр.Объект в Джанкое включен в Реестр индустриальных парков Российской Федерации, потому что соответствует всем этим требованиям. Его резидентам это обеспечивает поддержку государства, которое создает для них специальные программы для повышения производительности, подчеркнул министр.Он также сказал, что на завершающей стадии строительства находится Феодосийский индустриальный парк, в котором уже размещаются первые заводы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Воздух стал чище: на цементном заводе в Бахчисарае запустили новый фильтрВ Крыму много лет производят лечебный хлеб по рецептам библейских времен Шпалы и скамейки из крышек от бутылок: в Крыму работает экологичный завод

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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