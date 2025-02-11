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В Крыму появится завод для строительства "быстрых" домов - РИА Новости Крым, 11.02.2025
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В Крыму появится завод для строительства "быстрых" домов
В Крыму появится завод для строительства "быстрых" домов - РИА Новости Крым, 11.02.2025
В Крыму появится завод для строительства "быстрых" домов
В Джанкое на территории индустриального парка появится завод, производящий материалы для строительства быстровозводимых домов. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T21:32
2025-02-11T21:32
джанкой
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жилье
анушаван агаджанян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В Джанкое на территории индустриального парка появится завод, производящий материалы для строительства быстровозводимых домов. Об этом в пресс-центре РИА новости Крым рассказал министр промышленности и торговли Республики Крым Анушаван Агаджанян.Джанкойский индустриальный парк был построен на базе бывшего машиностроительного завода, которому таким образом дали новую жизнь. Он стал первым в Крыму государственным парком, зарегистрированным в государственном реестре, напомнил министр.Объект в Джанкое включен в Реестр индустриальных парков Российской Федерации, потому что соответствует всем этим требованиям. Его резидентам это обеспечивает поддержку государства, которое создает для них специальные программы для повышения производительности, подчеркнул министр.Он также сказал, что на завершающей стадии строительства находится Феодосийский индустриальный парк, в котором уже размещаются первые заводы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Воздух стал чище: на цементном заводе в Бахчисарае запустили новый фильтрВ Крыму много лет производят лечебный хлеб по рецептам библейских времен Шпалы и скамейки из крышек от бутылок: в Крыму работает экологичный завод
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джанкой, новости крыма, крым, новости, краснодарский край, строительство, жилье, анушаван агаджанян
В Крыму появится завод для строительства "быстрых" домов

В Джанкое появится первый в Крыму завод по производству материалов для "быстрых" домов

21:32 11.02.2025
 
© РИА Новости КрымСтроительство в Крыму
Строительство в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В Джанкое на территории индустриального парка появится завод, производящий материалы для строительства быстровозводимых домов. Об этом в пресс-центре РИА новости Крым рассказал министр промышленности и торговли Республики Крым Анушаван Агаджанян.
"Инвестор будет из Краснодарского края, у него уже есть подобные производства. Он уже налаживает производство, чтобы производить быстровозводимые модульные конструкции, а также быстровозводимые дома. Буквально на прошлой неделе они приезжали с большой группой инженеров-технологов", – сказал министр.
Джанкойский индустриальный парк был построен на базе бывшего машиностроительного завода, которому таким образом дали новую жизнь. Он стал первым в Крыму государственным парком, зарегистрированным в государственном реестре, напомнил министр.

"Есть определенные критерии, по которым индустриальный парк включается в этот реестр. Это территория, обеспеченность инфраструктурой, газом, светом, водой. Близость к железнодорожной ветке, доступность для автотранспорта, количество рабочих мест и так далее", – отметил Анушаван Агаджанян.

Объект в Джанкое включен в Реестр индустриальных парков Российской Федерации, потому что соответствует всем этим требованиям. Его резидентам это обеспечивает поддержку государства, которое создает для них специальные программы для повышения производительности, подчеркнул министр.
Он также сказал, что на завершающей стадии строительства находится Феодосийский индустриальный парк, в котором уже размещаются первые заводы.
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ДжанкойНовости КрымаКрымНовостиКраснодарский крайСтроительствоЖильеАнушаван Агаджанян
 
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