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В Крыму осудят пьяного водителя – виновника аварии с двумя погибшими - РИА Новости Крым, 11.02.2025
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В Крыму осудят пьяного водителя – виновника аварии с двумя погибшими
В Крыму осудят пьяного водителя – виновника аварии с двумя погибшими - РИА Новости Крым, 11.02.2025
В Крыму осудят пьяного водителя – виновника аварии с двумя погибшими
Дело о пьяном водителе, который в августе 2024 года устроил ДТП с двумя погибшими, отправлено в суд. 38-летний обвиняемый свою вину полностью признал, сообщили... РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T18:31
2025-02-11T18:31
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дтп в крыму и севастополе
прокуратура республики крым
происшествия
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Дело о пьяном водителе, который в августе 2024 года устроил ДТП с двумя погибшими, отправлено в суд. 38-летний обвиняемый свою вину полностью признал, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.В результате происшествия два пассажира, один из которых находился в Mitsubishi, а другой – в Audi, скончались на месте.Обвиняемый пояснил следователям, что после употребления спиртных напитков ехал на большой скорости, не глядя на приборную панель.Уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу.Резонансное ДТП произошло ночью 30 августа 2024 года под Симферополем, в районе поселка Молодежное. 38-летний водитель автомобиля Audi A8, двигаясь в сторону Симферополя, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в движущийся впереди автомобиль под управлением 21-летнего водителя. Сам виновник аварии также пострадал и был доставлен в больницу. Как позже установили правоохранители, он был лишен прав, но это не помешало ему снова сесть за руль.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В страшном ДТП в Белгороде погибли фельдшеры скорой помощиВ ДТП на "Тавриде" пострадал водитель и два сотрудника ДПСВыехал на "встречку": два человека погибли в страшном ДТП на Кубани
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, прокуратура республики крым, происшествия, симферополь, суд
В Крыму осудят пьяного водителя – виновника аварии с двумя погибшими

В Крыму передали в суд дело пьяного виновника ДТП с двумя погибшими

18:31 11.02.2025
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымДТП в Крыму
ДТП в Крыму
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Дело о пьяном водителе, который в августе 2024 года устроил ДТП с двумя погибшими, отправлено в суд. 38-летний обвиняемый свою вину полностью признал, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

"Несмотря на привлечение к административной ответственности за пьяное вождение, обвиняемый в августе 2024 года вновь, употребив алкоголь, сел за руль Audi А8. Двигаясь по автодороге "Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта", он не выбрал безопасную скорость и столкнулся с попутно двигавшимся автомобилем Mitsubishi, – напомнили в пресс-службе ведомства.

В результате происшествия два пассажира, один из которых находился в Mitsubishi, а другой – в Audi, скончались на месте.
Обвиняемый пояснил следователям, что после употребления спиртных напитков ехал на большой скорости, не глядя на приборную панель.
"Вечером 29 августа 2024 года выпивал спиртные напитки, после чего решил поехать в город Симферополь, двигался со скоростью более 100 км/ч, за приборной панелью не следил, в какой-то момент увидел перед собой в попутном направлении автомобиль темного цвета, с которым моментально произошло столкновение", – цитирует его пресс-служба.
Уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу.
Резонансное ДТП произошло ночью 30 августа 2024 года под Симферополем, в районе поселка Молодежное. 38-летний водитель автомобиля Audi A8, двигаясь в сторону Симферополя, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в движущийся впереди автомобиль под управлением 21-летнего водителя. Сам виновник аварии также пострадал и был доставлен в больницу. Как позже установили правоохранители, он был лишен прав, но это не помешало ему снова сесть за руль.
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