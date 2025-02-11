В Крыму осудят пьяного водителя – виновника аварии с двумя погибшими
В Крыму передали в суд дело пьяного виновника ДТП с двумя погибшими
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымДТП в Крыму
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Дело о пьяном водителе, который в августе 2024 года устроил ДТП с двумя погибшими, отправлено в суд. 38-летний обвиняемый свою вину полностью признал, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
"Несмотря на привлечение к административной ответственности за пьяное вождение, обвиняемый в августе 2024 года вновь, употребив алкоголь, сел за руль Audi А8. Двигаясь по автодороге "Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта", он не выбрал безопасную скорость и столкнулся с попутно двигавшимся автомобилем Mitsubishi, – напомнили в пресс-службе ведомства.
В результате происшествия два пассажира, один из которых находился в Mitsubishi, а другой – в Audi, скончались на месте.
Обвиняемый пояснил следователям, что после употребления спиртных напитков ехал на большой скорости, не глядя на приборную панель.
"Вечером 29 августа 2024 года выпивал спиртные напитки, после чего решил поехать в город Симферополь, двигался со скоростью более 100 км/ч, за приборной панелью не следил, в какой-то момент увидел перед собой в попутном направлении автомобиль темного цвета, с которым моментально произошло столкновение", – цитирует его пресс-служба.
Уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу.
Резонансное ДТП произошло ночью 30 августа 2024 года под Симферополем, в районе поселка Молодежное. 38-летний водитель автомобиля Audi A8, двигаясь в сторону Симферополя, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в движущийся впереди автомобиль под управлением 21-летнего водителя. Сам виновник аварии также пострадал и был доставлен в больницу. Как позже установили правоохранители, он был лишен прав, но это не помешало ему снова сесть за руль.
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