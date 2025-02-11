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В двух районах Крыма установят блокпосты и отключат мобильную связь - РИА Новости Крым, 11.02.2025
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В двух районах Крыма установят блокпосты и отключат мобильную связь
В двух районах Крыма установят блокпосты и отключат мобильную связь - РИА Новости Крым, 11.02.2025
В двух районах Крыма установят блокпосты и отключат мобильную связь
В связи с учениями теробороны "Барс-Крым", Минобороны и силовиков 12 февраля в двух районах Крыма будет временно отключена мобильная связь, а также будут... РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T11:34
2025-02-11T11:42
"барс - крым"
учения
крым
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безопасность республики крым и севастополя
сергей аксенов
срочные новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В связи с учениями теробороны "Барс-Крым", Минобороны и силовиков 12 февраля в двух районах Крыма будет временно отключена мобильная связь, а также будут организованы досмотры на дорогах. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Цель учений - противодействие проникновению диверсионных групп противника на территорию республики, уточнил он. В рамках учений полностью заблокируют административные районы и будут проводить досмотровые мероприятия. Он попросил крымчан сохранять спокойствие и отнестись к ситуации с пониманием.В Крыму масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" проходят с 17 сентября. Отряды добровольцев "Барс" сформированы в Крыму, Белгородской, Курской и Брянской областях из числа добровольцев с целью нейтрализации угроз со стороны диверсионных групп вооруженных сил Украины. На сегодняшний день отряды насчитывают порядка 45 тысяч человек. В штатную структуру формирований "Барс" включены гаубичная артиллерийская группа, группы РЭБ и противодействия беспилотникам, а также инженерно-саперные группы. Дополнительно в группы огневой поддержки и разведки включены операторы БПЛА, а в гранатометное отделение группы огневой поддержки – огнеметчики. Для повышения мобильности в роты были включены мотовездеходы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Люди с оружием и блокпосты на дорогах: в Севастополе масштабные учения Блок-посты с досмотром авто выставят на западе Крыма Стрельба в пригороде Евпатории - власти назвал причину
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РИА Новости Крым
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"барс - крым", учения, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, сергей аксенов, срочные новости крыма
В двух районах Крыма установят блокпосты и отключат мобильную связь

В двух районах Крыма 12 февраля установят блокпосты и отключат мобильную связь

11:34 11.02.2025 (обновлено: 11:42 11.02.2025)
 
© РИА Новости КрымБарс-Крым 2025
Барс-Крым 2025 - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В связи с учениями теробороны "Барс-Крым", Минобороны и силовиков 12 февраля в двух районах Крыма будет временно отключена мобильная связь, а также будут организованы досмотры на дорогах. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"12 февраля в Раздольненском и Красноперекопском районах будут проходить учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Министерства обороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур", - написал он в своем Telegram-канале.
Цель учений - противодействие проникновению диверсионных групп противника на территорию республики, уточнил он.
В рамках учений полностью заблокируют административные районы и будут проводить досмотровые мероприятия.

"С 10:00 до 11:00 в этих районах будет отключена мобильная связь. В связи с этим все экстренные службы будут доступны по проводной телефонной связи и через систему ЕДДС по номеру 112", - предупредил Аксенов.

Он попросил крымчан сохранять спокойствие и отнестись к ситуации с пониманием.
В Крыму масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" проходят с 17 сентября.
Отряды добровольцев "Барс" сформированы в Крыму, Белгородской, Курской и Брянской областях из числа добровольцев с целью нейтрализации угроз со стороны диверсионных групп вооруженных сил Украины. На сегодняшний день отряды насчитывают порядка 45 тысяч человек. В штатную структуру формирований "Барс" включены гаубичная артиллерийская группа, группы РЭБ и противодействия беспилотникам, а также инженерно-саперные группы. Дополнительно в группы огневой поддержки и разведки включены операторы БПЛА, а в гранатометное отделение группы огневой поддержки – огнеметчики. Для повышения мобильности в роты были включены мотовездеходы.
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