https://crimea.ria.ru/20250211/v-krymu-i-sevastopole-novykh-vybrosov-mazuta-ne-zafiksirovano-1144075052.html
В Крыму и Севастополе новых выбросов мазута не зафиксировано
В Крыму и Севастополе новых выбросов мазута не зафиксировано - РИА Новости Крым, 11.02.2025
В Крыму и Севастополе новых выбросов мазута не зафиксировано
В Крыму и Севастополе собрали 1347 тонн загрязненного мазутом песка и грунта, при этом новые выбросы фиксируют только на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T08:14
2025-02-11T08:14
2025-02-11T08:14
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе собрали 1347 тонн загрязненного мазутом песка и грунта, при этом новые выбросы фиксируют только на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.На Кубани мониторят 265 километров побережья. Волонтеры по-прежнему находят новые точечные выбросы нефтепродуктов - такие пятна обнаружены за последние сутки на 14 участках на линии от мыса Панагия до Центрального пляжа Анапы. Всего к этому времени собрали 181 тысячу тонн загрязнений."Всего с начала работ очищено более 355 километров берега собрано свыше 182 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, вывезено на площадки временного хранения более 140 тысяч тонн, вибрационной установкой просеяно больше 22 тысяч тонн песка", - привели статистику в МЧС.Еще 365 мешков с нефтесодержащими отходами массой более 18 тонн собраны в акватории Черного моря. Водолазам МЧС России пришлось свершить 364 спуска. Сейчас мониторинг продолжают авиация, беспилотники, морские суда, катера. Также продолжается обследование затонувшей части танкеров, акватории, морского дна и подводной части объектов инфраструктуры пляжей.15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рыбу и морепродукты после ЧП в Черном море проверяют регулярно - властиДемонтаж танкера "Волгонефть 239": впереди предстоит сложный этапПравительство выделило средства на ликвидацию последствий ЧС с танкерами
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РИА Новости Крым
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разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, крым, севастополь, черное море, экология, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости крыма
В Крыму и Севастополе новых выбросов мазута не зафиксировано
В Крыму и Севастополе собрали 1347 тонн загрязненного мазутом песка и грунта - МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе собрали 1347 тонн загрязненного мазутом песка и грунта, при этом новые выбросы фиксируют только на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
"В Крыму обследуют 525,4 километра берега от городского округа Керчь до села Портовое, очищено 213 километров берега, собрано 697 тонн загрязненного песка и грунта. В Севастополе обследуют 165 километров пляжей между Ласпи и Андреевкой, собрано и вывезено 650 тонн загрязнений", - сообщили в профильном ведомстве.
На Кубани мониторят 265 километров побережья. Волонтеры по-прежнему находят новые точечные выбросы нефтепродуктов - такие пятна обнаружены за последние сутки на 14 участках на линии от мыса Панагия до Центрального пляжа Анапы. Всего к этому времени собрали 181 тысячу тонн загрязнений.
"Всего с начала работ очищено более 355 километров берега собрано свыше 182 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, вывезено на площадки временного хранения более 140 тысяч тонн, вибрационной установкой просеяно больше 22 тысяч тонн песка", - привели статистику в МЧС.
Еще 365 мешков с нефтесодержащими отходами массой более 18 тонн собраны в акватории Черного моря. Водолазам МЧС России пришлось свершить 364 спуска. Сейчас мониторинг продолжают авиация, беспилотники, морские суда, катера. Также продолжается обследование затонувшей части танкеров, акватории, морского дна и подводной части объектов инфраструктуры пляжей.
15 декабря
2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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