В двух районах Крыма установят блокпосты и отключат мобильную связь
В двух районах Крыма 12 февраля установят блокпосты и отключат мобильную связь
11:34 11.02.2025 (обновлено: 11:42 11.02.2025)
© РИА Новости КрымБарс-Крым 2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В связи с учениями теробороны "Барс-Крым", Минобороны и силовиков 12 февраля в двух районах Крыма будет временно отключена мобильная связь, а также будут организованы досмотры на дорогах. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"12 февраля в Раздольненском и Красноперекопском районах будут проходить учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Министерства обороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур", - написал он в своем Telegram-канале.
Цель учений - противодействие проникновению диверсионных групп противника на территорию республики, уточнил он.
В рамках учений полностью заблокируют административные районы и будут проводить досмотровые мероприятия.
"С 10:00 до 11:00 в этих районах будет отключена мобильная связь. В связи с этим все экстренные службы будут доступны по проводной телефонной связи и через систему ЕДДС по номеру 112", - предупредил Аксенов.
Он попросил крымчан сохранять спокойствие и отнестись к ситуации с пониманием.
В Крыму масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" проходят с 17 сентября.
Отряды добровольцев "Барс" сформированы в Крыму, Белгородской, Курской и Брянской областях из числа добровольцев с целью нейтрализации угроз со стороны диверсионных групп вооруженных сил Украины. На сегодняшний день отряды насчитывают порядка 45 тысяч человек. В штатную структуру формирований "Барс" включены гаубичная артиллерийская группа, группы РЭБ и противодействия беспилотникам, а также инженерно-саперные группы. Дополнительно в группы огневой поддержки и разведки включены операторы БПЛА, а в гранатометное отделение группы огневой поддержки – огнеметчики. Для повышения мобильности в роты были включены мотовездеходы.
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