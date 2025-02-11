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В Крыму осудят пьяного водителя – виновника аварии с двумя погибшими

В Крыму осудят пьяного водителя – виновника аварии с двумя погибшими - РИА Новости Крым, 11.02.2025

В Крыму осудят пьяного водителя – виновника аварии с двумя погибшими

Дело о пьяном водителе, который в августе 2024 года устроил ДТП с двумя погибшими, отправлено в суд. 38-летний обвиняемый свою вину полностью признал, сообщили... РИА Новости Крым, 11.02.2025

2025-02-11T18:31

2025-02-11T18:31

2025-02-11T18:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Дело о пьяном водителе, который в августе 2024 года устроил ДТП с двумя погибшими, отправлено в суд. 38-летний обвиняемый свою вину полностью признал, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.В результате происшествия два пассажира, один из которых находился в Mitsubishi, а другой – в Audi, скончались на месте.Обвиняемый пояснил следователям, что после употребления спиртных напитков ехал на большой скорости, не глядя на приборную панель.Уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу.Резонансное ДТП произошло ночью 30 августа 2024 года под Симферополем, в районе поселка Молодежное. 38-летний водитель автомобиля Audi A8, двигаясь в сторону Симферополя, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в движущийся впереди автомобиль под управлением 21-летнего водителя. Сам виновник аварии также пострадал и был доставлен в больницу. Как позже установили правоохранители, он был лишен прав, но это не помешало ему снова сесть за руль.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В страшном ДТП в Белгороде погибли фельдшеры скорой помощиВ ДТП на "Тавриде" пострадал водитель и два сотрудника ДПСВыехал на "встречку": два человека погибли в страшном ДТП на Кубани

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, прокуратура республики крым, происшествия, симферополь, суд