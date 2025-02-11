https://crimea.ria.ru/20250211/v-dvukh-rayonakh-kryma-ustanovyat-blokposty-i-otklyuchat-mobilnuyu-svyaz-1144086749.html

В двух районах Крыма установят блокпосты и отключат мобильную связь

В двух районах Крыма установят блокпосты и отключат мобильную связь - РИА Новости Крым, 11.02.2025

В двух районах Крыма установят блокпосты и отключат мобильную связь

В связи с учениями теробороны "Барс-Крым", Минобороны и силовиков 12 февраля в двух районах Крыма будет временно отключена мобильная связь, а также будут... РИА Новости Крым, 11.02.2025

2025-02-11T11:34

2025-02-11T11:34

2025-02-11T11:42

"барс - крым"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В связи с учениями теробороны "Барс-Крым", Минобороны и силовиков 12 февраля в двух районах Крыма будет временно отключена мобильная связь, а также будут организованы досмотры на дорогах. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Цель учений - противодействие проникновению диверсионных групп противника на территорию республики, уточнил он. В рамках учений полностью заблокируют административные районы и будут проводить досмотровые мероприятия. Он попросил крымчан сохранять спокойствие и отнестись к ситуации с пониманием.В Крыму масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" проходят с 17 сентября. Отряды добровольцев "Барс" сформированы в Крыму, Белгородской, Курской и Брянской областях из числа добровольцев с целью нейтрализации угроз со стороны диверсионных групп вооруженных сил Украины. На сегодняшний день отряды насчитывают порядка 45 тысяч человек. В штатную структуру формирований "Барс" включены гаубичная артиллерийская группа, группы РЭБ и противодействия беспилотникам, а также инженерно-саперные группы. Дополнительно в группы огневой поддержки и разведки включены операторы БПЛА, а в гранатометное отделение группы огневой поддержки – огнеметчики. Для повышения мобильности в роты были включены мотовездеходы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Люди с оружием и блокпосты на дорогах: в Севастополе масштабные учения Блок-посты с досмотром авто выставят на западе Крыма Стрельба в пригороде Евпатории - власти назвал причину

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"барс - крым", учения, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, сергей аксенов, срочные новости крыма